2022女足歐洲杯：〈三獅之歌〉的歌詞終於成真，英格蘭女足的面貌永遠改變了

英格蘭隊在溫布利球場（Wembley Stadium）創造了歷史。在一場戲劇性的2022年女子歐洲盃決賽中，她們擊敗贏得過八屆冠軍的宿敵德國隊，贏得了她們歷史上的第一個女子足球大賽冠軍。

在加時賽尚餘10分鐘的時候，替補登場的克洛伊・凱利（Chloe Kelly）在一次角球進攻的混戰中腳尖捅射得分，令全場87192名觀眾陷入瘋狂的吶喊。

她稍稍等候幾秒，待裁判確定入球有效之後，她立刻脫下了自己的球衣，一邊奔跑一邊在頭頂揮舞，她的隊友們將她舉起，全隊在這一刻陷入狂喜。

這是英格蘭足球史上具有里程碑意義的一天，主教練薩里娜・韋格曼（Sarina Wiegman）率領的球隊表明了，她們在面對一支強大而體力化的德國隊挑戰時毫不遜色。

Photo Credit: AFP / BBC News 克洛伊・凱利在加時賽打入致勝一球

艾拉・圖尼（Ella Toone）在常規時間內替補登場並首開紀錄，之後德國隊的麗娜・瑪古爾（Lina Magull，馬古）在第79分鐘將比分追平，連比賽的結局充滿張力。

在比賽最終完結時，看台上的狂歡和場上隊員們情緒激動的場面，為球隊在本屆比賽的成績寫下註腳。

這場決賽事前被宣傳為本屆比賽上兩支表現最佳的球隊之間的對決，而事實上比賽大部分時間她們都勢均力敵——但是在歐洲盃男子和女子比賽歷史上最高的入場人數下，觀眾所得到的一切值回票價。

前鋒艾倫・懷特（Ellen White）在上半場錯失了幾次機會，露絲・布隆澤（Lucy Bronze）的攻門被頭球瓦解，德國隊的瑪古爾射門偏出，英格蘭守將麗亞・威廉森（Leah Williamson）在一次角球防守中門線救險，之後圖尼才被派上場，試圖打破僵局。

她一度令英格蘭球迷看到勝利的曙光，直到瑪古爾的入球令主場球迷沉默，不過，這只是讓慶祝勝利的時間延後了一點點。今年4月才在前十字韌帶重傷中痊癒復出比賽的凱利，給了球迷歡慶的理由。

Photo Credit: GETTY IMAGES / BBC News 本屆女足歐洲盃入場人數創歷史之最（圖為倫敦溫布利球場的英格蘭球迷）

英格蘭隊做到了此前沒有其他國家隊做到過的事情——在女子歐洲盃決賽中擊敗常勝之師德國隊，這種感覺太美妙。

這一刻距離1966年世界盃決賽上英格蘭男足擊敗西德隊已經有56年，那也是英格蘭男女子成年足球隊上一次贏得大賽錦標的時間。

全場比賽結束時，球員隊躺倒在地上，流下快樂的眼淚，這些場面將會被銘記，也會在未來多年裏反覆被回話，成為英格蘭體育史上最偉大的夜晚之一。

東道主英格蘭的完美結局

從各方面看，這都是一場與別不同的決賽——賽前的期待比英國女足歷史上任何一次都更高，而且還帶來了一個完美的結局。

在前往賽場的倫敦地鐵上，男球迷也穿上了印有女足球員名字的英格蘭隊球衣，而全國各地的球迷公園也擠滿了在屏幕前看決賽的支持者。

周日（7月31日）早上，溫布利道上擠滿了人，開球前當球場廣播介紹德國隊時，現場也響起了噓聲。

而一切還似乎都在向對英格蘭有利的方向發展。就在開球前，德國隊的前鋒射手、決賽前並列本屆比賽最佳射手榜首的亞歷山德拉・波普（Alexandra Popp）宣告受傷，被臨時抽出了首發11人名單。

場外的躁動也彷彿蔓延到了場上——裁判卡特琳娜・蒙澤爾（Kateryna Monzul）在比賽初段就因為無謂的犯規給了英格蘭隊兩張黃牌，而上半場的大部分時間，現場觀眾對於不利於本隊的判罰都表現出不滿。

場上的體力化對抗持續，比賽也進入你追我趕的拉鋸。瑪古爾先是擊中門柱，而後將比分扳平，德國在進入加時賽時似乎形勢更有利。

但是，這支英格蘭隊在整屆比賽中都表現出的特質是，她們不會被輕易擊敗。

她們持續製造威脅，凱利在開角球的時候，也跑向球迷方向鼓動他們。片刻之後，她的入球給全國的英格蘭球迷帶來盼望了56年的勝利。

Photo Credit: GETTY IMAGES / BBC News 英格蘭隊在2009年歐洲盃決賽上曾負於德國

凱利回歸的童話

英格蘭球迷齊唱《親愛的卡羅琳》（Sweet Caroline）的聲音如此熟悉，而在本場比賽結束時，這些向球員致意的聲音甚至比以往更動人。

〈三獅之歌〉（The Three Lions）的歌詞終於成真了，在國家體育場，在英格蘭女足歷史最高紀錄的觀賽人數面前，足球回家了。

隊長威廉森在終場一刻哭泣，副隊長米莉・布賴特（Millie Bright）也在與好朋友蕾秋・戴利（Rachel Daly）擁抱時擦著臉上的淚水。

韋格曼也一改素來的冷靜神情，舉著雙手衝上球場，一臉的難以置信。她現在成了歷史上第一個率領兩個不同的國家在兩屆歐洲盃中連奪冠軍的教練——在2017年她曾率領荷蘭隊奪冠。

Photo Credit: GETTY IMAGES / BBC News 上屆率領荷蘭女足奪冠的主教練韋格曼成為第一個連續兩奪歐洲盃的教練

中場球員吉爾・斯科特（Jill Scott）在2009年曾親身經歷決賽敗於德國腳下的滋味，她在本場比賽加時賽中登場，幫助英格蘭守到最後，她最後也抑制不住自己的情緒。

年輕的曼聯隊球員圖尼，在本屆賽事中替補登場貢獻過三個入球，在本場比賽也是挺身而出首開紀錄——但是最重要的時刻屬於凱利。

因為傷病而被迫錯過奧運會，並且休戰11個月的她，憑努力再次入選歐洲盃代表隊名單，最終打入了永載史冊的一球。

為決賽的勝利錦上添花的，是英格蘭隊前鋒貝絲・米德（Beth Mead）最終憑六個入球加五次助攻成為最佳射手，獲得本屆賽事金靴獎。

英格蘭隊在全場起立歡呼之中舉起獎盃，之後身上已沾滿彩色紙屑的後衛布隆澤在球場上滑跪，然後球員身披聖喬治旗在繞場一周歡慶這場勝利。

Photo Credit: EPA / BBC News 這是英格蘭球迷翹首等待56年的大賽冠軍

英格蘭女足的面貌永遠改變了