美國白宮：裴洛西有權訪台，不應被中國潛在的行動嚇倒

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行程受到全球矚目，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）週一（8月1日）於白宮接受媒體聯訪時尚未確認裴洛西訪台行程，但強調國會是獨立於美國白宮的單位，裴洛西「有權訪台」，她自己會做出決定，就像其他國會議員決定他們出訪海外的行程一樣。

柯比強調，裴洛西之前也有美國國會議員拜訪過台灣，並非史無前例，美國一中政策沒有改變，美國不支持台灣獨立，美國期待台海問題以和平方式解決，北京沒有理由將符合美國長期政策的潛在出訪，變成某種危機或衝突。

John Kirby: "...We do not support Taiwan independence"



Looks like the Biden White House is caving to China pic.twitter.com/KOadfrMrb2 — Daily Caller (@DailyCaller) August 1, 2022

柯比也詳細說明了中國針對裴洛西訪台可能採取的行動，包括向台灣海峽發射導彈、發起新的軍事行動、越過台海之間的航空識別區，或針對台灣海峽發出錯誤的法律主張。但他同時表示：

我們不會上鉤，也不會和中國劍拔弩張。但同時，我們也不會被嚇倒。就像過去十多年一樣，我們（的軍事行動）持續在西太平洋領海領空運作。

柯比稍早前接受美國有線電視新聞網《CNN》節目《新的一天》（New Day）訪問時表示，美國眾議院議長訪台「並不稀奇」，中國政府最近發出那些威脅沒什麼道理。

「作為一個國家，我們不應該......我們不應該被那種言論或那些潛在的行動嚇倒」，他說：「對議長來說，這是一次重要的旅行，我們將盡我們所能支持她。」

柯比告訴《CNN》：「中國的主張沒有理由，沒有理由採取任何行動，國會領袖前往台灣並不稀奇（not uncommon）。這與我們的政策非常一致，也符合我們根據 《台灣關係法》對 台灣的支持。」

Chinese threatening not worked against the USA. Nancy Pelosi to visit #Taiwan on Tuesday.



"#USA shouldn't be intimidated by that rhetoric or those potential China's actions...We're going to do whatever we can to support #Pelosi," Security spox John Kirby https://t.co/wxbGNwK0aK — Nitesh Jha (@_niteshjha) August 1, 2022

裴洛西週一上午抵達新加坡，亞洲行預計在馬來西亞、韓國和日本停留。台灣時間週一晚間，國內外媒體皆報導裴洛西確定訪台一事。根據《自由時報》，裴洛西規劃於2日晚間抵台，並將停留過夜，據悉將下榻台北君悅飯店。美方已規劃數個公開活動，包括晉見總統蔡英文及拜會立法院，只是事涉機敏，台美兩國隨時都準備因應可能出現的變化。

中共官媒《環球時報》前總編胡錫進在推特上怒批，讓裴洛西去台灣吧，但出發前最好祈禱， 祝自己一路平安，希望自己不要被歷史定義為一個罪人，導致軍事摩擦擴大為台海間大規模的戰爭。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）於推特上表示，「 我越來越覺得，這不會是一天的危機。緊緊的繫好安全帶吧。」葛來儀稍後補充，她認為戰爭或嚴重事件的可能性很低，但未來中國政府可能會在軍事、經濟、外交方面採取一系列行動以顯示其實力和決心，中國「可能會以各種方式懲罰台灣。」

The probability of war or a serious incident is low. But the probability that the PRC will take a series of military, economic, and diplomatic actions to show strength & resolve is not insignificant. Likely it will seek to punish Taiwan in myriad ways. https://t.co/dwaCNn0WpD — Bonnie Glaser / 葛來儀 🇺🇦 (@BonnieGlaser) August 1, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元