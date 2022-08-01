2022/08/01,
商業

全球景氣下滑，海運空貨櫃比例上升，各大航商開始「減班救運價」

全球景氣下滑，海運空貨櫃比例上升，各大航商開始「減班救運價」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

根據研調機構統計，自8月1日到9日4日，亞洲到歐洲及地中海、亞洲到北美、歐洲到北美，原本總航班數有756個航班，已取消100班航次，減班比率為13%；其中，有68%在遠東至北美線。

受到全球景氣下滑影響，貨櫃海運價格正在趨緩，而各大航商開始「減班救運價」。據研究調查機構統計資料指出，8月1日到9月4日減班的比率為13%，再加上各國頻傳碼頭、運輸路網罷工事件，市場預期運價短期內將維持高點。

港口擁擠紓緩，空貨櫃比例上升

隨著全球通貨膨脹上揚，消費市場面臨打擊，原本熱絡的航運市場也連到受到影響。根據《CNBC》日前分析，美國海關和IHS Markit PIERS進出口數據，從北美最繁忙的港口洛杉磯港運出的空貨櫃開始攀升。

其中，海運商東方海外（OOIL）貨櫃出口減少35.1%、空櫃增加104.1%；中遠運輸（China Ocean Shipping）裝載的貨櫃增加4%，而空箱增加了104.6%。

東方海外說：「東方海外在美國西海岸主要集運港口是長灘港的貨櫃碼頭，由於港口效率和運輸成本等原因⋯⋯我們一直在將貨物從一系列港口轉移到長灘港運輸，導致我們在其他港口的進出口量下降。」這也顯示各大港口壅塞情況開始趨緩。

海運業者穩運價開始減班

此外，指標性海運商地中海航運（MSC）宣布，預計從今（2021）年8月15日起開始加收，從亞洲至美國的GFS（全球燃油附加費)且開始實施減班。《彭博社》引述貨攬業者預期，減班效應將使本季貨櫃輪的運費仍將維持高檔。

台灣最大海運物流業者董事長顏益財告訴《經濟日報》，航運業經過長達10年的不景氣，業者都知道賠錢的生意不能再做，過去不管景氣好壞均大量的投入航班，造成貨櫃輪「運價大跌」，由最近航商的動作看起來，大家都賠怕了，不可能讓過多的航班造成運價崩跌。

根據研調公司Drewry資料統計，自8月1日到9日4日，亞洲到歐洲及地中海、亞洲到北美、歐洲到北美，原本總航班數有756個航班，已取消100班航次，減班比率為13%；其中，有68%在遠東至北美線。

傳統的海運旺季從8月開始，但受到終端市場不振影響，許多航商已經看到許多貿易航線的海運附加費已經逆轉，再加上美國的《海運法》均對海運業者造成影響。另，根據《CNBC》統計，未來運價下調，將和消費者行為、製造訂單減少有相當大的關係。

各地碼頭罷工頻傳，將使運價維持高檔

海運和空運研究公司Xeneta的航運分析師Peter Sand對此強調，全球貨攬業者應該為未來幾個季度做好準備，他說：「我認為需要耐心，不僅要了解市場動態如何不斷發展」。

此外，除了終端市場有雜音外，歐洲多起港口工人罷工和鐵路中斷阻礙了貨櫃在德國港口的運輸，這種罷工情緒正在蔓延到英國，對運價造成更多變數，也讓運價維持不墜。

奧克蘭港（Port of Oakland）海事主管強調，最近奧克蘭海港的抗議活動中斷了幾天的運營，這正在產生影響物流順暢，整理所有問題可能需要數週時間，會導致進一步的貨物延誤。

實際詢問台灣長榮海運旗下貨攬業者表示，目前運價仍在相對高點但是要再創高也不太可能，尤其是近來國外零售需求逐漸轉冷，訂單能見度也開始下降。至於減班問題，台灣航運尚未有這類情況，但受到中國景氣下滑影響，製造商出貨也相對保守。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/07/20,
社會

我相信未來一切會更好──約哈娜與媽媽的小豬農場

我相信未來一切會更好──約哈娜與媽媽的小豬農場
Photo Credit：台灣世界展望會

我們想讓你知道的是

在瓜地馬拉偏遠的山上，約哈娜和媽媽相依為命，母女兩人不懼低溫與遙遠路途，努力經營著小豬農場。透過參與世界展望會兒童資助計畫，他們也確信未來一切將充滿希望。

在瓜地馬拉山上一個偏遠的小村莊，9歲的約哈娜（Johana）和媽媽一起生活著，約哈娜的爸爸在約哈娜2歲時拋棄了她和媽媽，甚至當時媽媽的肚子裡還懷著妹妹。每個市集日，約哈娜和媽媽會在清晨4點出門，將飼養的豬隻運往市場販售，儘管一大早的天氣很寒冷，但這並沒有阻礙他們前進，約哈娜也說，「想一直支持媽媽做的所有事」。

「我會幫忙餵小豬，也會幫著媽媽一起蓋豬窩，我很喜歡這種感覺，因為我跟媽媽是一起的，當我們在市集，我會幫媽媽把小豬裝進麻布袋，我也喜歡跟小豬一起工作，我希望長大可以成為像媽媽一樣的人。」

W145-0042-028
Photo Credit：台灣世界展望會

約哈娜跟媽媽妹妹住在一間破爛小木屋，他們工作很努力，希望可以改善生活條件。當媽媽被問及希望女兒們有什麼樣的未來時，媽媽說：「我希望幫助我的女兒們有成功的人生，我會按照上帝的心意，盡可能地支持她們，並鼓勵她們不停學習。」

W145-0042-047
Photo Credit：台灣世界展望會

當問到約哈娜如何看待自己的未來時，她害羞卻又滿懷盼望地告訴我們：「我希望將來我們有很多頭又大又肥的豬，用媽媽的專業，開一家專門賣豬肉的商店，成為這個村莊的先驅。媽媽為我們辛苦了！ 我相信未來一切都會更好」。

邀請你選擇資助等待最久的孩子！當你轉變一個孩子的生命，就是創造世界下一代的希望。
了解更多：https://wvtaiwan.com/SmggQ

本文章內容由「台灣世界展望會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


猜你喜歡