全球景氣下滑，海運空貨櫃比例上升，各大航商開始「減班救運價」

受到全球景氣下滑影響，貨櫃海運價格正在趨緩，而各大航商開始「減班救運價」。據研究調查機構統計資料指出，8月1日到9月4日減班的比率為13%，再加上各國頻傳碼頭、運輸路網罷工事件，市場預期運價短期內將維持高點。

港口擁擠紓緩，空貨櫃比例上升

隨著全球通貨膨脹上揚，消費市場面臨打擊，原本熱絡的航運市場也連到受到影響。根據《CNBC》日前分析，美國海關和IHS Markit PIERS進出口數據，從北美最繁忙的港口洛杉磯港運出的空貨櫃開始攀升。

其中，海運商東方海外（OOIL）貨櫃出口減少35.1%、空櫃增加104.1%；中遠運輸（China Ocean Shipping）裝載的貨櫃增加4%，而空箱增加了104.6%。

東方海外說：「東方海外在美國西海岸主要集運港口是長灘港的貨櫃碼頭，由於港口效率和運輸成本等原因⋯⋯我們一直在將貨物從一系列港口轉移到長灘港運輸，導致我們在其他港口的進出口量下降。」這也顯示各大港口壅塞情況開始趨緩。

海運業者穩運價開始減班

此外，指標性海運商地中海航運（MSC）宣布，預計從今（2021）年8月15日起開始加收，從亞洲至美國的GFS（全球燃油附加費)且開始實施減班。《彭博社》引述貨攬業者預期，減班效應將使本季貨櫃輪的運費仍將維持高檔。

台灣最大海運物流業者董事長顏益財告訴《經濟日報》，航運業經過長達10年的不景氣，業者都知道賠錢的生意不能再做，過去不管景氣好壞均大量的投入航班，造成貨櫃輪「運價大跌」，由最近航商的動作看起來，大家都賠怕了，不可能讓過多的航班造成運價崩跌。

根據研調公司Drewry資料統計，自8月1日到9日4日，亞洲到歐洲及地中海、亞洲到北美、歐洲到北美，原本總航班數有756個航班，已取消100班航次，減班比率為13%；其中，有68%在遠東至北美線。

傳統的海運旺季從8月開始，但受到終端市場不振影響，許多航商已經看到許多貿易航線的海運附加費已經逆轉，再加上美國的《海運法》均對海運業者造成影響。另，根據《CNBC》統計，未來運價下調，將和消費者行為、製造訂單減少有相當大的關係。

各地碼頭罷工頻傳，將使運價維持高檔

海運和空運研究公司Xeneta的航運分析師Peter Sand對此強調，全球貨攬業者應該為未來幾個季度做好準備，他說：「我認為需要耐心，不僅要了解市場動態如何不斷發展」。

此外，除了終端市場有雜音外，歐洲多起港口工人罷工和鐵路中斷阻礙了貨櫃在德國港口的運輸，這種罷工情緒正在蔓延到英國，對運價造成更多變數，也讓運價維持不墜。

奧克蘭港（Port of Oakland）海事主管強調，最近奧克蘭海港的抗議活動中斷了幾天的運營，這正在產生影響物流順暢，整理所有問題可能需要數週時間，會導致進一步的貨物延誤。

實際詢問台灣長榮海運旗下貨攬業者表示，目前運價仍在相對高點但是要再創高也不太可能，尤其是近來國外零售需求逐漸轉冷，訂單能見度也開始下降。至於減班問題，台灣航運尚未有這類情況，但受到中國景氣下滑影響，製造商出貨也相對保守。

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核稿編輯：翁世航