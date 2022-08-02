糧食危機有解： 歐洲糧倉遭封鎖近半年，烏克蘭第一艘載滿穀物的貨輪順利出航
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俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，隨即封鎖了烏克蘭的黑海港口，約有2000萬頓的小麥和玉米被困在敖德薩港，這引發了一場全球危機，使糧食價格飆升。
第一艘載有烏克蘭糧食的貨輪週一（8月1日）從敖德薩（Odesa）港出發前往黎巴嫩，這是俄烏戰事爆發5個月來，首艘離開烏克蘭的商船。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）稱「這是令世界感到如釋重負的一天」，特別是因運輸中斷而面臨糧食短缺和飢荒的國家。
俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，隨即封鎖了烏克蘭的黑海港口，約有2000萬噸的小麥和玉米被困在敖德薩港，這引發了一場全球危機，使糧食價格飆升，將低收入國家的數百萬人推向了飢餓。在聯合國與土耳其的促成下，烏克蘭與俄羅斯7月簽署一項聯合國協議，允許烏克蘭出口受戰爭影響而無法出口的農產品。
週一，懸掛獅子山共和國的貨輪拉佐尼號（Razoni）緩緩啟航，載有超過2萬6000噸的玉米，這是烏克蘭戰事後第一艘離開黑海港口的貨船。
「這艘船—拉佐尼號—裝載了兩種供不應求的商品：玉米和希望......世界上數百萬依靠烏克蘭港口來養家糊口的人的希望」，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）週一表示，拉佐尼號的啟航是聯合協調中心一項巨大的集體成就，該中心上週在聯合國主持下在伊斯坦堡成立，有來自烏克蘭、俄羅斯和土耳其的代表，主要任務是確保商船安全運行，將穀物和其他糧食、肥料從烏克蘭在黑海的3個主要港口運到世界其他地方。
根據協議，拉佐尼號允許在黑海的「安全走廊」通行，雙方都承諾不攻擊，確保船隻安全通過。拉佐尼號預計在8月2日抵達土耳其領海，在伊斯坦堡停靠，接受俄羅斯、烏克蘭、聯合國官員登船檢查後再駛往黎巴嫩。黎巴嫩主要從烏克蘭進口小麥，但也購買玉米來製造食用油和用作動物飼料。黎巴嫩正處於嚴重的金融危機之中，2020年貝魯特港的爆炸事件摧毀了該國首都，也摧毀了糧倉。
古特瑞斯稱這第一艘糧船的出發是一個重要的起點。他允諾，「這絕對是眾多商船中的第一艘，讓全球的糧食市場鬆一口氣，並帶來穩定」。
烏克蘭外交部長庫列巴則表示，「這是令全世界如釋重負的一天」，特別是特別是因運輸中斷而面臨糧食短缺和飢荒的國家。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也表示，拉佐尼號離開敖德薩港是非常正向的一步，也是一個檢驗伊斯坦堡協議效力的好機會，他補充說，「我們希望各方能執行這項協議，而這些機制能夠有效地發揮作用。」
預計未來更多船隻將通過安全走廊從烏克蘭港口出發。烏克蘭當局表示，在敖德薩還有16艘船停靠在黑海港口，其中大部分是穀物，正在等候重新出港，還有其他船隻也緊隨在後。但《美聯社》指出，仍有一些航運公司還沒有急於在黑海出口糧食，他們正在評估地雷的危險以及俄羅斯火箭擊中糧食倉庫和港口的風險。
烏克蘭和俄羅斯是全球小麥、大麥、玉米和葵花油的主要供應國，肥沃的黑海地區長期以來被稱為「歐洲糧倉」。戰爭造成貨船滯留加劇了全球食品價格上漲，威脅到發展中國家的飢荒和政治動盪。
另外，恢復糧食運輸的同時，俄軍與烏克蘭仍在激戰，俄羅斯在烏克蘭東部加緊攻勢，而烏克蘭則試圖重新奪回被俄羅斯佔領的南部領土。烏克蘭總統辦公室表示，過去24小時內，俄羅斯在頓涅茨克地區的砲擊造成至少3名平民死亡、16人受傷。
新聞來源
- Press Release by the Joint Coordination Centre, Black Sea Grain Initiative
- UN: First grain ship departure from key Ukrainian port "an enormous collective achievement"（CNN）
- 1st ship carrying Ukrainian grain leaves the port of Odesa（AP）
- Ukraine war: Departure of first grain shipment from Odesa welcomed by Kyiv, Moscow and EU（Euronews）
延伸閱讀
- 美俄外長進行俄烏戰爭以來首度通話，討論兩國換囚以及烏克蘭糧食出口
- 俄烏簽署聯合國協議允許從黑海出口糧食，但歐盟仍深陷能源危機
- 疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
- 【圖輯】「世界糧倉」烏克蘭遭戰火摧殘，農民感嘆「我們種下了小麥，但是它們長得出來嗎？」
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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