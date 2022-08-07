作曲家楊三郎：創辦「黑貓歌舞團」、寫下〈孤戀花〉〈港都夜雨〉等名曲的台灣初代歌謠之王
我們想讓你知道的是
寫出〈望你早歸〉、〈孤戀花〉、〈港都夜雨〉這些膾炙人口又充滿台灣味歌曲的楊三郎，一生中對台灣令人動容的感情、與音樂的奉獻，真的是台灣音樂史上的一大功臣。
文：CYL
如果把「楊三郎」這個名字丟去Google的話，你會發現：咦。台灣怎麼有兩個超有名的楊三郎？而且還都很有才華？但大家可別搞混了喔，這兩位「三郎」專業的領域不太一樣，一位是美術家，另一位則是今天要介紹的音樂家楊三郎。
這位楊三郎呢，就是寫下〈望你早歸〉、〈孤戀花〉、〈港都夜雨〉這些膾炙人口又充滿台灣味歌曲的原作者。那我們話不多說，來看看三郎的故事吧。
三郎原來不叫「三郎」？為什麼名字聽起來這麼「日本」？
其實啊……三郎是個藝名喔。楊三郎本名叫做「楊我成」，而之所以會有「三郎」這個充滿日本風味的藝名，則是在日本學音樂時的恩師——清水茂雄為他所取的。
楊三郎出生於西元1919年，當時的台灣屬於日治時期。從小，三郎就學習了小號並參加軍樂隊，畢業後的工作更是讓他正式走上音樂路的關鍵。
在那個時候，如果要接觸到音樂相關的工作管道呢，肯定跟歌廳舞廳脫不了關係。沒錯！楊三郎就是進入了舞廳而認識了他的第一個恩師鄭玉東，接下來，為了要精進音樂的能力，他決定赴日讀音樂學校。
當時三郎的家人十分反對，不給金援讓他去音樂學校，不過呢，路不轉人轉，楊三郎為了追求夢想，跑去當日本知名音樂家清水茂雄的學徒，白天做家事、晚上則是與當時的師兄師弟們一起接受正統音樂教育，學習理論作曲與編曲，食衣住行都由老師負責。
學成歸國後，一炮而紅揚名歌壇，颳起輝煌的歌舞風潮
楊三郎當完學徒回台灣時，正值皇民化運動時期，日本流行歌曲成為主流。但楊三郎才不願意隨波逐流，反而堅持創作出屬於台灣的聲音，刻劃內心深處對台灣的濃厚情感。
為此，他組了樂隊，接受呂泉生的邀請、加入中央廣播電台，並寫出了第一首創作〈望你早歸〉，曲子一推出便大受歡迎。大家會這麼愛這首歌，是因為當時許多台灣人都被日本徵召去打仗，參戰者的家人總是盼望他們能夠平安歸來，而呼應這種心境所譜下的作品，自然而然成為了時代金曲。
兩年後，楊三郎首次在台北中山堂舉辦創作歌謠發表會，並結識了作詞家周添旺，兩人的創作理念非常契合，因此陸續合作寫出包括〈秋風夜雨〉、〈孤戀花〉、〈春風歌聲〉、〈台北上午零時〉、〈異鄉月夜〉、〈思念故鄉〉等流傳至今的經典台語歌曲。
1952年，楊三郎創辦了「黑貓歌舞團」，由那卡諾擔任樂師、白明華擔任編舞，開啟台灣早期歌舞團的輝煌時代。這個歌舞團出了超多巨星，像是文英、戽斗與阿匹婆。
不過，隨著電影產業興起，許多演員都被挖角、有些歌曲的作品版權也在這段期間賣給了海山唱片公司，歌舞團的文化逐漸沒落，最終，黑貓歌舞團也不敵趨勢而宣告解散。
解散後，楊三郎並沒有放棄音樂，而是回到老本行當樂師持續創作，在這段時間寫下包括〈黃昏的約會〉、〈今夜又是落雨暝〉、〈姐妹情深〉等二、三十首歌曲。
除了寫曲演奏一級棒，楊三郎還是個即興大師
楊三郎留下了這麼多動聽的音樂，而其中最著名的〈港都夜雨〉，居然是即興下的產物。這又是怎麼一回事呢？
原來，楊三郎曾經擔任基隆接待駐台美軍「國際聯誼社」的樂隊指揮，同時身兼小號手。由於基隆經常下雨，激發了他的靈感，於是即興創作出〈雨的 BLUES〉，這首歌非常對美國軍人們的胃口，只是，都說了是即興，所以原本只有旋律並沒有歌詞。
後來，樂隊的呂傳梓，以漂泊人生為第一視角，寫下了基隆港夜晚下雨的心境，又請〈補破網〉的作曲者王雲峰加以修飾，讓整個傳唱度直接升級 Up Up。才變成了我們今天聽到的〈港都夜雨〉。
寫曲之餘斜槓經營農場？
寫了這麼多好聽的歌，應該可以休息一下了吧？1976年，楊三郎原本計畫要從歌壇退休，於是在桃園投資經營大規模畜禽飼養業「尚大農牧場」，開啟了「開心農夫＋超強作曲家」的斜槓人生。
只可惜，三郎老婆與前夫所生的女兒經商失敗，還以三郎妻子的名義簽了一堆支票；為了不讓愛妻因跳票去坐牢，三郎只好變賣了牧場還債。
直到後來，台語歌再度獲得重視，楊三郎便重操舊業，再次提筆為費玉清、廖峻等歌星，譜寫十多首台語歌，成為了一代人的回憶。對於大家的讚賞，楊三郎十分謙虛，曾在第一次也是最後一次的公開演講時說道：
「我只是一個寫歌的，居然這麼受大家尊重，非常擔當不起。」
楊三郎老師一生中對台灣令人動容的感情、與音樂的奉獻，真的是台灣音樂史上的一大功臣。大家如果對老師所留下的音樂足跡有興趣，可以到開放博物館觀看更多作曲作詞的手稿。
參考資料
- 〈楊三郎自述〉
- 台灣流行音樂資料庫「資深音樂人—楊三郎」
- UDN部落格〈楊三郎（港都夜雨落未停）孤戀花〉
- 開放博物館「楊三郎」
- YouTube〈望你早歸〉的作曲家楊三郎 【民視台灣學堂】福爾摩沙音樂廳—簡上仁〉
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
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