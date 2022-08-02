今時今日重搞開發郊野公園？
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郊野公園邊陲建屋，一早於2018年嘅土地大辯論結案陳詞，此選項已被市民揚棄，市民集體智慧到今時今日已經不需被尊重。
香港熱浪來襲之際，陳茂波卻在重提開發調節城市溫度的郊野公園邊陲建屋[注]，建成後聲稱大欖可有35,000伙（說法比早前建議突增10,000伙）將塞進原有集水區內，先不論如何加劇香港酷熱溫度，人類活動污染物將長期沿選址湧入下游水塘，整個水塘或可以報廢。
陳茂波進一步將過去在「土地大辯論」，以及大量民意調查中近乎一致拒絕郊野公園起樓的民意，約化為「抽象」同「形而上」的討論，指應該逐塊土地審視可行性，暗示以往官方花大量社會資源收集回來的共識基本上毫無意義。
但非常明顯地，陳茂波並無認為想過大欖「選址」是否適合，就提出這種危害水資源安全、與原居民殯葬區重疊、阻擋錦田南新發展區生態走廊、無視山下大片棕地發展潛力的離地發展方案。或許政府已毫不介意政策合理性，所以一而再、再而三提出這個開發郊野的構想試水溫。
已有大量港英政府解密檔案揭示過，一直以來郊野公園不應被界定為可開發的土地儲備，包括這份1960年代討論限制集水區（catchment area）內發展的檔案。更值得注意的是，成立郊野公園的其中一目的，正正是確保集水區的重要組成部份不會被發展，將住宅區塞入集水區的規劃，無視政策沿革、罔顧地理現實，荒謬程度不亞於將規劃專業當成玩sim city。
郊野公園邊陲建屋，一早於2018年嘅土地大辯論結案陳詞，此選項已被市民揚棄，市民集體智慧到今時今日已經不需被尊重。此時再推翻當日由政府自己籌備的諮詢所作的決定，然後不斷堅持提出這種不切實際、破壞城市面對天災的韌性（resilience）、踐踏市民共識的概念，只會引起爭拗，與當年土地諮詢尋找出來的共識背道而馳。
其實每每新官上任，都喜愛攪大型城市工程來佯裝自己積極有為，但揭開這些計劃概念，都只不過是一種無視背後社會及環境成本的落後土地開發觀，離所謂「開新篇」根本十萬八丈遠。
注：陳茂波倡研大欖隧道旁用地建屋 強調非有意「大搞」郊野公園邊陲用地（28-7-2022，明報）
參考資料：
- 重磅25,800頁 郊野公園民間檔案庫 正式上線（本土研究社）
- 【遇見四分三香港】成立郊野公園檔案庫 本土研究社追溯規劃變遷：郊野公園不是土地儲備的概念（14-2-2022，明周）
- 香港郊野公園民間歷史檔案庫（本土研究社）
（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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