劉德音接受CNN專訪：中國侵台是三輸，台積電若被拿下將使世界秩序崩壞

劉德音：中國若武力相向，控制台積電也難運作

（中央社）台積電董事長劉德音接受《CNN》訪問，被問到中國侵略對台經濟衝擊、台積電若被中國拿下，是否可能威脅全球晶片供應等。劉德音認為中國若這麼做，將使世界秩序崩壞。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）正進行亞洲行，公開行程包括新加坡、馬來西亞、日本及韓國，雖然沒有包括台灣，但對於裴洛西是否中途訪台，國際仍相當關注，也牽動兩岸敏感神經。台積電董事長劉德音接受美國《有線電視新聞網》（CNN）視訊訪問，難得談及政治議題。

CNN主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）提到，裴洛西率團訪問亞洲，會否訪台引發各界高度關注，北京一再提出強硬警告，加劇台海緊張局勢。札卡利亞問劉德音，中國若犯台，對台灣和台灣經濟將造成何種影響。

劉德音表示，戰爭沒有贏家，只有輸家。台灣人民建立民主體制，選擇自己想要的生活方式，「屆時該擔心的或許不是晶片，因為中國若犯台，基於規則的世界秩序將崩壞，地緣政治也會徹底改變」。

札卡利亞又問，被外界譽為台灣經濟「護國神山」的台積電若被中國拿下，有無可能威脅全球晶片供應。劉德音說，沒有人能以武力控制台積電，因為台積電的運作倚重歐洲、日本、美國等世界各地的供應鏈，中國若以武力奪取，台積電生產將停擺，他們也拿不到高階晶片，只會導致中國經濟混亂。

劉德音認為，中國需要台積電晶片不見得是壞事，因為兩岸關係和俄烏關係不一樣，「我們可以從烏克蘭戰爭汲取教訓，思考我們如何才能避免戰爭，確保世界經濟引擎能持續運轉，公平競爭，因為戰爭沒有贏家，對西方世界、俄羅斯和烏克蘭來說都是如此」。

札卡利亞追問「在我看來，你是在說，不要被中國所說的嚇到了，中國永遠不可能接管台灣經濟，因為台灣經濟建立在全球合作、信任和開放，中國若侵台，會發現自己什麼都沒得到？」

劉德音連點3次頭說：「是的，沒有錯，我的確是這麼認為。我們為最壞的情況做準備，但也要抱持最大的希望。」

札卡利亞再問劉德音是否期望共贏，劉德音說「至少不要是輸」。他表示假如發生戰爭，當然會是沒有贏家的局面，在和平的情況下才能有良好的競爭，他相信全球商界都不想看到戰爭，「為何要跳進（俄烏之外）另一個陷阱？」

Photo Credit: 中央社 台積電董事長劉德音

劉德音提中國若犯台後果，專家：地緣政治影響升溫

（中央社）台積電董事長劉德音昨天接受外媒專訪明白指出，中國若入侵台灣發生戰爭，屆時世界秩序將會崩壞，專家分析，這反映地緣政治對半導體影響程度快速升溫。

台海緊張局勢引發關注，台積電董事長劉德音接受美國有線電視CNN訪問表示，中國若入侵台灣發生戰爭，最該擔心的或許不是晶片，屆時世界秩序將會崩壞；若是以武力奪取，台積電將會停擺，也將導致中國經濟混亂。

劉德音也說，沒有人能以武力控制台積電，因為台積電的運作倚重歐洲、日本、美國等世界各地的供應鏈，中國若以武力奪取，台積電生產將停擺，他們也拿不到高階晶片，只會導致中國經濟混亂。

這是劉德音近期向外媒清楚明白表示中國若對台灣武力相向對台積電的影響，在美國眾議院議長裴洛西率領國會代表團訪問亞洲、有可能造訪台灣的敏感時刻，此番談話引發市場高度關注。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真接受《中央社》記者電訪分析，美國聯邦眾議院在7月29日通過補貼半導體產業的《晶片法案》（CHIPS Act），法案添加附加條款，限制接受補貼的業者未來10年不得到中國建立新廠或先進製程產能，加上裴洛西此刻正率領國會代表團訪問亞洲，牽動美、中、台三方敏感神經。

劉佩真指出，劉德音的談話，反映地緣政治對半導體產業影響程度快速升溫。

不具名半導體產業人士向記者分析，劉德音的壓力也很大，更何況此刻不只是投資的壓力，還有來自地緣政治的壓力。

他認為，台積電在公布美國亞利桑那州晶圓廠進展後、明白向外媒表達兩岸若開戰對台積電和世界的衝擊，也有提醒台灣政府的意味。

《CNN》昨天貼出劉德音接受專訪部分視訊，劉德音指出，國外對台灣經濟發展可能視為是個奇蹟，對於努力工作的台灣民眾而言，這只是一段歷史。

劉德音表示，台灣自1949年到今天已經有70年，期間並和平地轉變成民主國家，是一個和平的社會。

劉德音說，若要談奇蹟，他認為教育體系有非常明顯的變化；他年輕時，只有10％的年輕人進入大學，現在有80％的年輕人擁有大學學位，政府設立許多大學院校，教育品質也逐步提升。

劉德音指中國若侵台是三輸，王美花：形容得非常好

（中央社）台積電董事長劉德音表示，中國若以武力侵台將會是三輸。對此經濟部長王美花昨（1）日肯定劉德音的說法，並強調若中國以武力侵台，會導致台灣半導體無法供應全世界，將造成很大的世界經濟問題。

王美花昨天出席「台電公司職場互助教保服務中心」聯合揭牌儀式，並在活動前接受媒體聯訪，談及半導體供應鏈、工總白皮書、電價和台積電在高雄設廠等議題。

Photo Credit: 中央社 經濟部長王美花

對於劉德音接受外媒專訪時，提及中國若入侵台灣、發生戰爭，最該擔心的或許不是晶片，屆時世界秩序將會崩壞，且若以武力奪取，台積電將會停擺，也將導致中國經濟混亂，並直言這將會是台美中「三輸」的局面。

對此，王美花表示，台灣半導體產業，不僅在台灣形成一個龐大的供應鏈，且因半導體製造所需的材料、設備需全球合作，例如台灣的半導體材料來自日本、德國，設備來自荷蘭、美國、日本等，這是一個全球合作產業。