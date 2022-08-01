「排灣族民族議會」正式成立，議長曾華德盼建立政府溝通平台、追求將來原住民自治

排灣族民族議會籌備處歷經6年的努力，來往屏東、台東舉辦說明會與共識會議，前後包含至少23場的實體說明會及無數次線上籌備會議，終於在7月21日正式開記者會宣布，於今年8月1日「原住民族日」，在獅子鄉南世村活動中心成立「排灣族民族議會」（Paiwan/payuan a rarasudjan）。

首任排灣族民族議會議長曾華德（Tjivuluwan Paracasaw）在大會上表示，未來議會將成為和政府對談、溝通的平台，在《原住民自治法》還沒通過之前籌備各項事務。

在排灣族民族議會成立以前，達悟族早在1995年就因核廢料議題發起成立「達悟民族議會」，「泰雅爾族民族議會」則是在爭取森林土地主權的過程中，於2000年正式成立，後續各族也陸續籌辦運作各自的民族議會。

排灣族民族議會籌備處總召樂鍇．祿璞崚岸（Ljegay Rupelijengan）日前指出，排灣族民族議會的成立有4個目的，首先是針對原住民族轉型正義、原住民族自治、傳統領域的管理、排灣族的文化保護、原住民族身份法的認定等民族事務，議會能作為一個公平、公正、公開的平台，來廣徵排灣族的民意、形成排灣族共同凝聚的共識。

樂鍇．祿璞崚岸接著談到，原住民族自治區是長遠的目標，在長遠的目標達成之前，可以藉由民族議會的運作，來規劃和預備未來民族自治的事物。第3點是透過民族議會，為全體排灣族的共同事務來爭取最大的利益，從下而上、以部落會議為基礎，彙整成民族議會的平台，向國家爭取排灣族最大利益。第4點則是讓民族議會作為排灣族人在人力和事務上資源彙整的平台。

曾華德：原住民過著二等國民的生活，民主人權只是亮麗口號

今日的成立大會分為早上的代表大會及下午的成立大會，在早上的代表大會中，決議首任排灣族民族議會議長由籌備處副總召曾華德擔任，西區副議長為牧師依佈恩．甦格那霖（Ripun Sukinadrim），東區副議長為戴明雄（Sakinu Tepiq），青年副議長為陳峻鵬（Puljaljuyan Puidik），南區副議長為謝仁彥（Drangadrang Tjureng），婦女副議長為蕭惠美（Zuljezulje Qapulu）。

曾華德在大會上宣誓時表示：「願意遵照議會一切規定，恪遵祖先遺訓，竭力捍衛我排灣族一切權益、傳統文化與土地領域最大福祉，誓言追求民族自治，落實排灣國建立。」

Photo Credit:排灣族民族議會

「我們有同樣的歷史、同樣的文化、同樣的語言以及祭儀，我們有共同的名字，叫做Paiwan，所以我們今天在這裡聚會。」曾華德指出，未來組織建立完整之後，還會聘請傳統領袖、政界、各鄉鄉長、耆老以及學者專家，來參與推動排灣族民族議會的各項事務。

曾華德表示，排灣族民族議會是要建立和政府對談、溝通、協調協商的平台，「我們所追求的是將來原住民的自治，我們要追求我們原住民、排灣族民族地位的再確立」，因此，在《原住民自治法》還沒通過之前，先透過民族議會籌備未來民族自治的各項事務，由排灣族自己當主人，規劃發展的願景藍圖。

曾華德認為，台灣號稱是自由、民主、法治、人權的國家，但平心而論，如果台灣的主人——原住民還過著二等國民的生活，生存權、財產權、土地權各方面的權益，都還沒有進入法治的權力體系，「這個民主、這個人權就會淪為一個亮麗的口號而已。」民族議會成立之後，他也期待喚起政府的良心和道德，加速實踐總統蔡英文轉型正義的重大工程。

同時，曾華德也呼籲：「我們所有的鄉親同胞要覺醒，覺醒就是自救的開始，自己的民族自己救」，雖然這是非常艱鉅的工作，但是如果團結在一起，為共同的目標來爭取，子孫後代不會像他們過去，過著沒有尊嚴的生活。

「那什麼叫做團結？就是連結所有愛這塊土地，愛我們原住民，愛我們排灣族的每一個人的力量，就是團結。從今天開始，我們就要團結在一起」，曾華德最後表示。

山地原住民立委伍麗華的夫婿、辦公室總幹事高保羅代為出席，希望民族議會的成立能夠促進排灣族的團結和諧，他特別指出籌備委員長達6年的籌備真的很辛苦，因為排灣族從北排、南排到東排的區域非常大，整合時大家的意見很多，一直到現在才在總召的全力促成下，有美好的成果。

原住民族委員會排灣族族群委員陳峻鵬代表主委夷將．拔路兒（Icyang Parod），與身為排灣族人的鍾興華（Calivat Gadu）副主委，恭賀排灣族民族議會在所有族人朋友的期待見證祝福之下成立，而2022年也成為「排灣國」的元年。陳峻鵬表示，原民會107年補助22萬2000元推動排灣族民族議會，今日也確定110、111年2年加起來總共再補助了60萬元，要感謝立法委員伍麗華以及原民會。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航