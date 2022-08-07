作曲家楊三郎：創辦「黑貓歌舞團」、寫下〈孤戀花〉〈港都夜雨〉等名曲的台灣初代歌謠之王

文：CYL

如果把「楊三郎」這個名字丟去Google的話，你會發現：咦。台灣怎麼有兩個超有名的楊三郎？而且還都很有才華？但大家可別搞混了喔，這兩位「三郎」專業的領域不太一樣，一位是美術家，另一位則是今天要介紹的音樂家楊三郎。

這位楊三郎呢，就是寫下〈望你早歸〉、〈孤戀花〉、〈港都夜雨〉這些膾炙人口又充滿台灣味歌曲的原作者。那我們話不多說，來看看三郎的故事吧。

三郎原來不叫「三郎」？為什麼名字聽起來這麼「日本」？

其實啊……三郎是個藝名喔。楊三郎本名叫做「楊我成」，而之所以會有「三郎」這個充滿日本風味的藝名，則是在日本學音樂時的恩師——清水茂雄為他所取的。

楊三郎出生於西元1919年，當時的台灣屬於日治時期。從小，三郎就學習了小號並參加軍樂隊，畢業後的工作更是讓他正式走上音樂路的關鍵。

在那個時候，如果要接觸到音樂相關的工作管道呢，肯定跟歌廳舞廳脫不了關係。沒錯！楊三郎就是進入了舞廳而認識了他的第一個恩師鄭玉東，接下來，為了要精進音樂的能力，他決定赴日讀音樂學校。

當時三郎的家人十分反對，不給金援讓他去音樂學校，不過呢，路不轉人轉，楊三郎為了追求夢想，跑去當日本知名音樂家清水茂雄的學徒，白天做家事、晚上則是與當時的師兄師弟們一起接受正統音樂教育，學習理論作曲與編曲，食衣住行都由老師負責。

學成歸國後，一炮而紅揚名歌壇，颳起輝煌的歌舞風潮

楊三郎當完學徒回台灣時，正值皇民化運動時期，日本流行歌曲成為主流。但楊三郎才不願意隨波逐流，反而堅持創作出屬於台灣的聲音，刻劃內心深處對台灣的濃厚情感。

為此，他組了樂隊，接受呂泉生的邀請、加入中央廣播電台，並寫出了第一首創作〈望你早歸〉，曲子一推出便大受歡迎。大家會這麼愛這首歌，是因為當時許多台灣人都被日本徵召去打仗，參戰者的家人總是盼望他們能夠平安歸來，而呼應這種心境所譜下的作品，自然而然成為了時代金曲。

兩年後，楊三郎首次在台北中山堂舉辦創作歌謠發表會，並結識了作詞家周添旺，兩人的創作理念非常契合，因此陸續合作寫出包括〈秋風夜雨〉、〈孤戀花〉、〈春風歌聲〉、〈台北上午零時〉、〈異鄉月夜〉、〈思念故鄉〉等流傳至今的經典台語歌曲。

1952年，楊三郎創辦了「黑貓歌舞團」，由那卡諾擔任樂師、白明華擔任編舞，開啟台灣早期歌舞團的輝煌時代。這個歌舞團出了超多巨星，像是文英、戽斗與阿匹婆。

不過，隨著電影產業興起，許多演員都被挖角、有些歌曲的作品版權也在這段期間賣給了海山唱片公司，歌舞團的文化逐漸沒落，最終，黑貓歌舞團也不敵趨勢而宣告解散。

解散後，楊三郎並沒有放棄音樂，而是回到老本行當樂師持續創作，在這段時間寫下包括〈黃昏的約會〉、〈今夜又是落雨暝〉、〈姐妹情深〉等二、三十首歌曲。

Photo Credit: 開放博物館 楊三郎與樂師那卡諾

除了寫曲演奏一級棒，楊三郎還是個即興大師

楊三郎留下了這麼多動聽的音樂，而其中最著名的〈港都夜雨〉，居然是即興下的產物。這又是怎麼一回事呢？

原來，楊三郎曾經擔任基隆接待駐台美軍「國際聯誼社」的樂隊指揮，同時身兼小號手。由於基隆經常下雨，激發了他的靈感，於是即興創作出〈雨的 BLUES〉，這首歌非常對美國軍人們的胃口，只是，都說了是即興，所以原本只有旋律並沒有歌詞。

後來，樂隊的呂傳梓，以漂泊人生為第一視角，寫下了基隆港夜晚下雨的心境，又請〈補破網〉的作曲者王雲峰加以修飾，讓整個傳唱度直接升級 Up Up。才變成了我們今天聽到的〈港都夜雨〉。

寫曲之餘斜槓經營農場？

寫了這麼多好聽的歌，應該可以休息一下了吧？1976年，楊三郎原本計畫要從歌壇退休，於是在桃園投資經營大規模畜禽飼養業「尚大農牧場」，開啟了「開心農夫＋超強作曲家」的斜槓人生。

只可惜，三郎老婆與前夫所生的女兒經商失敗，還以三郎妻子的名義簽了一堆支票；為了不讓愛妻因跳票去坐牢，三郎只好變賣了牧場還債。

直到後來，台語歌再度獲得重視，楊三郎便重操舊業，再次提筆為費玉清、廖峻等歌星，譜寫十多首台語歌，成為了一代人的回憶。對於大家的讚賞，楊三郎十分謙虛，曾在第一次也是最後一次的公開演講時說道：

「我只是一個寫歌的，居然這麼受大家尊重，非常擔當不起。」

楊三郎老師一生中對台灣令人動容的感情、與音樂的奉獻，真的是台灣音樂史上的一大功臣。大家如果對老師所留下的音樂足跡有興趣，可以到開放博物館觀看更多作曲作詞的手稿。

參考資料

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航