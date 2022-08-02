協議後首艘烏克蘭運穀船駛離黑海奧德薩港，烏克蘭反攻收復赫爾松州46村落
我們想讓你知道的是
烏克蘭外交部長庫列巴為俄國入侵後首批穀物離開奧德薩港一事喝彩，稱「這令世界感到如釋重負」。
（中央社）烏克蘭一艘運穀船今天（當地時間1日）離開奧德薩港，這是俄烏糧食協議簽訂後，首艘出港的烏國黑海穀物船，但烏南遭遇猛烈砲擊，導致一名烏國糧食大亨喪生，引發烏國政府指控俄方蓄意謀殺。
俄烏協議後，首艘烏克蘭運穀船駛離黑海奧德薩港
土耳其國防部表示，自從烏克蘭、俄羅斯與土耳其、聯合國簽下具里程碑協議後，首艘烏克蘭運穀船已駛離黑海港口奧德薩（Odessa）。
土耳其國防部在聲明中說，懸掛獅子山共和國旗幟、載有玉米的貨輪上午8時30分（台北時間下午1時30分）離開奧德薩港，前往黎巴嫩。
聲明中說：「貨輪Razoni離開奧德薩港後，將前往黎巴嫩的黎波里（Tripoli），預料8月2日先抵達伊斯坦堡。在伊斯坦堡接受檢查後，該船將繼續接下來的行程。」烏克蘭方面表示，該船載了2萬6000噸玉米。
烏克蘭黑海穀物船出港，基輔：全球感到如釋重負
烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，一艘載運烏國穀物的船隻已離開奧德薩港，這是俄烏糧食協議簽訂後，首艘出港的烏國黑海穀物船。
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）為俄國入侵後首批穀物離開奧德薩港一事喝彩，稱「這令世界感到如釋重負」。
土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）表示，這艘穀物船將於格林威治時間2日12時左右停泊在伊斯坦堡岸外，接受聯合檢查。
聯合國發言人則指出，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對此表示「熱烈歡迎」。克里姆林宮則稱，這項消息「非常具有建設性」。
住家遭砲擊烏克蘭糧食大亨亡，俄黑海艦隊總部遇襲
烏克蘭表示，南部梅科萊夫市（Mykolaiv）遭遇迄今「最猛烈」砲擊，造成1名糧食大亨喪生。俄國則說，克里米亞的黑海艦隊總部遭無人機攻擊有6人受傷，迫使表揚俄國海軍的典禮取消。
梅科萊夫市長森克維奇（Oleksandr Senkevych）在Telegram寫道，梅科萊夫31日遭受大規模砲擊，「可能是迄今最猛烈的一次。」
梅科萊夫州長維塔利・金（Vitaliy Kim）表示，大型農業公司Nibulon的創辦人兼老闆瓦達圖爾斯基（Oleksiy Vadatursky）與妻子的住家遭遇俄軍砲擊，夫妻倆雙雙喪生。Nibulon專門從事小麥、大麥、玉米的生產與出口，擁有自己的船隊和船塢。
烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，俄軍特別針對瓦達圖爾斯基攻擊，他的死「不是意外，而是經精心策劃和組織的蓄意謀殺」。
俄軍猛攻烏東，居民是否撤離巴赫姆特陷兩難
俄羅斯持續猛攻烏東地區，無法逃離前線城市巴赫姆特（Bakhmut）的人，只能持續心驚膽跳地過日子；有機會撤離的人，則得與必須留在當地的親人淚別。
烏克蘭政府已經宣布一項強制疏散的命令，並稱他們的目標是要在冬季來臨前，將所有人帶出去，因為用來提供天然氣的管線，已在俄烏戰爭期間遭切斷。
但絕大多數拒絕離開巴赫姆特的人都有類似的故事，包括太窮、病得太重、年紀太大難以在新的地方重新開始生活等。
一名婦女說：「我的婆婆已經臥病在床5年了，我們不能丟下她。」
烏東小鎮遇襲戰俘喪命，紅十字會：尚未獲准探視
烏東頓內次克州前線城鎮歐連尼夫卡（Olenivka）日前遭攻擊，造成數十名烏克蘭戰俘喪命；紅十字國際委員會（ICRC）表示尚未獲准探視這個地區，並譴責歐連尼夫卡的監獄攻擊事件。
烏克蘭與俄羅斯相互指控29日晨間發起飛彈空襲或爆炸案，導致頓內次克州前線城鎮歐連尼夫卡親俄分離主義分子關押的數十名烏國戰俘遇襲身亡。
紅十字會說：「到目前為止，我們還沒接獲官方批准，允許我們前往事發地點或探視受影響的戰俘。而我們提供的物資援助迄今也尚未被接受。」
烏克蘭反攻傳捷報，收復赫爾松州46村落
烏克蘭南部戰事關鍵地區赫爾松州（Kherson）州政府今天表示，烏克蘭軍隊已經收復赫爾松州40多個聚落。基輔正在發動反攻，尋求擊退俄羅斯部隊。
法新社報導，赫爾松州與原屬烏克蘭、已遭俄羅斯併吞的克里米亞（Crimea）半島接壤，在經濟上和戰略上具有重要性。俄軍2月24日入侵烏克蘭後，頭幾天就已將赫爾松州幾乎整個占領。
但近幾週烏軍接獲西方提供的長程火砲後兵力大增，已開始尋求在這個地區發動反攻，包括對前線後方的俄軍倉庫和陣地進行攻擊，以及轟炸對赫爾松市內俄軍補給至關重要的橋樑。
赫爾松州州長布特里（Dmytro Butriy）告訴烏克蘭國家電視台：「今天，赫爾松州有46個聚落已經解除被占領。」大多數在北部，有些則在南部，靠近黑海與遭到強力轟炸的梅科萊夫州。
布特里指出，有些收復的村莊「9成被摧毀，且今天仍不斷遭到攻擊」。他還說，赫爾松州的人道情況「危急」，並重申當局呼籲仍待在州內的民眾「撤離到較安全的州」。
一名烏克蘭官員7月矢言，烏軍將在9月底前收復整個赫爾松州。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
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