研究什麼，WEIRD說了算：致命的科學偏見是如何不公正地影響女性和有色人種
我們想讓你知道的是
亨特博士認為，科學偏見不公影響女性的一個原因是「女性健康一直缺乏資金，且研究不足」。他們解釋說，「圍繞女性健康問題有許多研究要做，包括生育、月經健康——那些長期受忽視的事情。」他們認為這背後的原因都跟金錢和權力有關。
我們一般都傾向認為，科學是客觀的，是基於研究、試驗和統計的事實結論。
但科學試驗是由具有主觀意識的人來設計的。全球健康慈善機構惠康基金會（the Wellcome Trust）平等、多樣性和包容性負責人亨特博士（Dr Lilian Hunt ）表示，這導致了「持續性偏見」，並給人們帶來現實生活中的後果。
我們來看一看科學偏見——取決於你的性別、種族或是你的居住地——是如何影響你的。
車禍假人基於男性設計
研究顯示，如果你是男性，你可能比女性更容易發生車禍。但根據英國最近一項研究表明，如果女性發生車禍，更有可能被困在車中。
英國普利茅斯大學醫院的醫生們分析了2012-2019年間創傷中心收治的7萬多名車禍倖存者的數據發現，雖然男性更容易發生車禍，但女性被困在車中的比例（16％）比男性（9％）更高。
該研究的合作者之一維克斯博士（Dr Lauren Weekes）說，部分問題是在汽車安全測試中所使用的假人仍是按照男性的身材所製造的，沒有考慮到女性身體的特點。
維克斯博士說，「例如，女性骨盆受傷率要高得多，如果骨盆骨折，那自己走出汽車就更難。」
「我們知道，即使考慮到身高和體重，女性骨盆也要比男性寬得多。因此，用於模擬車禍測試所用的假人更像是一名青春期前的12歲女孩，而不是成年女性，」 她說。
教科書和大腦科技忽略有色人種
長期以來，全世界用於教授醫學生皮膚疾病的教科書一直忽略有色人種。
這讓穆克文德（Malone Mukwende ）感到非常困惱，因此他在2020年策劃了一本黑人和棕色人種（皮膚）臨牀症狀手冊，並起名為Mind The Gap。
當時，這位英國黑人醫學生發推文稱：「目前醫學教學中存在白皮膚偏見，讓我和其他人感到孤立。作為未來醫護專業人員關鍵是必須意識到這些差異，以免影響患者護理工作。」
同樣，廣泛用於大腦研究的科技手段並不適用於辮子和一些非洲髮式和髮質，其結果也可能起到了歧視非洲裔人士的效應。
加州大學格羅弗實驗室的科學家們現在已經研製出一種新技術來克服這一問題。但這些例子只是在過去幾年才出現。
通過創建第一個女性3D解剖模型做出改變
解剖學學生繼續通過基於白人男子體徵所建立的3D計算機模型來學習女性身體。
但健康研究公司愛思唯爾（Elsevier）正試圖改變這一情況。他們在2022年4月推出了第一個女性3D解剖模型。
史密斯（Clare Smith）是布萊頓和薩塞克斯醫學院解剖學教授，他們學院目前正在使用這個新模型。
史密斯教授說，「之前在教授解剖時總是使用男性模型，然後加上女性不同的部分，有點像奇怪的附屬物一樣。」
「女性骨骼本質上更加纖細。看到女性骨盆所有真正錯綜複雜的細節真的很神奇。並不只是在男性骨盆上貼上一個子宮而已。」
醫學生亞斯敏說，新模型「帶來了巨大的不同，因為女性並不是像醫學教科書中所描述的那樣就是體型小的男性而已」。
女性健康「資金不足，研究不夠」
亨特博士認為，科學偏見不公影響女性的一個原因是「女性健康一直缺乏資金，且研究不足」。
他們解釋說，「圍繞女性健康問題有許多研究要做，包括生育、月經健康——那些長期受忽視的事情。」
他們認為這背後的原因都跟金錢和權力有關。
「這基本上就是關乎誰控制著研究，以及誰有錢來進行研究的問題，也就是說，他們認為什麼才是最重要的。」
往往取決於你的居住地
亨特博士認為，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行就是一個例子，它顯示了在少數幾個國家所做的科學研究是如何為全球各地政府提供決策信息的。
政策決定被外推和應用到全球各地，帶來不同的受益和成本。
WEIRD是一個首字母縮略詞，常被用來指西方、受過教育的、工業化、富裕和民主社會（Western, educated, industrialised, rich and democratic societies）。他們只佔全球人口不到12％，但卻代表科學研究參與者的80％。
亨特博士說，「這些國家有錢投資於科學研究，而且推動研究議程，他們可以決定什麼是重要的，什麼需要研究，以及什麼才是首要需要研究的。」
亨特博士表示，人們所做出的政策決定是基於你是某種類型個人的理念而定。比如，如果你有某種特殊健康問題，或許你只要彼此遠離或是戴口罩就行了。但那些有其他健康問題的人，這對他們就不可以了。
還有，那種只要你呆在家中就行的想法對有些人來說沒問題，但對那些家庭環境不健康，或是家中有問題，或者居住條件擁擠的人來說，可能會令情況更加糟糕。
亨特博士說，「因此，所有這些政策建議、這些決定以及這些想法都必須來自包容所有人的研究。否則他們將只會幫助一小部分人，傷害更多人。」
此外，一些更先進的mRNA疫苗的運輸和儲存要求很高，必須要保持在非常低的溫度下，這無疑為嘗試科學普及帶來進一步的挑戰。
亨特博士表示，這是我們圍繞疫苗所看到的一些問題，比如，疫苗是否在正確溫度下保持足夠長的時間，以及它如何能抵達社區。如果你是在那個社區、那個地理環境中做的疫苗研究，你就已經應該解決了這些問題。
需要「使科學民主化」
最終，亨特博士說，科學偏見問題，無論是性別、種族還是階級方面的，都需要我們在「科學民主化」方面做得更多。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。