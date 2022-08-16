《死亡盲飛》：美國聯邦航空總署分析顯示737 MAX的風險非常高，但沒人認真考慮讓它禁飛

文：彼得・羅比森（Peter Robison）

二○一九年一月，美航機師丹尼斯．塔杰爾和他的副機師在芝加哥歐海爾國際機場（O’Hare International Airport），坐在一架MAX的控制台前，熱機時兩人一直在討論他們的飛行計畫，這時乘客魚貫進入他們背後的機艙。塔杰爾是美航機師工會的發言人，波斯灣戰爭時在美國空軍飛KC-135加油機，飛前面幾款737客機也有十幾年的經驗。十一月和波音高層辛奈特交手後，這是他第一次飛MAX。他和副機師認為，切掉水平尾翼的電源，讓所有警示燈都關閉，聽起來很驚悚。那一趟飛行，他們想出了自己的檢查清單。他們知道MCAS只會在襟翼抬起的時候啟動，所以決定如果情況失控，就讓襟翼垂下，然後飛回機場。那一趟飛行沒有異狀，順利完成，但是他們會自行想出應對方式，反映出最見多識廣的機師，對波音告訴他們的訊息多麼沒有信心。

二○一八年的耶誕節，廿四歲的珊雅．司都莫（Samya Stumo）和家人從麻州波克夏（Berkshires）開著休旅車，到愛荷華州探望祖父母。司都莫一家關係非常緊密，全家同行特別愉快。珊雅的兩個弟弟亞德南（Adnaan）和托爾（Tor）也都是二十出頭，父親麥可．司都莫（Michael Stumo）和母親娜蒂雅．米勒朗（Nadia Milleron）讓三個孩子從小在家自學。家裡的老四——么弟奈爾斯（Nels）——兩歲死於癌症，夫妻倆決定把握家庭生活的分分秒秒，立刻搬到農莊去。孩子們在穀倉裡盡情發揮創意，最後一起演奏吉普賽爵士，珊雅拉大提琴，亞德南負責小提琴，托爾則奏手風琴。

凡事鼓勵的雙親加上無憂無慮的環境，使唯一的女兒珊雅對什麼事都滿懷信心。她四歲就自己學會閱讀，七歲得意的養了一隻自己的豬，十歲駕駛垃圾車，十四歲進入維吉尼亞州斯湯頓（Stauntons）瑪麗鮑德溫大學（Mary Baldwin University）為「資賦特別優異」學生設計的課程。她在麻州大學艾默斯特（Amherst）分校讀西班牙文和人類學，然後在哥本哈根大學公共衛生學院拿到碩士學位。她的碩士論文研究二十五個國家的病毒性肝炎。那趟耶誕節家庭團聚的過程中，她夢寐以求的ThinkWell通知她去上班，這個機構總部在華府，為比爾與梅琳達．蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）等單位提供衛生政策的諮詢。她準備去肯亞，加入改善婦女就醫機會的工作計畫。一家人開車回麻州的路上，父母親建議她怎麼跟老闆談薪水。

那一個月穆倫伯格也在慶祝波音的新里程碑，這個百年企業年營收超越了一千億美元。二○一九年一月三十日，波音的股價大漲百分之六，來到三八七美元，穆倫伯格再次受到華爾街的吹捧。CNBC的記者菲爾．勒波（Phil LeBeau）說，「這是偉大的一天，」並提到分析師預測波音股價可能衝上五○○美元，這時穆倫伯格靦腆的岔開問題：「我們重視的是可長可久的成長。」（幾個月前，波音的財務長才把內部的股價目標訂在八○○到九○○美元。）

波音的工程師還在努力更新軟體，兌現辛奈特的承諾。FAA（美國聯邦航空總署）此時由阿里．巴拉米負責飛機的安全檢定，給了波音整整十個月的時間修改軟體，然後重新測試，在此同時，737 MAX可以繼續飛，波音的生產線也全力生產，繼續交付737 MAX飛機給航空公司。

即使波音的軟體更新完畢，FAA也沒有人力可以測試。那一個月大部分的時間，聯邦機關的人員都因為政府關門而放無薪假，那次聯邦政府停擺也是史上時間最長的一次，前後三十五天，從耶誕節前持續到一月底，起因是總統川普在福斯新聞台評論員的刺激下，想強行通過在美國和墨西哥邊界蓋圍牆的預算。

FAA自己的分析都顯示，737 MAX的風險非常高，每兩到三年就可能有一次空難，但沒有人認真考慮要禁飛這型飛機。理由很清楚：這次意外和波士頓羅根國際機場那次電池起火不一樣，沒發生在美國國內，而是發生在印尼；沒有美國人罹難；機師都是外國人；媒體不再關注這件事。波音的高層向FAA作簡報時，始終強調MAX的機師一定可以在十秒鐘之內確認軟體故障，絕對能趕在飛機失控之前。他們對更新後的檢查表有十足的把握。

波音及FAA官員也在美國國會監督航空業的委員會面前保證，獅航的空難不值得深究。飛機檢定主管巴拉米二月會晤眾議院運輸暨基礎建設委員會主席彼得．狄法吉歐（Peter DeFazio），還有航空小組委員會負責人瑞克．拉森（Rick Larson），他對兩位國會議員說，獅航空難是機師操作不當的「單一事件」。

MAX操作手冊的主責撰寫人馬克．福克納則沒有這麼樂觀。他知道自己之前的作為——還有他在電郵中隨性的說法——可能已經讓他無所隱藏。這次空難的調查有一點跟過去不一樣：司法部詐欺司的兩位檢察官柯瑞．賈科布斯（Cory Jacobs）和卡洛．席波利（Carol Sipperly），這時已經向參與MAX計畫的人員發出傳票。獅航空難後不久，一位福克納在波音時的老同事傳訊息給他，這時福克納已經到了西南航空公司。兩人聊了一下海鷹美式足球隊，然後老同事想起他聽過MCAS軟體的爭議，於是在通訊軟體上問——那究竟有什麼問題？這時福克納非常小心，他告訴老同事，不要用文字討論這件事。