3歲多頭部連體雙胞胎VR協助下分割成功，最後一次手術歷時超過27小時

（中央社）巴西一對頭部連體雙胞胎在虛擬實境（VR）技術協助下成功手術分割，醫師1日形容是這類型最複雜手術，這對3歲多的雙胞胎也是同案例中年紀最大的患者。

綜合《法新社》、《天空新聞網》（Sky News）及《英國廣播公司》（BBC）等媒體報導，這對雙胞胎男嬰是亞瑟和柏納多．利馬（Arthur and Bernardo Lima），2018年出生於巴西北部羅賴馬州（Roraima），他們顱部聯胎，這是極罕見的症狀。

根據總部設於倫敦的慈善組織Gemini Untwined統計，大約每6萬新生兒中就有1例是連體嬰，其中只有5%是顱部聯胎。

亞瑟和柏納多頭頂相連近4年，大多待在醫院特別病房，如今分割手術成功，終於能夠首度面對面相見。

他們動過7次手術，近100名醫療人員參與，光是最後一次手術就歷時超過27小時。

協助手術的Gemini Untwined形容這是「到目前為止最具挑戰性、最複雜的分割手術」，因為這對雙胞胎男嬰有多條重要血管相連。

參與手術的巴西醫院神經外科醫師穆法雷（Gabriel Mufarrej）說：「這是我生涯遇過最困難、最複雜、最具挑戰的手術。起初沒人相信這能辦到，救了他們兩人是具歷史意義的成就。」

醫療團隊在VR技術協助下，籌備6月7日和9日最後階段必須小心處理的手術。

外科醫師們利用腦部掃描建立男嬰共享頭蓋骨的數位圖，在英國和巴西進行跨大西洋虛擬實境試驗手術練習操作。

英國神經外科醫師吉拉尼（Noor ul Owase Jeelani）形容籌備過程像是「太空時代會做的事」。

他告訴《英國聯合社》（PA）：「感覺就是很神奇，在真正讓孩子面臨任何風險之前就先看到解剖結構並進行手術真的很棒。」

「在虛擬實境中動刀真的像是火星人做的事。」

醫療團隊分享的照片和影片顯示，這對男嬰在手術成功後終於能並排躺著，小亞瑟還去碰兄弟的手。

醫師們說，這對小兄弟還需要時間康復，或許往後需要進一步手術。

《BBC》報導，醫師吉拉尼表示自己在經歷了27小時的手術後「真的完全累壞了」，過程中他只有休息15分鐘進食與喝水，但手術完成後見到當事人的家庭開心的模樣，仍讓他感到太美好。

吉拉尼補充說明，如同其他連體雙胞胎在分離後的情況，這對雙胞胎也出現血壓和心跳升高的情形。

這對雙胞胎目前在醫院復原的情形良好，後續將會接受為期半年的復健。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範