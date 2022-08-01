美國眾議院議長裴洛西傳2日抵台，中國外交部：解放軍不會坐視不管
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裴洛西本週一（1日）展開亞洲行，目前人正在新加坡訪問，儘管釋出的行程表上沒有台灣，但各媒體皆透露，預料裴洛西會訪台、並在台北過夜。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台與否近日成為國際媒體焦點，美國有線電視新聞網（CNN）引述台、美政府官員，證實裴洛西會訪台，預計將在台灣過夜。
裴洛西本週一（1日）展開亞洲行，目前人正在新加坡訪問，儘管釋出的行程表上沒有台灣，但《CNN》引述一名台灣官員表示，預料裴洛西會在台灣過夜，目前還不清楚波洛西何時到達台北。另一名不具名的美國官員則補充，美國國防部正日夜監控中國在區域內的動作，並制定一項保護裴洛西安全的計劃。
美國《華盛頓郵報》（Washington Post ）專欄作家羅金（Josh Rogin）在推特發文，指出裴洛西可能在訪問完馬來西亞後前往台灣，時間點可能是2日晚間或3日上午。
台灣多家媒體也陸續報導裴洛西訪台行程。《TVBS》記者劉亭廷在推特上表示，據掌握消息，裴洛西將於明（2）日晚間抵達台北；《聯合報》也稱政府官員證實已經收到接待通知，裴洛西一行人預計明天白天前往馬來西亞吉隆坡，預計深夜9點至10點30分之間抵達台北，停留一晚再轉往南韓及日本。
根據《TVBS新聞網》，裴洛西若於明日抵達台灣，即可能停留一夜，可能入住信義區君悅酒店或另一位在大直的五星酒店，相關維安措施都已在部署。
對於裴洛西是否來訪，台灣外交部今日回應「目前沒有進一步的消息跟媒體分享，也沒有其他評論」。
而《三立新聞》稍早報導，引述法國國際廣播電台（RFI）消息，裴洛西將於4日經菲律賓克拉克美國空軍基地訪問台灣，並於台北和總統蔡英文會面，預計5日下午到達日本，安排與日本首相岸田文雄會面相關事宜。不過這則消息並未出現在《RFI》的網站上。
裴洛西訪台：中國外交部稱「解放軍不會坐視不管」，美國調度航母戰機戒備
裴洛西訪台行程經《金融時報》（Financial Times）披露，如果成行，將是1997年以來最高級別的美國民選官員。美軍最高將領密利（Mark Milley）表示，如果裴洛西出訪，五角大廈將採取必要措施以確保她的安全。
根據《日經亞洲》（Nikkei Asia），美國軍方正將航空母艦和大型戰機調動到靠近台灣的區域，包括已經從從新加坡出發、抵達南海的航空母艦雷根號 （USS Ronald Reagan），還有靠近沖繩的兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）、以及兩棲突擊艦「美利堅號」（USS America）正部署到日本九州西北地區的佐世保市。
另外美軍航空母艦（USS Abraham Lincoln）、艾塞克斯號（USS Essex）和其他36艘軍艦、3艘潛艇目前剛結束環太平洋演習，目前正在夏威夷；美國空軍2架HC-130J Combat King II救援機在多架波音KC-135空中加油機的陪伴下，已由美國安哥拉治市抵達沖繩。
中國外交部發言人趙立堅週一（1日）於例行記者會上強調，裴洛西訪台將導致嚴重後果。
趙立堅表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登上月視訊通話時已強調，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，「民意不可違，玩火必自焚」。
趙立堅強調，相信美方已經充分了解中方傳遞的強烈、清晰信息，裴洛西如果訪台將是「對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整」，中國人民解放軍「絕不會坐視不管」，必將採取應對和反制措施。
新聞來源
- Pelosi expected to visit Taiwan, Taiwanese and US officials say（CNN）
- U.S. deploys ships and planes near Taiwan as Pelosi eyes visit（Nikkei Asia）
延伸閱讀
- 裴洛西訪台是為展現對台灣人的愛，而不是中國輿論那些敵意甚深的理由
- 針對「裴洛西訪台」中共出乎意料的低調，是否在醞釀第四次台海危機？
- 美中為了「裴洛西可能訪台」增強戰力，雙方為此擦槍走火的機率有多高？
- 美國眾議院長裴洛西8月訪台？拜登稱「不是好時機」，外媒清點中國5種可能回應
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
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