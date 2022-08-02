施振榮：美國將半導體製造移回本土，違反產業垂直分工大趨勢，競爭力不足
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施振榮指出，美國晶片法案是從美國國防與國家安全的角度思維，不計代價在美國本土發展半導體製造。但如果從經濟與產業發展來考量，美國的競爭力不在製造，製造就是美國最弱的那一環，長期發展並不可行，比起亞洲製造的競爭力已有很大差距。
（中央社）宏碁創辦人施振榮表示，產業分工是大趨勢，雖然美國因國安問題考量，希望打破全球化的發展，將半導體製造移回美國本土，但這違反產業典範轉移的大趨勢，不一定可行，勉強做也會相對較沒效率，競爭力也不足。
施振榮1日透過新聞稿表示，上週半導體業界發生2件大事，第一是英特爾的巿值被超微（AMD）超越，第二是美國通過晶片法案，後續帶給對台灣與半導體產業的啟發與影響，值得大家關注。
施振榮以微笑曲線點出美國半導體大廠英特爾（Intel）跨入晶圓代工將面臨的困境，他指出，產業典範轉移走向垂直分工是大勢所趨，即使是世界最強的半導體公司也擋不住。
他說，1991年《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）發表的文章就提到，世界已走向Computerless computer company（沒有電腦廠的電腦公司）及Fabless semiconductor company（沒有晶圓廠的半導體公司）發展。
施振榮表示，個人電腦與半導體產業的典範轉移，始作俑者就是宏碁與台積電。在個人電腦領域，宏碁於1983年推出自有品牌後，開啟ODM的新商業模式；在半導體領域，台積電於1987年創立並啓動專業晶圓代工的創新商業模式。
呼應產業典範轉移的大趨勢，1992年宏碁第一次再造時，施振榮也提出「微笑曲線」，強調產業由垂直整合走向垂直分工的發展。
施振榮指出，當年《哈佛商業評論》的文章發表後，英特爾並不認同，仍堅持走向垂直整合的模式。經過30年的演變，即使是世界最強的半導體公司，也擋不住典範轉移，敗下陣來，巿值被競爭對手超微超越。
他說，美國晶片法案是從美國國防與國家安全的角度思維，不計代價在美國本土發展半導體製造。但如果從經濟與產業發展來考量，美國的競爭力不在製造，製造就是美國最弱的那一環，長期發展並不可行，比起亞洲製造的競爭力已有很大差距。
參與半導體產業領域已50多年的施振榮觀察，以記憶體產業為例，景氣循環明顯，投資設備的資金需求很大，賺錢時會擴大投資，往往造成產業供過於求，就開始不投資，結果又造成供不應求，這是美國資本巿場的特性。長期下來，美國反而被不管景氣循環如何都持續投資的日本與韓國超越。
施振榮分析，美國美光公司在記憶體領域之所以還有競爭力，關鍵在於和台灣進行產業分工。因此，在高科技產業，美國發展技術創新，將製造委外給台灣夥伴，才能造就許多美國國際品牌大廠的競爭力。
施振榮表示，晶圓製造也需要產業分工才具競爭力，要具有經濟規模及客戶的多樣產品才能使產能滿載。雖然英特爾希望跨入晶圓代工領域，但客戶可能擔心自己的產品會與英特爾有所衝突，如果英特爾只爭取到少數客戶，將不足以讓晶圓代工事業成功。產業分工才是具競爭力的生態，如同宏碁在2000年進行世紀變革，將宏碁與緯創分家後成功提升競爭力。
對於超微巿值成功超越英特爾，施振榮指出，當年超微將製造部門獨立成立格羅方德（GlobalFoundries），專注發展處理器的設計，一開始雙方還綁在一起，反而讓雙方沒競爭力，後來雙方切開來獨立發展，超微也找台積電代工，順應產業分工趨勢，競爭力才提升，並與英特爾一消一長。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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