裴洛西訪台前夕，中國公布東風17導彈試射畫面，宣布1、2日南海渤海軍事訓練射擊

裴洛西擬訪台，共軍公布東風17發射畫面、指東部戰區「聽令而戰」

（中央社）美中台時值敏感時刻，央視罕見地曝光東風17導彈試射畫面，引發關注。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會否在這趟亞洲行訪台引發國際關注。

在此時刻，央視軍事7月30日發布名為「展示！81秒看中國軍人的實力」的影片，當中罕見公開了有「航母殺手」之稱的東風17高超音速導彈發射的畫面，其弦外之音不言而喻。

據港媒《香港01》報導，東風17於2017年首度試射，並於2019年的中共「十一」閱兵式上首次亮相。報導指出，東風17的射程可達2500公里，能以「數倍於音速的速度做規避動作」，避開攔截系統。

報導稱，東風17自從公開亮相以來，一直受到西方媒體尤其是美方的高度關注。

港媒《文匯網》訪問中國軍事專家洪源指出，東風17是美軍防空反導系統無法攔截的武器，這是「美軍能聽得懂的語言」，標靶再清楚不過。

（中央社）此外，共軍東部戰區昨（1日）晚亦以「重磅發布」為名，聲稱「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進！時刻準備戰鬥」。這是共軍最新一波針對美國眾議院議長裴洛西擬訪台的恫嚇宣傳。

這篇貼文晚間近7時在中共解放軍東部戰區的新浪微博帳號公布，並附上一則長約2分26秒的短片，內容則是共軍陸海空軍演練及向中共黨旗效忠的剪輯畫面，最後不忘加上「埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進，東部戰區」的字樣。

共軍東部戰區是中國軍隊5大戰區之一，轄區涵蓋福建、浙江、江蘇、上海、安徽、江西等6個省級行政區，台灣海峽及東海即屬於其作戰範圍。

中國再宣布1、2日南海渤海軍事訓練射擊

（中央社）中國海事局昨天公告，渤海北部及南海部分海域分別於1日下午2時及2日凌晨0時起，舉行實彈射擊及軍事訓練，禁止船隻進入。這是美國眾議院議長裴洛西擬訪台後，中方最新釋放的演習訊息。

根據上述公告，中國海事局所指、編號瓊航警0097/22的南海軍事訓練，將自今天凌晨0時持續到6日深夜12時。經對照海圖，位置約在海南島東北部近海，面積約240平方公里。

至於在渤海北部舉行的實彈射擊，已於昨天下午2時展開，將進行到4日深夜12時。經對照海圖，係位在遼東半島西部近海，設定射擊半徑為8海里（約14.82公里）。

在此之前，中國方面針對裴洛西計劃訪台，已密集宣布了5場演習，分布在台灣海峽、南海及東海海域，其中包括在福建平潭附近海域舉行的實彈射擊訓練。

日本防衛省：中國軍艦穿越與那國島與台灣間海域

（中央社）日本防衛省昨天表示，一艘中國海軍測量艦上午穿越沖繩的與那國島與台灣之間海域。前天也有一艘中國海軍護衛艦穿越與那國島與台灣之間海域後南下，朝太平洋方向航行。

日本防衛省統合幕僚監部（相當於國防部參謀本部）昨天公布，昨天上午11時（台灣時間上午10時）許，日本海上自衛隊發現在沖繩縣的與那國島南南西約80公里處海域有一艘中國海軍測量艦（舷號25）在航行。之後，這艘艦艇從與那國島與台灣之間的海域北上，朝東海的方向航行。

這艘中國艦艇7月27日被日本海上保安廳發現航行在鹿兒島縣的橫當島西北海域，之後從大隅海峽朝東北前進。

日本防衛省出動海上自衛隊第1海上補給隊所屬的「常盤」號（部署於橫須賀）進行情報蒐集及監控。

日本防衛省統合幕僚監部昨天表示，日本海上自衛隊前天上午6時（台灣時間上午5時）許，發現一艘中國海軍護衛艦（舷號599）航行在釣魚台西方約80公里處的海域。之後，這艘中國艦艇穿越沖繩的與那國島與台灣之間海域後南下，朝太平洋方向航行。

此外，日本海上自衛隊7月30日上午9時許發現一艘中國海軍旅洋III級飛彈驅逐艦（舷號155）航行在沖繩縣的宮古島北方約140公里處的海域。之後，這艘中國軍艦從沖繩本島與宮古島之間海域南下，朝太平洋方向航行。

日本出動海上自衛隊第11護衛隊所屬的「山霧」號（隸屬於橫須賀）、第13護衛隊所屬的「澤霧」號（隸屬於佐世保）及第1海上補給隊所屬的「常盤」號（隸屬於橫須賀）進行情報蒐集及警戒監控。

裴洛西擬訪台，共軍學者威脅啟動「反分裂法」

（中央社）美國眾議院議長裴洛西擬訪台，台、美、中緊張局勢升溫。中國全國政協機關報《人民政協報》引述不具名的解放軍戰略學者宣稱，若美、台敢踩大陸所劃下的紅線，將啟動《反分裂國家法》。

《人民政協報》7月30日一篇討論裴洛西計劃訪台的報導，其中引述不具名解放軍戰略學者作上述表示。

不具名解放軍戰略學者宣稱，在符合國際法和聯合國憲章範圍內，中國政府和軍隊可以採取一切手段，「當然遠遠不像近日海內外媒體說的區區那幾種，手段比媒體說的要多得多」。

這名專家揚言，「只要美台敢踩大陸給他們劃的紅線，我們將啟動《反分裂國家法》，以雷霆萬鈞之勢對台出手，讓國家完全統一的步伐大大提前，可以負責任地說，我們說到做到」。

《反分裂國家法》是2005年3月14日中國於第10屆全國人民代表大會第3次會議通過的一部基本法，共10條，意在反獨促統。

《反分裂國家法》第8條明定，「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。