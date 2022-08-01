政大卸任校長郭明政談政壇論文爭議：台灣過度重視論文，要年輕人要有什麼偉大創見是不可能的
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郭明政認為，面對政壇屢見論文爭議，彰顯一個非常大的問題，是台灣過度重視論文，這是非常嚴重的。
（中央社）民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，對於政壇不時發生論文事件，政治大學前任校長郭明政今天表示，台灣過度重視論文，學術界應有三大反思，即台灣碩士學位是否真的需要論文、需要怎樣的論文、論文政治化問題。
郭明政今（1）日出席教育部舉辦的國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，會後聯訪時，有媒體提問如何看待台灣政壇論文爭議，其中包含最近的林智堅的論文案，及媒體今天爆料國民黨台北市議員參選人林杏兒碩士論文疑似以英翻中手法涉及抄襲。
郭明政說，看到很多人對論文事件、甚至蔡英文總統的論文，發表很多高見的時候，其實他是很害怕的。他身為一名法律人，知悉對一個人定罪、要說其行為是錯誤的，應經過多個事實調查，最後進行論述程序，「我的回答可能不算回答，但也是回答了。」
郭明政認為，面對社會上的是非，首先，應該把事實弄清楚，再者，相關法規、規則、價值觀及標準也要弄清楚，才能夠作轉換，「所以我現在根本無法講話」，至於面對政壇屢見論文爭議，彰顯一個非常大的問題，是台灣過度重視論文，這是非常嚴重的。
郭明政說，學生在海外可以用1、2年拿到碩士學位，一旦來台灣讀書，常常要讀5、6年，甚至耗時7年。他聽過有太多國外學生拒絕來台灣讀研究所理由，就是因為在台灣可能費時多年仍畢不了業，因此選擇在美國、英國1、2年得到同樣的學位，這樣的問題是值得檢討。
根據《聯合報》報導，郭明政認為論文就像心得報告，要年輕人要有什麼偉大創見是不可能的，或一個教授常有什麼重要發現，在人類學術史上多加一撇是不簡單的，一切都是累積與傳承，不要想動不動就有偉大的創見。他提出社會對於論文應該重新思考，碩士畢業是不是應該要有論文？假如要論文，我們需要怎樣的論文？而當論文遇到爭議，我們對事實了解有多少？
郭明政最後表示，學術過度政治化或變成政治議題，不見得是好事，可能對學術健康發展有所影響。
郭明政出席校長聯合交接，另有3位校長卸任換新血
教育部今日上午在教育部5樓大禮堂舉行國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，本次即將上任的新校長，除了接替郭明政的政大校長李蔡彥以外，還有國立台中教育大學校長郭伯臣、國立屏東大學校長陳永森，以及國立屏東科技大學校長張金龍等4位。
李蔡彥為美國史丹福大學機械工程學系博士，曾擔任教育部資訊及科技教育司司長，在政大曾任主任秘書、教務處副教務長、教學發展中心中心主任、電子計算機中心中心主任、資訊科學系系主任。
郭伯臣是美國普渡大學電機暨資訊工程學院博士，擔任過教育部資訊及科技教育司司長、科技部科教發展及國際合作司數學教育學門召集人，在中教大曾任教育學院院長、教育資訊與測驗統計研究所所長。
陳永森為國立台灣大學地理環境資源研究所博士，曾擔任屏東縣政府建設局局長，在屏東大學曾任主任秘書、總務長。張金龍為德國斯圖佳特大學工學博士，在屏科大擔任過總務長、學生事務處副學務長，以及環境保護暨安全衛生中心中心主任。
除了以上幾位國立大學校長的交接外，2名續任的校長也在典禮中致送聘書，分別為國立體育大學校長邱炳坤及國立金門大學校長陳建民。除此之外，教育部也在典禮中，向郭明政、中教大前校長王如哲、屏東大學前校長古源光及屏科大前校長戴昌賢致贈紀念品表達感謝。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。