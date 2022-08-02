伊拉克政府懸缺10個月，什葉派領袖薩德數千支持者攻入國會，政府運作面臨癱瘓

文：張瑞邦（Tucker Chang）

伊拉克什葉派穆斯林教士薩德（Muqtada al-Sadr）的數千名支持群眾，於2022年7月31日闖入伊拉克首都巴格達（Baghdad）國際區「綠區」（Green Zone），順勢占據位於綠區的伊拉克國會大樓。

卡達《半島電視台》（Aljazeera）指出，伊拉克警方朝不斷湧入國會大樓的抗議群眾投擲催淚瓦斯及閃光彈，並用高壓水槍驅趕，薩德的支持者則向維安警力丟出石塊予以反擊、大聲示威，同時還破壞、拆除了國會周遭的混凝土圍牆。

據《德國之聲》（DW）轉述伊拉克衛生部（Iraq's ministry of health）之說法表示，這場示威者佔領國會殿堂的衝突，已造成至少125人受傷，其中包含100位民眾及25名警隊維安人員。而警方也在與抗議群眾對峙數小時之後，選擇撤退，最終國會大廈完全被薩德的擁護者佔領。

《美國之音》（VOA）表示，這已是近日以來，薩德的擁護者第2次攻入國會，這些闖進國會大樓的群眾，先是在議場內載歌載舞、進行宗教祈禱儀式，或高呼政治口號讚揚薩德，隨後這群示威者決定以靜坐抗議的形式，表達他們的政治訴求。

為什麼示威者要攻入伊拉克國會？

《半島電視台》闡明，支持薩德的民眾闖入伊拉克國會，目的是想抗議新總理人選，並表達對什葉派領袖薩德的支持。

據悉，薩德於伊拉克什葉派的團體中，擁有大批忠實的支持者，其所屬的什葉派右翼民族主義政黨「薩德運動」（Sadrist Movement）於2021年10月的伊拉克議會選舉中，斬獲了74個席位，成為伊拉克議會的最大勢力，而其他由伊朗政府支持的派系，則從大選前的48席，銳減至僅剩17個席次。