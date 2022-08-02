裴洛西訪台前夕，中國公布東風17導彈試射畫面，宣布1、2日南海渤海軍事訓練射擊
我們想讓你知道的是
共軍東部戰區昨（1日）晚以「重磅發布」為名，聲稱「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進！時刻準備戰鬥」。這是共軍最新一波針對美國眾議院議長裴洛西擬訪台的恫嚇宣傳。
裴洛西擬訪台，共軍公布東風17發射畫面、指東部戰區「聽令而戰」
（中央社）美中台時值敏感時刻，央視罕見地曝光東風17導彈試射畫面，引發關注。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會否在這趟亞洲行訪台引發國際關注。
在此時刻，央視軍事7月30日發布名為「展示！81秒看中國軍人的實力」的影片，當中罕見公開了有「航母殺手」之稱的東風17高超音速導彈發射的畫面，其弦外之音不言而喻。
據港媒《香港01》報導，東風17於2017年首度試射，並於2019年的中共「十一」閱兵式上首次亮相。報導指出，東風17的射程可達2500公里，能以「數倍於音速的速度做規避動作」，避開攔截系統。
報導稱，東風17自從公開亮相以來，一直受到西方媒體尤其是美方的高度關注。
港媒《文匯網》訪問中國軍事專家洪源指出，東風17是美軍防空反導系統無法攔截的武器，這是「美軍能聽得懂的語言」，標靶再清楚不過。
（中央社）此外，共軍東部戰區昨（1日）晚亦以「重磅發布」為名，聲稱「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進！時刻準備戰鬥」。這是共軍最新一波針對美國眾議院議長裴洛西擬訪台的恫嚇宣傳。
這篇貼文晚間近7時在中共解放軍東部戰區的新浪微博帳號公布，並附上一則長約2分26秒的短片，內容則是共軍陸海空軍演練及向中共黨旗效忠的剪輯畫面，最後不忘加上「埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進，東部戰區」的字樣。
共軍東部戰區是中國軍隊5大戰區之一，轄區涵蓋福建、浙江、江蘇、上海、安徽、江西等6個省級行政區，台灣海峽及東海即屬於其作戰範圍。
中國再宣布1、2日南海渤海軍事訓練射擊
（中央社）中國海事局昨天公告，渤海北部及南海部分海域分別於1日下午2時及2日凌晨0時起，舉行實彈射擊及軍事訓練，禁止船隻進入。這是美國眾議院議長裴洛西擬訪台後，中方最新釋放的演習訊息。
根據上述公告，中國海事局所指、編號瓊航警0097/22的南海軍事訓練，將自今天凌晨0時持續到6日深夜12時。經對照海圖，位置約在海南島東北部近海，面積約240平方公里。
至於在渤海北部舉行的實彈射擊，已於昨天下午2時展開，將進行到4日深夜12時。經對照海圖，係位在遼東半島西部近海，設定射擊半徑為8海里（約14.82公里）。
在此之前，中國方面針對裴洛西計劃訪台，已密集宣布了5場演習，分布在台灣海峽、南海及東海海域，其中包括在福建平潭附近海域舉行的實彈射擊訓練。
日本防衛省：中國軍艦穿越與那國島與台灣間海域
（中央社）日本防衛省昨天表示，一艘中國海軍測量艦上午穿越沖繩的與那國島與台灣之間海域。前天也有一艘中國海軍護衛艦穿越與那國島與台灣之間海域後南下，朝太平洋方向航行。
日本防衛省統合幕僚監部（相當於國防部參謀本部）昨天公布，昨天上午11時（台灣時間上午10時）許，日本海上自衛隊發現在沖繩縣的與那國島南南西約80公里處海域有一艘中國海軍測量艦（舷號25）在航行。之後，這艘艦艇從與那國島與台灣之間的海域北上，朝東海的方向航行。
這艘中國艦艇7月27日被日本海上保安廳發現航行在鹿兒島縣的橫當島西北海域，之後從大隅海峽朝東北前進。
日本防衛省出動海上自衛隊第1海上補給隊所屬的「常盤」號（部署於橫須賀）進行情報蒐集及監控。
日本防衛省統合幕僚監部昨天表示，日本海上自衛隊前天上午6時（台灣時間上午5時）許，發現一艘中國海軍護衛艦（舷號599）航行在釣魚台西方約80公里處的海域。之後，這艘中國艦艇穿越沖繩的與那國島與台灣之間海域後南下，朝太平洋方向航行。
此外，日本海上自衛隊7月30日上午9時許發現一艘中國海軍旅洋III級飛彈驅逐艦（舷號155）航行在沖繩縣的宮古島北方約140公里處的海域。之後，這艘中國軍艦從沖繩本島與宮古島之間海域南下，朝太平洋方向航行。
日本出動海上自衛隊第11護衛隊所屬的「山霧」號（隸屬於橫須賀）、第13護衛隊所屬的「澤霧」號（隸屬於佐世保）及第1海上補給隊所屬的「常盤」號（隸屬於橫須賀）進行情報蒐集及警戒監控。
裴洛西擬訪台，共軍學者威脅啟動「反分裂法」
（中央社）美國眾議院議長裴洛西擬訪台，台、美、中緊張局勢升溫。中國全國政協機關報《人民政協報》引述不具名的解放軍戰略學者宣稱，若美、台敢踩大陸所劃下的紅線，將啟動《反分裂國家法》。
《人民政協報》7月30日一篇討論裴洛西計劃訪台的報導，其中引述不具名解放軍戰略學者作上述表示。
不具名解放軍戰略學者宣稱，在符合國際法和聯合國憲章範圍內，中國政府和軍隊可以採取一切手段，「當然遠遠不像近日海內外媒體說的區區那幾種，手段比媒體說的要多得多」。
這名專家揚言，「只要美台敢踩大陸給他們劃的紅線，我們將啟動《反分裂國家法》，以雷霆萬鈞之勢對台出手，讓國家完全統一的步伐大大提前，可以負責任地說，我們說到做到」。
《反分裂國家法》是2005年3月14日中國於第10屆全國人民代表大會第3次會議通過的一部基本法，共10條，意在反獨促統。
《反分裂國家法》第8條明定，「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。
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每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
由聯邦銀行推出的「綠卡」，便是透過綠色消費的通路回饋，創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費，聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額，並提撥0.1％回饋給「台灣環境資訊協會」，透過綠色公益團體資源，從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動，帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。
同時，若持卡人申辦電子化帳單，更可以從下列通路享10％回饋：
- 友善電動車族群：TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車
- 共享交通新生活：iRent、GoShare、WeＭo Scooter
- 低碳飲食愛地球：蔬食餐廳、生機選品
就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
- 挑選真心喜歡的物品：計畫購物清單，減少不必要的購物浪費。
- 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。