舉手之勞救救抱卵母蟹：那些黑黑黃黃的，是無數等待出生的小小蟹蚤，不是蟹黃！
我們想讓你知道的是
從8月1日開始，大家若到餐廳或市場遇到螃蟹時，請多看牠們一眼，見到抱卵的，可以直接向在地派出所、檢察官或漁業主管機關提出檢舉。保護抱卵母蟹，讓海洋生生不息，請大家一起來。
文：鄭同僚
即日起，舉手之勞，救救抱卵母蟹。
母蟹一生只交配一次，然後把蟹精藏在體內，可以產卵多胎，恩情綿長。每隻懷孕的母蟹一胎平均產卵十萬左右，有的多一些，有的少一些。
母蟹生產，是個很動人的過程。
牠們會擺動尾節，把水蚤狀的小小蟹排出體外，就如珊瑚產卵一樣。這些小蟹蚤，隨波逐流，需要脫殼幾次之後，才會變成我們一般看到螃蟹的樣子。這過程中，絕大部分的小水蚤和小蟹，都會成為其他海中生物的食物，是海洋生物鍊重要的一部份，只有極少數小蟹能夠長大成蟹。
換句話說，人類若捕殺抱卵母蟹，既毀了母蟹一生唯一的恩愛溫存，也動輒掠殺數十萬個小小蟹卵，更對海洋生物鍊產生連鎖性的傷害。
生命何其奧妙，人類有那麼多東西可吃，為何一定要吃抱卵母蟹？我們常擔心，海洋快枯竭了，現在我們可以一起來幫助母蟹。
從8月1日起，農委會新法規「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」就要上路，全面「禁捕、禁售抱卵母蟹」，一直到12月31日截止，每年禁捕禁售期共五個月，違者罰款3至15萬元。
螃蟹一年四季都會懷孕抱卵，但主要集中在每年的8月到12月之間，根據水產試驗所的調查研究，若這五個月能貫徹禁捕、禁售，可以保護大約六成的抱卵母蟹。這法規不夠周全，但目前只能進步到這裡。
抱卵母蟹怎麼判斷？
母蟹懷孕，就會把卵抱在下腹部。剛懷孕不久，卵色鮮黃，等到快生了，卵色就轉黑，那些黑不溜丟的，就是即將出生小小蟹蚤們的眼睛。所以，要判斷是不是抱卵母蟹，只要把螃蟹翻轉，一看便知。
我這邊放幾張去年拍的照片，請大家仔細看，這些，都是抱卵的母蟹，黃黃和黑黑的，是無數等待出生的小小蟹蚤，不是蟹黃，不是蟹黃，不是蟹黃啦。
從8月1日開始，大家若到餐廳或市場遇到螃蟹時，請多看牠們一眼，見到抱卵的，可以直接向在地派出所、檢察官或漁業主管機關提出檢舉。
新法上路前，已經預公告三個月，漁業署官員也都先到全國各地漁會宣導過了，凡是漁民，都知道，不該再犯；但有的老先生、老太太擺攤小販，可能不知道販售抱卵母蟹是違法會遭重罰的，請大家檢舉前，先告訴他們以後不要再賣了。
保護抱卵母蟹，讓海洋生生不息。從即日起，請大家一起來。
本文經作者授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
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功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
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反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
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Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
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