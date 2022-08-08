藝起銀齡到老——專訪樂活大使龔筱瑜

文：見域CitiLens／潘醇

根據國家發展委員會在2020年發布的台灣人口高齡化時程推估，台灣65歲以上人口將在2025年突破20% ，步入超高齡社會。這樣的人口結構變化，不僅意味著各個領域對應的政策勢在必行，如何為與日俱增的高齡人口，打造更多元且值得期待的生活場景，同樣是值得我們加緊腳步、投入更多心力探索的課題。

在高齡化的浪潮中，遠離政治經濟核心的地方鄉鎮首當其衝。這些聚落在台灣的空間尺度和交通網路中，雖然幾乎不可能像日本的「地方消滅」現象般完全瓦解，但就業機會和生活機能的落差，還是讓這些社區的人口結構問題受高齡化影響更甚。

鄉鎮社區的未來，不僅在於活絡產業與吸引新的移居者，也必須同時顧及高齡者的身心健康需求。我們是否有可能將地方文化、產業資源和長輩的生活經驗連結，為長輩帶來居家例行事項之外的感官刺激，增加陪伴與互動的多樣性，延展熟齡生活的意義感？

從返鄉社區媽媽到銀齡樂活大使

作為七年級生的Yvonne龔筱瑜，過去曾經從事服飾設計開發，旅居中國工作期間累積了相當豐富的業務經驗。 2020年前後，她選擇回到家鄉苗栗頭份成為新手媽媽，但這個嶄新的人生階段，不巧與疫情衝擊同時到來，讓她必須重新考慮家庭與人生未來的走向。

所幸在親友介紹等一連串機緣巧合下，確定了自己對銀髮樂齡群體的關懷，本著「留在家鄉創造價值」的熱情，毅然投入了衛福部的「預防及延緩失能照護服務方案」課程，並獲得多個模組方案的指導員證書，就此以在社區長照據點帶領活動的形式踏入這個領域。

在最初往來新竹縣和苗栗縣數個社區擔任課程講師的過程中，龔筱瑜聽聞這些相對偏遠的鄉鎮長期缺少照服員人力，她索性自己繼續進修考取照服員證照，實際深入長照據點的第一線。這樣長期固定陪伴長者的經驗，讓她有機會將自己的觀察和反思融入教案設計，嘗試為社區長輩的活動帶來過去沒有的轉型。

在課程設計上， 筱瑜會以鈴鐺、響板、沙鈴等小樂器為媒介，引導長輩跟隨自己熟悉的時代音樂分組打出節拍，在遊戲過程中彼此應和。

此外，向來對手作物件和顏色運用特別敏感的她，也會帶著社區長輩操作剪貼立體畫，甚至就近蒐集環境中的落葉拓印創作。這些看似單純的藝術性活動，其實兼具著刺激感官和活動肢體的意義，課程中的互動也活絡了社區長輩間的社交氛圍。

經過一段時間的投入，她察到社區據點的長輩雖然偶有照服員陪伴，在課程中也能表現出自信活力，但親人、晚輩還是更常看到她們單一的生活模式與較為平板的情緒。

如果有機會進一步在長照場域引入青銀共學、世代共作等概念，就能讓最親近的家人有機會參與其中，見證長輩充滿活力與創新的一面，增加了不同世代之間的正向互動。

Photo Credit: 見域CitiLens 結合地方文化特色的實用小物創作，不僅豐富了社區長輩的日常活動多元性，也能帶來更多的社交機會與成就感

藝耆轉家鄉 全齡來共創

為了實現關於地方文化和長照活動多層次的願景，筱瑜進一步擴大團隊的社群基礎。「我自己本身回來頭份時，就是一個社區中年輕媽媽的身分。」因此她很能理解小孩出生後，全力照顧家庭與重新投入職場之間的兩難。

最後，她不僅選擇運用相對彈性的時間，去實踐她對高齡化社會議題的關懷，還親自「探路」，在深入接觸長照工作現場後，招募社區中和她身分相近的其她年輕媽媽一起加入她的行列，走向更具規模的組織化運作。

起先，她和理念接近的苗栗縣同心圓健康促進會合作，延續著過去與多個社區發展協會之間的關係，策畫執行數場各級公私部門的樂齡活動。

今年，她也與夥伴著手申請成立「苗栗縣藝耆協會」，在擅長的藝術互動領域策畫執行「用繪本陪伴長者」種子教師培訓課程，從如何挑選合適的繪本，到與長輩分享故事的眉角，一步一步指導種子教師使用繪本作為媒介，讓圖像與故事帶來的生活創意，讓閱讀與樂趣不再只是孩子的專利。

談起藝耆協會的未來，筱瑜期待除了透過目前的社區課程繼續陪伴長輩之外，還有機會打造一處「全齡創藝生活空間」，逐步實現地方文化傳承延續、長者身心照護、社區婦女的技能交流與知識共學，甚至是提供就業機會媒合等目標。

雖然與既有的社區組織建立信任、尋找合適的空間等，起步階段就已充滿挑戰，但仍希望有一個便於親近的藝術活動空間，能連結各個年齡層的社區民眾，讓社區兒童、返鄉青年、地方媽媽、退休長輩等，能有一個共學共作的平台，並在開放的互動和交流之間，實現人的互助、文化特色的傳承，以及空間、組織的永續經營。

如此一來，才能在地方長出具有能動性的陪伴團體、讓銀髮族們萌發對於生命的價值感與熱情，抵擋高齡化社會的浪潮。

Photo Credit: 見域CitiLens 即使坐在椅子上，適當設計的遊戲和伸展動作還是有助於長輩維持肌力，一定程度上預防身體老化帶來的潛在風險

本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.6

指導單位｜文化部

出版單位｜國立新竹生活美學館

執行單位｜城市透鏡文化有限公司

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航