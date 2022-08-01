英國《金融時報》：歐洲企業面臨覺醒時刻，經濟戒斷「中國成癮症」十分痛苦但不得不為
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丹麥的民主聯盟基金會5月對全球52國的民調中，當問及若中國侵台，是否該切斷與中國的經濟關係時，歐洲國家以英國和丹麥最支持，德國、法國支持度排名居中，但希臘、匈牙利和羅馬尼亞這3國民眾則傾向仍要保持經貿往來。雖然多數歐洲民意支持，但歐中經貿規模遠大於歐俄，經濟「脫中」的影響自然更大。
（中央社）《金融時報》（Financial Times）指出，數千家英國企業正在切斷與中國關係，歐洲學者也警告歐盟若再深化與中國經貿關係，將面臨公平競爭難落實等挑戰。外界關注，歐洲經濟要戒斷「中國成癮症」將會很痛苦，但時代已變，必須更早做準備。
英國保守黨黨魁之爭正熱烈打出「中國牌」，再遲鈍的企業也會看出風向。《金融時報》7月30日報導，英國工業總會（CBI）秘書長丹克（Tony Danker）表示：「現在跟我談話的每個企業都在考慮供應鏈重組，因為他們預期我們的政治人物將無可避免地加速傾向一個與中國脫鉤的世界。」
2021年歐盟和英國都與中國持續擴大貿易額，尤其歐盟從中國進口的貨品占歐盟進口總額22%、英國從中國進口的貨品占英國進口總額13%，對中貿易逆差也更拉大，不平衡且深化的經貿依賴關係在今年幾個變數加入刺激下，歐洲企業終於到了「覺醒時刻」。
德國智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for Chinese Studies）總裁胡謐空（Mikko Huotari）和學者尚恩（Sébastien Jean）7月29日聯名撰文指出，俄烏戰爭就是一個「警鐘」，中國選擇與俄國站在一起，加上先前立陶宛挺台遭中國貿易報復、歐洲政治人物挺香港遭中國抵制入境，在在顯示中國政府在價值觀和安全戰略上的決定與歐盟背道而馳。
胡謐空和尚恩警告，德國汽車業和化工業涉足中國腳步正在深化，中國對歐洲的投資也逐漸回復，尤其在綠能領域，而且歐盟成員國各自與中國的經濟連結差距不小，「這條路持續下去對歐洲經濟和歐盟整合都不是好事」。
兩位學者認為，歐洲對中國的經濟戰略將會面臨三大挑戰，一是想要公平競爭會愈來愈難，因為中國經濟趨緩正讓北京政府更加干預企業，成為更不可靠的貿易對象。
二是想要朝正向經貿合作也變得更難。因為中國在人權等資訊上的不透明、侵犯個人資料等作法，將使歐盟與中國的糾紛變多，歐盟國家和企業與中國往來時對個資保護等的成本也會增加。
三是政治上的緊張會增加，帶來經貿突然中斷的風險。這包括中國政府可能用經濟手段報復各種踩政治紅線的事件，以及升高台海危機、與美國衝突可能性等。
因此，胡謐空和尚恩主張，歐盟目前聚焦在互惠和公平的對中經貿戰略應該改以經濟安全和經濟主權為核心，包括改善監督和情報的能力、強化對關鍵戰略產業的立場等等。
無獨有偶，總部在丹麥的民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）執行長帕列羅－普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）也在上月28日撰文主張，歐洲企業該為中國可能入侵台灣而帶來的經濟制裁做好準備，意思是提早布局降低在中國的曝險。
在該基金會5月對全球52國的民調中，當問及若中國侵台，是否該切斷與中國的經濟關係時，歐洲國家以英國和丹麥最支持，德國、法國支持度排名居中，但希臘、匈牙利和羅馬尼亞這3國民眾則傾向仍要保持經貿往來。
雖然多數歐洲民意支持，但歐中經貿規模遠大於歐俄，經濟「脫中」的影響自然更大。
荷蘭智庫Clingendael在4月發表一份歐洲MSCI上市成分股企業在中國曝險報告，其中營收曝險第1大是總部在英國的力拓（Rio Tinto），56.6%營收來自中國，第2、3名分別是旗下有卡地亞（Cartier）等名牌的瑞士奢華集團歷峰集團（Richemont）和阿迪達斯（Adidas）；供應鏈曝險前2大都是德國車廠，福斯（Volkswagen）28%供應鏈在中國，BMW則有25%。
由此可見，歐洲經濟要「戒斷中國成癮症」將會十分痛苦，如同丹克告訴《金融時報》：「不必是天才也會知道便宜的貨品可能將成過去。」但也如前述學者們的看法，正因中國規模大，更需要早點做準備。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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