舉手之勞救救抱卵母蟹：那些黑黑黃黃的，是無數等待出生的小小蟹蚤，不是蟹黃！

文：鄭同僚

即日起，舉手之勞，救救抱卵母蟹。

母蟹一生只交配一次，然後把蟹精藏在體內，可以產卵多胎，恩情綿長。每隻懷孕的母蟹一胎平均產卵十萬左右，有的多一些，有的少一些。

母蟹生產，是個很動人的過程。

牠們會擺動尾節，把水蚤狀的小小蟹排出體外，就如珊瑚產卵一樣。這些小蟹蚤，隨波逐流，需要脫殼幾次之後，才會變成我們一般看到螃蟹的樣子。這過程中，絕大部分的小水蚤和小蟹，都會成為其他海中生物的食物，是海洋生物鍊重要的一部份，只有極少數小蟹能夠長大成蟹。

換句話說，人類若捕殺抱卵母蟹，既毀了母蟹一生唯一的恩愛溫存，也動輒掠殺數十萬個小小蟹卵，更對海洋生物鍊產生連鎖性的傷害。

生命何其奧妙，人類有那麼多東西可吃，為何一定要吃抱卵母蟹？我們常擔心，海洋快枯竭了，現在我們可以一起來幫助母蟹。

從8月1日起，農委會新法規「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」就要上路，全面「禁捕、禁售抱卵母蟹」，一直到12月31日截止，每年禁捕禁售期共五個月，違者罰款3至15萬元。

螃蟹一年四季都會懷孕抱卵，但主要集中在每年的8月到12月之間，根據水產試驗所的調查研究，若這五個月能貫徹禁捕、禁售，可以保護大約六成的抱卵母蟹。這法規不夠周全，但目前只能進步到這裡。

抱卵母蟹怎麼判斷？

母蟹懷孕，就會把卵抱在下腹部。剛懷孕不久，卵色鮮黃，等到快生了，卵色就轉黑，那些黑不溜丟的，就是即將出生小小蟹蚤們的眼睛。所以，要判斷是不是抱卵母蟹，只要把螃蟹翻轉，一看便知。

我這邊放幾張去年拍的照片，請大家仔細看，這些，都是抱卵的母蟹，黃黃和黑黑的，是無數等待出生的小小蟹蚤，不是蟹黃，不是蟹黃，不是蟹黃啦。

作者拍攝提供

從8月1日開始，大家若到餐廳或市場遇到螃蟹時，請多看牠們一眼，見到抱卵的，可以直接向在地派出所、檢察官或漁業主管機關提出檢舉。

新法上路前，已經預公告三個月，漁業署官員也都先到全國各地漁會宣導過了，凡是漁民，都知道，不該再犯；但有的老先生、老太太擺攤小販，可能不知道販售抱卵母蟹是違法會遭重罰的，請大家檢舉前，先告訴他們以後不要再賣了。

保護抱卵母蟹，讓海洋生生不息。從即日起，請大家一起來。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航