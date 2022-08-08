中國9大城市民調：收入與教育程度愈高、民族自豪感強烈者，更傾向支持武統台灣

發表於《當代中國》的期刊研究〈城市中國人對武裝統一台灣的支持度：社會地位、民族自豪感與對台灣的理解〉指出， 57.6% 中國受訪者 支持武力統一台灣，其中，收入較高、教育程度較高、 對中國經濟和政治越自豪者 ，更傾向支持武統台灣。

中國城市人民過半支持武裝統一台灣

2019年華南理工大學公共政策研究所研究者對於中國北京、石家莊、西安、武漢、成都、南寧、昆明、廣州和廈門9個城市共1729位民眾進行一項手機調查，詢問「您是否同意台灣在任何情況下都不應以武力統一大陸？」若回答「是」，則表示「不支持武裝統一」或「不支持 有條件的武裝統一 」；若回答「否」，則表示「支持武裝統一」或「支持 有條件的武裝統一作為最後的手段」。

該民調發現，53.1%的受訪者支持武裝統一、贊同政府在這個問題上的立場，39.1%的人反對，7.8%的人猶豫不決地回答「不知道」。而此研究將 「不知道」的樣本剔除後，則是57.6%的受訪者支持武裝統一，42.4%的受訪者反對武裝統一。

政治經濟權力、民族自豪感、對台了解程度高者更支持武統

此研究進一步分析哪些群體更有可能支持武裝統一與其因果機制。

研究發現，在社會人口和地位因素方面，高收入者、受過良好教育、男性、黨員等特權職業或城市戶口更支持武裝統一；在民族自豪感方面，認為中國在經濟和政治上優於台灣的人更支持武裝統一；在對台灣了解程度方面，對台灣新聞感興趣、知道蔡英文是台灣領導人、曾與台灣人接觸、對台灣政府和社會持負面看法的人更傾向於武裝統一。

研究認為，中國在台灣問題上的民族主義受到利益、認同、情感等因素影響，這些因素受到政府驅動、社會嵌入性（Embeddedness）影響形成武裝統一的輿論。

中國政府透過 教育和媒體進行政治灌輸和宣傳，提升了中國城市人民對台灣的民族自豪感、對台灣戰爭的正確性和勝利的信心、對台灣總統蔡英文的負面看法； 而在人民利益和成本的考慮方面，特權群體可能更認同「與台灣統一符合中國的國家利益，也將給國家帶來巨大的榮耀」這種國家利益和榮耀的敘事，因為他們比其他人更多地從物質和心理的快速發展中受益。

廣州和廈門居民因經濟與身分認同較不贊成武裝統一

此外，研究發現廣州和廈門居民支持武裝統一的程度比內地居民低0.57倍， 剖析其原因，可能與利益成本考量以及身分認同有關。

相較於內陸城市，廣州和廈門在地理和經濟上都與台灣相近，尤其是廣東和福建兩省有很多台商，與台灣的經濟聯繫更密切，若與台灣發生戰爭，將造成很大的經濟損失，因此削弱兩市居民對武裝統一的支持。

而在身份認同方面， 對於閩粵兩地的居民來說，台灣人與其群體內的界限可能是模糊的，更高的文化相似性和更強的社會聯繫可能會使廣州和廈門居民更有可能將台灣人視為一個群體的一部分，從而削弱他們對武裝統一的支持。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航