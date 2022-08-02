林哲瑄新竹球場傷退後遭暗諷「改行當演員」，富邦悍將球團提嚴正聲明

斥資近12億原址重建的新竹市立棒球場備受外界關注，但今（2022）年7月22日風光啟用後，卻發現場內缺失連連。23日富邦悍將外野手林哲瑄賽中更因撲接飛球，疑似受外野碎石影響，造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，將進行手術治療，本季提前報銷。

此事一出，引發輿論反彈聲浪，紛紛要求新竹市立棒球場進行改善，也替林哲瑄抱不平。

林哲瑄遭暗諷，富邦球團提嚴正聲明

台灣運動文化協會常務理事許賢文更發文一一針對前新竹市市長、現民進黨桃園市長參選人林智堅，以及富邦領隊林華韋、味全球團提出六點看法。

對於林哲瑄受傷一事，許賢文在文中寫道「那個號稱職業生涯將因傷中斷的球員，我建議你改行當演員算了。」該影射言論一出，引起許多網友批評，紛紛留言表示「你這種話也只會傷害那些認真對待清場認真拼戰的球員」、「你說人家受傷在演戲，如果你自己是球員做何感想？！」

事後此條論述已被刪除，富邦悍將球團也針對林哲瑄遭影射「演員」與質疑林華韋之說法，提出嚴正聲明：

球員只要上場比賽都會展現百分之百拚勁，想辦法發揮出自己最好的一面回報每一位支持中職的球迷。本次林哲瑄因奮力撲接及場地影響導致受傷需開刀休養，球團謝謝外界關心也尊重每一位人士的看法，但絕不容許任何攻擊影射，請大家持續給予中華職棒及球員們真正的支持，不要輕易抹煞球員的努力，更希望哲瑄能早日康復重回球場。

另有關於領隊先前受邀擔任新竹球場顧問乙事，林華韋本人對此表示， 本次得標重建新竹球場的廠商於投標前，透過友人介紹並邀請擔任新竹球場工程顧問一職， 針對球場使用規畫提出相關建議，惟廠商於得標後即未再有任何聯繫。

Photo Credit: 中央社 中華職棒富邦悍將領隊林華韋

林哲瑄傷退吐心聲：深深的感受到，球員真的相當弱勢

林哲瑄傷退後發長文吐露心聲，「這幾天一直沒辦法安穩的睡覺，因為只要想到今年接下來無法在球場上繼續奮戰，心情就會相當的難過。」

林哲瑄表示，回想起先前在美國打拼的日子，球場都不會是球員需要擔心的問題，所以可以毫無保留在場上拚戰，發揮出自己最好的一面。因為大家都知道，運動員的生涯相當短暫，任何的傷勢，都會有可能造成職業生涯結束。

林哲瑄說，受傷開刀這件事，從來沒想過會發生在自己的身上，既然發生了，就要去面對，希望我的傷勢可以喚起大家對於球場安全的重視，讓球團、聯盟以及相關體育指導單位，重新檢視台灣各地方球場的公共安全，這樣對於職業球員以及年輕的學生球員，都是最好的保障！

林哲瑄更透露，如果未來無法百分之百的恢復到場上，甚至提早結束職業生涯後的計畫。「深深的感受到，球員真的相當弱勢，一個受傷可能前面辛苦累積的一切都會化為烏有！」

最後，林哲瑄也想再次強調球場安全的重要，希望未來各級單位都應該好好的重視，保障球員有個健全的職場環境。他也向各單位、球迷們的關心，以及富邦球團的照顧與後續安排表達感謝之意。 也允諾手術後，他將會好好努力復健儘快回到球場上，讓大家再看到他在場上拚戰。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航