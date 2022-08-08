藝起銀齡到老——專訪樂活大使龔筱瑜
我們想讓你知道的是
鄉鎮社區的未來，不僅在於活絡產業與吸引新的移居者，也必須同時顧及高齡者的身心健康需求。我們是否有可能將地方文化、產業資源和長輩的生活經驗連結，為長輩帶來居家例行事項之外的感官刺激，增加陪伴與互動的多樣性，延展熟齡生活的意義感？
文：見域CitiLens／潘醇
根據國家發展委員會在2020年發布的台灣人口高齡化時程推估，台灣65歲以上人口將在2025年突破20% ，步入超高齡社會。這樣的人口結構變化，不僅意味著各個領域對應的政策勢在必行，如何為與日俱增的高齡人口，打造更多元且值得期待的生活場景，同樣是值得我們加緊腳步、投入更多心力探索的課題。
在高齡化的浪潮中，遠離政治經濟核心的地方鄉鎮首當其衝。這些聚落在台灣的空間尺度和交通網路中，雖然幾乎不可能像日本的「地方消滅」現象般完全瓦解，但就業機會和生活機能的落差，還是讓這些社區的人口結構問題受高齡化影響更甚。
鄉鎮社區的未來，不僅在於活絡產業與吸引新的移居者，也必須同時顧及高齡者的身心健康需求。我們是否有可能將地方文化、產業資源和長輩的生活經驗連結，為長輩帶來居家例行事項之外的感官刺激，增加陪伴與互動的多樣性，延展熟齡生活的意義感？
從返鄉社區媽媽到銀齡樂活大使
作為七年級生的Yvonne龔筱瑜，過去曾經從事服飾設計開發，旅居中國工作期間累積了相當豐富的業務經驗。 2020年前後，她選擇回到家鄉苗栗頭份成為新手媽媽，但這個嶄新的人生階段，不巧與疫情衝擊同時到來，讓她必須重新考慮家庭與人生未來的走向。
所幸在親友介紹等一連串機緣巧合下，確定了自己對銀髮樂齡群體的關懷，本著「留在家鄉創造價值」的熱情，毅然投入了衛福部的「預防及延緩失能照護服務方案」課程，並獲得多個模組方案的指導員證書，就此以在社區長照據點帶領活動的形式踏入這個領域。
在最初往來新竹縣和苗栗縣數個社區擔任課程講師的過程中，龔筱瑜聽聞這些相對偏遠的鄉鎮長期缺少照服員人力，她索性自己繼續進修考取照服員證照，實際深入長照據點的第一線。這樣長期固定陪伴長者的經驗，讓她有機會將自己的觀察和反思融入教案設計，嘗試為社區長輩的活動帶來過去沒有的轉型。
在課程設計上， 筱瑜會以鈴鐺、響板、沙鈴等小樂器為媒介，引導長輩跟隨自己熟悉的時代音樂分組打出節拍，在遊戲過程中彼此應和。
此外，向來對手作物件和顏色運用特別敏感的她，也會帶著社區長輩操作剪貼立體畫，甚至就近蒐集環境中的落葉拓印創作。這些看似單純的藝術性活動，其實兼具著刺激感官和活動肢體的意義，課程中的互動也活絡了社區長輩間的社交氛圍。
經過一段時間的投入，她察到社區據點的長輩雖然偶有照服員陪伴，在課程中也能表現出自信活力，但親人、晚輩還是更常看到她們單一的生活模式與較為平板的情緒。
如果有機會進一步在長照場域引入青銀共學、世代共作等概念，就能讓最親近的家人有機會參與其中，見證長輩充滿活力與創新的一面，增加了不同世代之間的正向互動。
藝耆轉家鄉 全齡來共創
為了實現關於地方文化和長照活動多層次的願景，筱瑜進一步擴大團隊的社群基礎。「我自己本身回來頭份時，就是一個社區中年輕媽媽的身分。」因此她很能理解小孩出生後，全力照顧家庭與重新投入職場之間的兩難。
最後，她不僅選擇運用相對彈性的時間，去實踐她對高齡化社會議題的關懷，還親自「探路」，在深入接觸長照工作現場後，招募社區中和她身分相近的其她年輕媽媽一起加入她的行列，走向更具規模的組織化運作。
起先，她和理念接近的苗栗縣同心圓健康促進會合作，延續著過去與多個社區發展協會之間的關係，策畫執行數場各級公私部門的樂齡活動。
今年，她也與夥伴著手申請成立「苗栗縣藝耆協會」，在擅長的藝術互動領域策畫執行「用繪本陪伴長者」種子教師培訓課程，從如何挑選合適的繪本，到與長輩分享故事的眉角，一步一步指導種子教師使用繪本作為媒介，讓圖像與故事帶來的生活創意，讓閱讀與樂趣不再只是孩子的專利。
談起藝耆協會的未來，筱瑜期待除了透過目前的社區課程繼續陪伴長輩之外，還有機會打造一處「全齡創藝生活空間」，逐步實現地方文化傳承延續、長者身心照護、社區婦女的技能交流與知識共學，甚至是提供就業機會媒合等目標。
雖然與既有的社區組織建立信任、尋找合適的空間等，起步階段就已充滿挑戰，但仍希望有一個便於親近的藝術活動空間，能連結各個年齡層的社區民眾，讓社區兒童、返鄉青年、地方媽媽、退休長輩等，能有一個共學共作的平台，並在開放的互動和交流之間，實現人的互助、文化特色的傳承，以及空間、組織的永續經營。
如此一來，才能在地方長出具有能動性的陪伴團體、讓銀髮族們萌發對於生命的價值感與熱情，抵擋高齡化社會的浪潮。
本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.6
指導單位｜文化部
出版單位｜國立新竹生活美學館
執行單位｜城市透鏡文化有限公司
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。