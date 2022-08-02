菲律賓前總統羅慕斯逝世，菲媒評價：他不認為記者是敵人
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羅慕斯於1992年到1998年擔任菲律賓總統，今年8月1日病逝，享耆壽94歲。羅慕斯在獨裁者前總統馬可仕專政時期擔任保安部隊首長，但於1986年加入時任國防部長安瑞烈反馬可仕的叛變，是促成「人民力量革命」的關鍵角色之一。
（中央社）菲律賓前總統羅慕斯昨天（8月1日）辭世，享耆壽94歲。新聞網站Rappler報導，羅慕斯擔任總統時，媒體不會因為批判政府而收到傳票或勒令停業，因為「羅慕斯不認為記者是敵人」。
Rappler今天報導，許多菲律賓記者認為，羅慕斯（Fidel Ramos）不僅理解媒體的角色，並且看到媒體與政府對立的益處。
報導指出，即便最惱人的記者，在羅慕斯眼中都不是敵人。羅慕斯會在一早讀遍所有報紙，在某些報導旁寫下註記，再交給官員回應或澄清。「羅慕斯認為，回應批評的方式是先從政府那裡找出問題。」
商業鏡報（BusinessMirror）記者巴托洛米（Malou Talosig Bartolome）說：「凌晨5點，他已經把剪報傳給內閣部長，還附有指示或注解。」
不過，Rappler地區主管瓦羅納（Inday Espina Varona）說，當羅慕斯不同意報導內容時，會讓記者知道。
瓦羅納回憶，她曾收到羅慕斯在報紙上手寫註記，還有其他資料以佐證他的論點。「他只想讓我們知道他的說法，不在乎我們是否用其他資料反駁他。」
瓦羅納說，羅慕斯會邀記者喝咖啡，「不是因為意見相左，而是（說明）頭條新聞的內幕。羅慕斯唯一的問題是，他會說上幾個小時，但只允許報導出寥寥幾句」。
Rappler執行總編葛洛瑞亞（Glenda M. Gloria）在羅慕斯擔任國防部長和1992年競選總統時主跑他的新聞。她表示，羅慕斯曾是個「性格死板、被提問惹惱了，就走出國防部記者會」的將軍，但有意角逐總統寶座後，羅慕斯學會怎麼跟媒體打交道。
菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）副社長賈維蘭納（Juliet Javellana）2010年在「每日詢問報」回憶起一場總統府記者會，記者問到羅慕斯和一名社交名媛的緋聞，記者會氣氛突然很緊張。
她表示，羅慕斯只是「笑著拍了記者的背（有點痛那種）。但在他的任期，沒有記者被禁止進入總統府，控告誹謗或涉嫌顛覆政府。沒有針對批判性報紙的廣告抵制」。
羅慕斯和他的幕僚還曾邀請菲律賓新聞調查中心（PCIJ）所有成員到總統府。PCIJ前成員塞維里諾（Howie Severino）說，當時「我們都對這次會面有點緊張，因為戒嚴時期他是執法者，我們則身為記者或社運人士活了下來，而且我們很可能被視為對政府的威脅」。
他表示，但羅慕斯沒有惡言相向、沒有言語威脅，甚至沒有一句抱怨。那只是一個讓記者私下提問，並讓羅慕斯和他的幕僚了解這群記者的場合。
羅慕斯在前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）專政時期擔任保安部隊（Philippine Constabulary）首長，即國家憲兵形式的警察部隊首長，但於1986年加入時任國防部長安瑞烈（Juan Ponce Enrile）反馬可仕的叛變，是促成「人民力量革命」的關鍵角色之一。
塞維里諾說：「誰知道幾年後，一大群網軍和酸民會受命圍攻我們。但當時我們的工作不被約束，沒有高層的譴責，沒有人揚言要我們停業。只是文明的對立關係，以及理解獨立媒體有權問責是任何民主的必要支柱。」
Rappler在菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內監督掃毒戰，執行長瑞薩（Maria Ressa）也持續批判政府，雖於去年獲頒諾貝爾和平獎，肯定她致力捍衛言論自由，2年來卻遭發布10次逮捕令，多宗案件纏身。
菲律賓證券交易委員會於杜特蒂卸任前2天發布命令，要求撤銷Rappler公司註冊文件，勒令Rappler關站，目前仍待執行。菲律賓最大電視網ABS-CBN則疑因得罪杜特蒂換照未過，2020年遭停播。
延伸閱讀
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
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電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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