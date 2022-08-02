加拿大糖果商召募「首席糖果長」，每天需試吃113種零食樣品，5歲以上可應徵、年薪238萬台幣

文：饒珮琪（PeichiJao）

「你愛吃糖果和巧克力嗎？你對探索不同糖果零食產品充滿熱情嗎？這將是最適合你的完美工作！」

位於加拿大的一間糖果公司Candy Funhouse日前在官網發出一則職缺，希望招募全球唯一的「首席糖果長」（Chief Candy Officer，CCO），甚至開出了年薪高達加幣10萬元（約台幣238萬元）的待遇。

Candy Funhouse於LinkedIn的職缺介紹，糖果長除了要試吃各種零食產品，也要帶領進行公司的「FUNhouse」糖果行銷策略，包含以「首席糖果長」的官方貼紙批准所有庫存中的糖果，也需要定期召開會議討論並決議讓哪些新產品上市。而在此之前，這位糖果長還需要先經歷一段「味蕾訓練期」。

消息發布後，短短一週已收到約6500位應徵者願意挑戰爭取這份夢幻工作。

5歲就能當糖果長？創意招募方式引人注目

綜合《CNBC》報導，這份首席糖果長的職缺要求不高，年齡大於5歲即可申請，Candy Funhouse同時歡迎父母們幫孩子報名，通過甄選的兒童甚至能持有一輩子的「首席糖果長」頭銜。

Candy Funhouse希望能招募具有豐富想像力並懂得享樂的人來擔任此職，而執行長Jamal Hejazi也坦承表示，雖若由兒童來帶領會議的話，場面會「有點混亂」，不過他始終認為「創意」才是勝任此職位最重要的特質。

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