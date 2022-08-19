星國人愛投訴的十大理由：「你們知道新加坡人勤奮，但也要承認是出名的抱怨者」

文：任千里

編按：本文作者為新加坡人，文中的「國人」意旨新加坡人。

出名的抱怨者

港星許紹雄今年4月曾說過，對新加坡人的觀察是愛投訴。當時新聞出來沒有引發什麼火花，相信新加坡人已經百煉成鋼，欣然接受了。

其實這個評語最早來自李光耀，他在1977年就在國會講了：

「你們知道新加坡人。勤奮、堅強，否則我們也不會成功。但是也要承認是出名的抱怨者。」

有人因此用「投訴（抱怨）文化」來形容新加坡人這一特質。土生土長的國人一定也在每個階段的人生過程中，深有體會。

雖然愛投訴，但國人投訴的事情會隨著時代不同而改變，一些改變甚至能夠標誌我們社會的進步，你說奇怪不奇怪？

筆者且根據自己的想法列舉當前的十大投訴事項，並且嘗試說一下為什麼會被投訴，看看讀者同不同意，或者覺得有什麼講錯了。

Photo Credit: 人民行動黨 曾說新加坡人最愛抱怨的李光耀

交通的一切：罰單、塞車（哪怕只是前進速度慢）

這是當然的，新加坡車價世界第一貴，對很多車族來說，每天開車出門如果車速太慢、停車位難找、被開罰單，都是忍痛買車後額外的針刺，不罵三字經或者四個英文字母是不能消心頭之恨的。

於是，只要有點不爽，打去LTA（新加坡陸路交通管理局）是很正常的事啦。記得在以前，專門在停車場抄罰單的白衣女郎都是國人最密集的投訴對象，現在都換成自動閘門，沒得爭辯，怨氣只能往肚裡吞。

二手煙

很多國人投訴別人的二手煙，甚至幾度要勞動部長在國會討論。但這是最明顯表現新加坡進步的例子，因為那等於說現在的國人絕大多數已經不抽煙了，也對煙味特別敏感和反感。

記得幾十年前，抽煙的人很多，包括商場、辦公樓有煙味毫不奇怪。習以為常之下，每個人都相忍無事。現在一點都不想忍，因為很多人從小就不曾在家裡聞到煙味。

環境骯髒：小販中心、組屋區

這是公開抱怨最多的事情，最近連很多小販中心的餐桌不乾淨也被民眾群起炮轟。其他例如組屋區幾天不掃地，市鎮會也會接到投訴。

這說明國人已經對骯髒這回事不能忍受，定期用高壓水柱清洗地板這做法已經教育了國人乾淨的居住環境該怎麼維持。其次，鄰里關係也容易引發怨言，不過一般人不到忍無可忍都不至於撕破臉，而且這種事還是自己處理好最重要。

Photo Credit: 中央社 新加坡知名的忠忠小販中心（ Chomp Chomp Food Centre）。

物價高

這是新鮮熱辣的話題。雖然絕大多數造成漲價的原因都來自國際，不過掏腰包付錢的始終是國人。所以，滿腹怨言一肚子氣，也不是沒道理啦。

服務態度不佳：餐廳、服務櫃檯、送貨（餐）員

從餐廳到學校到商場服務櫃檯，現在又多了外送員，從態度不佳、專業知識不足或者等候時間太久，都是投訴的理由。看來，國人對服務的要求似乎很高，但是不是每一個被投訴的情況，都那麼不該被包容呢？

政府部門

與公眾往來密切，每個政府部門都設有熱線。也很可能每個部門都有值得批評的地方，因此也成為炮火集中的目標。很多酸民愛講的一個理由是，公務員薪水高，我不滿意當然就要投訴——意思是沒必要包容。

醫院

這是投訴文化的重災區。說實在，必須和醫院往來的公眾一般狀況都不大好，無論是等候時間太長，還是住院期間的遭遇，都可能成為心煩氣躁、肝火鬱結的發洩口。醫院的回應是防衛性的還是誠心誠意的，會給民眾留下不同的印象和口碑。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

外來人才

這說來話長，但感覺到利益受損的國人確實最不滿意，不過外來人才和跨國企業有密切關係，所以不可能完全排斥。慶幸的是，只要是真正人才，絕大多數國人還是不會抱怨的。

女傭

對女傭不滿意的情形外人一般很難知道，但從大大小小的虐待現像不時浮現來看，應該是怨言很多，但又不能缺少。其實如果多點換位思考，可能就能相處得好一些。

教育（托兒）

這是年輕家長最大的心結，托兒所名額好像永遠不夠，教育制度和學校也總是有這樣那樣的缺點讓家長抱怨。真正原因是現代家長都生得少，個個像寶貝。如果在家家戶戶五六七八個孩子的年代，家長們早就高喊一句：「衰仔，自己走路去上學啦！」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 新加坡的PCF Sparkletots幼兒園

有機會抱怨一些芝麻綠豆的國民，其實是幸福的，若抱怨後，政府機關還能比較認真聽取甚至做出改進，那就更幸福了。

但另一方面，這樣的國民對政府來說也不是壞事。起碼新加坡人的投訴抱怨，不像其他國家是基於政治黨派出發點亂批一通，凡是執政黨做的都不對，導致政府官員無所適從。

新加坡政府反而是通過各種抱怨，可以準確知道自己哪裡做得不夠好。從這點來說，新加坡人算很幸運了。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒