3歲多頭部連體雙胞胎VR協助下分割成功，最後一次手術歷時超過27小時
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醫療團隊在VR技術協助下，籌備6月7日和9日最後階段必須小心處理的手術。外科醫師們利用腦部掃描建立男嬰共享頭蓋骨的數位圖，在英國和巴西進行跨大西洋虛擬實境試驗手術練習操作。
（中央社）巴西一對頭部連體雙胞胎在虛擬實境（VR）技術協助下成功手術分割，醫師1日形容是這類型最複雜手術，這對3歲多的雙胞胎也是同案例中年紀最大的患者。
綜合《法新社》、《天空新聞網》（Sky News）及《英國廣播公司》（BBC）等媒體報導，這對雙胞胎男嬰是亞瑟和柏納多．利馬（Arthur and Bernardo Lima），2018年出生於巴西北部羅賴馬州（Roraima），他們顱部聯胎，這是極罕見的症狀。
根據總部設於倫敦的慈善組織Gemini Untwined統計，大約每6萬新生兒中就有1例是連體嬰，其中只有5%是顱部聯胎。
亞瑟和柏納多頭頂相連近4年，大多待在醫院特別病房，如今分割手術成功，終於能夠首度面對面相見。
他們動過7次手術，近100名醫療人員參與，光是最後一次手術就歷時超過27小時。
協助手術的Gemini Untwined形容這是「到目前為止最具挑戰性、最複雜的分割手術」，因為這對雙胞胎男嬰有多條重要血管相連。
參與手術的巴西醫院神經外科醫師穆法雷（Gabriel Mufarrej）說：「這是我生涯遇過最困難、最複雜、最具挑戰的手術。起初沒人相信這能辦到，救了他們兩人是具歷史意義的成就。」
醫療團隊在VR技術協助下，籌備6月7日和9日最後階段必須小心處理的手術。
外科醫師們利用腦部掃描建立男嬰共享頭蓋骨的數位圖，在英國和巴西進行跨大西洋虛擬實境試驗手術練習操作。
英國神經外科醫師吉拉尼（Noor ul Owase Jeelani）形容籌備過程像是「太空時代會做的事」。
他告訴《英國聯合社》（PA）：「感覺就是很神奇，在真正讓孩子面臨任何風險之前就先看到解剖結構並進行手術真的很棒。」
「在虛擬實境中動刀真的像是火星人做的事。」
醫療團隊分享的照片和影片顯示，這對男嬰在手術成功後終於能並排躺著，小亞瑟還去碰兄弟的手。
醫師們說，這對小兄弟還需要時間康復，或許往後需要進一步手術。
《BBC》報導，醫師吉拉尼表示自己在經歷了27小時的手術後「真的完全累壞了」，過程中他只有休息15分鐘進食與喝水，但手術完成後見到當事人的家庭開心的模樣，仍讓他感到太美好。
吉拉尼補充說明，如同其他連體雙胞胎在分離後的情況，這對雙胞胎也出現血壓和心跳升高的情形。
這對雙胞胎目前在醫院復原的情形良好，後續將會接受為期半年的復健。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
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