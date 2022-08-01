美國眾議院議長裴洛西傳2日抵台，中國外交部：解放軍不會坐視不管

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台與否近日成為國際媒體焦點，美國有線電視新聞網（CNN）引述台、美政府官員，證實裴洛西會訪台，預計將在台灣過夜。

裴洛西本週一（1日）展開亞洲行，目前人正在新加坡訪問，儘管釋出的行程表上沒有台灣，但《CNN》引述一名台灣官員表示，預料裴洛西會在台灣過夜，目前還不清楚波洛西何時到達台北。另一名不具名的美國官員則補充，美國國防部正日夜監控中國在區域內的動作，並制定一項保護裴洛西安全的計劃。

美國《華盛頓郵報》（Washington Post ）專欄作家羅金（Josh Rogin）在推特發文，指出裴洛西可能在訪問完馬來西亞後前往台灣，時間點可能是2日晚間或3日上午。

#SPAR19 is clearly headed for #Singapore, which means that if this is the plane carrying the #Pelosi delegation, the #Taiwan stop would likely be after her #Malaysia stop, meaning Tuesday night or Wednesday morning. pic.twitter.com/VRl9iyZtQH — Josh Rogin (@joshrogin) July 31, 2022

台灣多家媒體也陸續報導裴洛西訪台行程。《TVBS》記者劉亭廷在推特上表示，據掌握消息，裴洛西將於明（2）日晚間抵達台北；《聯合報》也稱政府官員證實已經收到接待通知，裴洛西一行人預計明天白天前往馬來西亞吉隆坡，預計深夜9點至10點30分之間抵達台北，停留一晚再轉往南韓及日本。

From my sources, @SpeakerPelosi is arriving in Taipei tomorrow night. — Tingting Liu 劉亭廷 (@tingtingliuTVBS) August 1, 2022

根據《TVBS新聞網》，裴洛西若於明日抵達台灣，即可能停留一夜，可能入住信義區君悅酒店或另一位在大直的五星酒店，相關維安措施都已在部署。

對於裴洛西是否來訪，台灣外交部今日回應「目前沒有進一步的消息跟媒體分享，也沒有其他評論」。

而《三立新聞》稍早報導，引述法國國際廣播電台（RFI）消息，裴洛西將於4日經菲律賓克拉克美國空軍基地訪問台灣，並於台北和總統蔡英文會面，預計5日下午到達日本，安排與日本首相岸田文雄會面相關事宜。不過這則消息並未出現在《RFI》的網站上。

裴洛西訪台：中國外交部稱「解 放軍‍‍不會坐視不管」，美國調度航母戰機戒備

裴洛西訪台行程經《金融時報》（Financial Times）披露，如果成行，將是1997年以來最高級別的美國民選官員。美軍最高將領密利（Mark Milley）表示，如果裴洛西出訪，五角大廈將採取必要措施以確保她的安全。

根據《日經亞洲》（Nikkei Asia），美國軍方正將航空母艦和大型戰機調動到靠近台灣的區域，包括已經從從新加坡出發、抵達南海的航空母艦雷根號 （USS Ronald Reagan），還有靠近沖繩的兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）、以及兩棲突擊艦「美利堅號」（USS America）正部署到日本九州西北地區的佐世保市。

另外美軍航空母艦（USS Abraham Lincoln）、艾塞克斯號（USS Essex）和其他36 艘軍艦、3艘潛艇目前剛結束環太平洋演習，目前正在夏威夷；美國空軍2架HC-130J Combat King II救援機在多架波音KC-135空中加油機的陪伴下，已由美國安哥拉治市抵達沖繩。

The US is moving planes and aircraft carriers closer to #Taiwan due to the upcoming visit of House Speaker Nancy Pelosi to Taiwan - Nikkei Asia



The #USNavy has 2 aircraft carrier groups & 2 amphibious assault groups in the region, plus other assets based in #Japan, Hawaii & Guam pic.twitter.com/L0eEr3px5N — Indo-Pacific News - Watching the CCP-China Threat (@IndoPac_Info) August 1, 2022

中國外交部發言人趙立堅週一（1日）於例行記者會上強調，裴洛西訪 台‍‍將導致嚴重後果。

趙立堅表示，中國國家主席 習近平與美國總統拜登上月視訊通話時已強調，‍‍中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，‍‍堅決維護中國國家主權和領土完整‍‍是14億多中國人民的‍‍堅定意志，「 ‍‍民意不可違，‍‍玩火必自焚」。

趙立堅強調，相信美方已經充分了解中方傳遞的‍‍強烈、清晰信息，裴 洛西如果訪台‍‍將是「對中國內政的‍‍粗暴干涉，‍‍嚴重損害‍‍中國主權和領土完整」 ，‍‍中國人民解放軍‍‍「絕不會坐視不管」，‍‍必將採取應對和反制措施。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範