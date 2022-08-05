研究什麼，WEIRD說了算：致命的科學偏見是如何不公正地影響女性和有色人種

我們一般都傾向認為，科學是客觀的，是基於研究、試驗和統計的事實結論。

但科學試驗是由具有主觀意識的人來設計的。全球健康慈善機構惠康基金會（the Wellcome Trust）平等、多樣性和包容性負責人亨特博士（Dr Lilian Hunt ）表示，這導致了「持續性偏見」，並給人們帶來現實生活中的後果。

我們來看一看科學偏見——取決於你的性別、種族或是你的居住地——是如何影響你的。

車禍假人基於男性設計

Photo Credit: Getty Images / BBC News 英國研究表明，女性被困在車禍中的風險更高，部分原因是汽車的安全設計方式。

研究顯示，如果你是男性，你可能比女性更容易發生車禍。但根據英國最近一項研究表明，如果女性發生車禍，更有可能被困在車中。

英國普利茅斯大學醫院的醫生們分析了2012-2019年間創傷中心收治的7萬多名車禍倖存者的數據發現，雖然男性更容易發生車禍，但女性被困在車中的比例（16％）比男性（9％）更高。

該研究的合作者之一維克斯博士（Dr Lauren Weekes）說，部分問題是在汽車安全測試中所使用的假人仍是按照男性的身材所製造的，沒有考慮到女性身體的特點。

維克斯博士說，「例如，女性骨盆受傷率要高得多，如果骨盆骨折，那自己走出汽車就更難。」

「我們知道，即使考慮到身高和體重，女性骨盆也要比男性寬得多。因此，用於模擬車禍測試所用的假人更像是一名青春期前的12歲女孩，而不是成年女性，」 她說。

教科書和大腦科技忽略有色人種

Photo Credit: Getty Images / BBC News 用於教授皮膚狀況的教科書一般不會顯示黑色皮膚的樣子。

長期以來，全世界用於教授醫學生皮膚疾病的教科書一直忽略有色人種。

這讓穆克文德（Malone Mukwende ）感到非常困惱，因此他在2020年策劃了一本黑人和棕色人種（皮膚）臨牀症狀手冊，並起名為Mind The Gap。

當時，這位英國黑人醫學生發推文稱：「目前醫學教學中存在白皮膚偏見，讓我和其他人感到孤立。作為未來醫護專業人員關鍵是必須意識到這些差異，以免影響患者護理工作。」

同樣，廣泛用於大腦研究的科技手段並不適用於辮子和一些非洲髮式和髮質，其結果也可能起到了歧視非洲裔人士的效應。

EEG electrodes need to be close to the skin to get the brain's electrical signal. With normal electrodes on curly & coarse hair, this can be challenging.



Arnelle Etienne and a group of researchers (@CMUGroverLab) recently changed that, by developing a whole new technique. pic.twitter.com/CZj7t2JClA — Black In Neuro 🧠 (@BlackInNeuro) July 28, 2020

加州大學格羅弗實驗室的科學家們現在已經研製出一種新技術來克服這一問題。但這些例子只是在過去幾年才出現。

通過創建第一個女性3D解剖模型做出改變

Photo Credit: Elsevier Health / BBC News 長期以來，解剖學的教學都是以男性為主，並加上女性器官為基礎的。

解剖學學生繼續通過基於白人男子體徵所建立的3D計算機模型來學習女性身體。

但健康研究公司愛思唯爾（Elsevier）正試圖改變這一情況。他們在2022年4月推出了第一個女性3D解剖模型。

史密斯（Clare Smith）是布萊頓和薩塞克斯醫學院解剖學教授，他們學院目前正在使用這個新模型。

史密斯教授說，「之前在教授解剖時總是使用男性模型，然後加上女性不同的部分，有點像奇怪的附屬物一樣。」

「女性骨骼本質上更加纖細。看到女性骨盆所有真正錯綜複雜的細節真的很神奇。並不只是在男性骨盆上貼上一個子宮而已。」

醫學生亞斯敏說，新模型「帶來了巨大的不同，因為女性並不是像醫學教科書中所描述的那樣就是體型小的男性而已」。

女性健康「資金不足，研究不夠」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 亨特博士說，女性健康問題經常被忽略。

亨特博士認為，科學偏見不公影響女性的一個原因是「女性健康一直缺乏資金，且研究不足」。

他們解釋說，「圍繞女性健康問題有許多研究要做，包括生育、月經健康——那些長期受忽視的事情。」

他們認為這背後的原因都跟金錢和權力有關。

「這基本上就是關乎誰控制著研究，以及誰有錢來進行研究的問題，也就是說，他們認為什麼才是最重要的。」

往往取決於你的居住地

亨特博士認為，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行就是一個例子，它顯示了在少數幾個國家所做的科學研究是如何為全球各地政府提供決策信息的。

政策決定被外推和應用到全球各地，帶來不同的受益和成本。

WEIRD是一個首字母縮略詞，常被用來指西方、受過教育的、工業化、富裕和民主社會（Western, educated, industrialised, rich and democratic societies）。他們只佔全球人口不到12％，但卻代表科學研究參與者的80％。

亨特博士說，「這些國家有錢投資於科學研究，而且推動研究議程，他們可以決定什麼是重要的，什麼需要研究，以及什麼才是首要需要研究的。」

亨特博士表示，人們所做出的政策決定是基於你是某種類型個人的理念而定。比如，如果你有某種特殊健康問題，或許你只要彼此遠離或是戴口罩就行了。但那些有其他健康問題的人，這對他們就不可以了。

還有，那種只要你呆在家中就行的想法對有些人來說沒問題，但對那些家庭環境不健康，或是家中有問題，或者居住條件擁擠的人來說，可能會令情況更加糟糕。

亨特博士說，「因此，所有這些政策建議、這些決定以及這些想法都必須來自包容所有人的研究。否則他們將只會幫助一小部分人，傷害更多人。」

此外，一些更先進的mRNA疫苗的運輸和儲存要求很高，必須要保持在非常低的溫度下，這無疑為嘗試科學普及帶來進一步的挑戰。

亨特博士表示，這是我們圍繞疫苗所看到的一些問題，比如，疫苗是否在正確溫度下保持足夠長的時間，以及它如何能抵達社區。如果你是在那個社區、那個地理環境中做的疫苗研究，你就已經應該解決了這些問題。

需要「使科學民主化」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 讓實驗室更多樣性是一種嘗試科學普及的方式。

最終，亨特博士說，科學偏見問題，無論是性別、種族還是階級方面的，都需要我們在「科學民主化」方面做得更多。