SEO暗黑揭秘：明明「運彩賺錢」「娛樂城」廣告沒人會想點，為什麼還要在各大論壇一直洗留言？

文：JKL．Elaine（內容行銷專欄作家、UX/UI設計師）

在網路上找資料的時候，你是否很常看到Mobile01等類似的討論區或論壇，常常有明顯洗文章或洗留言的貼文，內容大多是和「運彩賺錢」、「玩遊戲賺錢」有關，點進附帶的網址會是線上娛樂城或博弈相關的網站。

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在資訊識讀越趨重要的現代，這類看似低劣的垃圾留言和垃圾連結「詐騙感」、「不安全感」已經太明顯，大部分的人應該都不會輕易去點擊。從「打廣告」的層面來說，在討論區洗連結的效益應該不高，為什麼這些娛樂城、博弈網站卻還是樂此不疲，其連結還是在各大論壇無孔不入呢？

大家點不點擊不太重要，重要的是「反向連結」

其實，這些網站到處洗連結，最大的目的根本不是希望有人去點，他們更在意的是「建立反向連結」。

什麼是反向連結？為什麼它很重要？

反向連結（backlinks）是搜尋引擎優化（SEO）中非常關鍵的一環。SEO所要做的是針對某一關鍵字操作各種優化手段，企圖讓自家的網站出現在該關鍵字的搜尋結果頁前幾名；而在各種優化方法之中，「建立反向連結」（Link Building）是相當常見且有效的手法。

所謂反向連結，指的是「從他人的網站指向自家網站」的連結。比如我是一家餐廳的老闆，某天某個知名的美食部落客在他的部落格介紹我的餐廳、並在文中放上了餐廳官網網址，如此一來，我就得到了來自美食部落客的「反向連結」。

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事實上，Google排序關鍵字排名的成因非常複雜，其中一項名為「PageRank」的演算法是當中的骨幹，演算法會根據各項指標判斷每個網站的「權重」（Authority）。權重越高，代表該網站越值得使用者信賴及瀏覽，排名也自然會越高。

特別的是，「權重」是可傳遞的，而反向連結之所以是影響關鍵字排名的重要指標之一，正因為它是傳遞權重的媒介。這就好比論文引用的概念，當很多其他網站、尤其是本身權重就高（代表可信度、內容品質高）的網站在他們的文中置入你的連結，就像是為你的網站背書一般，搜尋引擎很可能會認為你的網站也同樣值得信任。

因此，爭取到越多優質的反向連結，對你的網站關鍵字排名越有利，Google官方亦曾證實反向連結是影響排名的第一大因素。國外知名的SEO權威曾針對1000多萬個網頁做分析，發現排名第1的網站，其反向連結的數量平均是是第2到第10名的3.8倍，足見反向連結的重要性。

這就是為什麼博弈或娛樂城網站四處洗帶連結的留言的原因，只不過，他們並不在意「優質」這點。

「洗留言」其實是一種建立反向連結的「暗黑手法」

博弈或娛樂城所採用的「到各大論壇洗連結、強行『自製』反向連結」，是Google官方明文列為「黑帽」（Black Hat）的手段。所謂「黑帽」，指的是利用一些投機的方式，企圖干擾或欺騙搜尋引擎及演算法，以求快速提升關鍵字排名，而具體哪些方式會被Google判定為黑帽，都已寫在官方指南中。

一般來說，若Google偵測到使用黑帽手段，會祭出「拉低排名」、「取消收錄」等相對的懲罰，為什麼這些博弈及娛樂城還敢這麼做呢？

事實上，「賭博」、「成人」、「娛樂城」、「高利貸」等產業具爭議性，相關的關鍵字是沒辦法購買付費關鍵字廣告的；如果想透過「撰寫高品質內容自然吸引連結」、「優質投稿」等白帽（White Hat，相對於黑帽的正當操作）手法來優化排名、爭取流量，可說是困難重重。常理來說，由於文章內所引用的內容也代表著自身的形象和信譽，幾乎很難有高權重的網站會想在自家文中置入博弈娛樂連結。

因此，這類網站才會選擇使用暗黑手法來衝排名。而且由於Google目前對繁中市場的掌握度還不高、不像英語市場如此嚴格地蕩劣質連結，比起黑帽手段在短時間內所獲得的效益，「被Google懲罰」的機率及風險實在太低了。

洗連結雖違規，但確實有用

以某娛樂城網站為例，透過免費的分析工具Ahrefs查看，可發現它擁有3萬7000多個反向連結、且其中高達93％是能有效傳遞權重的連結（dofollow）。

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在關鍵字排名和流量上，也反映了這種手法確實很有效。再以另一娛樂城為例，像是「賺錢」、「博弈」這種廣泛、搜尋量較高的「大字」關鍵字，該網站都排到了第一、二名；流量也有顯著變化。

圖片來源：ahrefs

從上圖的時間區段來看，排名提升、連帶讓流量爆衝僅耗時短短一個月。這樣的成果是非常驚人的，假如使用白帽方式爭取熱門的關鍵字排名，最少也需要經營三、四個月、甚至半年一年以上，也不一定能衝到第一；也難怪這類博弈、娛樂城網站連結，仍頻繁地出現在各大論壇和討論區中了。

洗連結這麼有效，誰都適用嗎？小心流量歸零的風險

到各大論壇洗連結很容易上手、 被Google抓的機會又很低，對於有心要經營SEO的網站主，似乎非常有吸引力。

但別忘了，洗連結終究還是被官方明確點名的違規手法。娛樂城網站之所以「大膽」使用黑帽手段，是因為其產業的特殊性，讓洗連結的報酬率遠高於風險、才值得一博。

倘若是一般店家、非爭議性的行業就不是如此。雖然Google現在對繁中市場的掌握度不高，但永遠沒辦法知道官方什麼時候會開始掃蕩，假如投機取巧、圖一時的排名衝刺，某天「殞落」所帶來的傷害也相對更大。