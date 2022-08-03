SEO暗黑揭秘：明明「運彩賺錢」「娛樂城」廣告沒人會想點，為什麼還要在各大論壇一直洗留言？
我們想讓你知道的是
博弈或娛樂城所採用的「到各大論壇洗連結、強行『自製』反向連結」，是Google官方明文列為「黑帽」（Black Hat）的手段。所謂「黑帽」，指的是利用一些投機的方式，企圖干擾或欺騙搜尋引擎及演算法，以求快速提升關鍵字排名。
文：JKL．Elaine（內容行銷專欄作家、UX/UI設計師）
在網路上找資料的時候，你是否很常看到Mobile01等類似的討論區或論壇，常常有明顯洗文章或洗留言的貼文，內容大多是和「運彩賺錢」、「玩遊戲賺錢」有關，點進附帶的網址會是線上娛樂城或博弈相關的網站。
在資訊識讀越趨重要的現代，這類看似低劣的垃圾留言和垃圾連結「詐騙感」、「不安全感」已經太明顯，大部分的人應該都不會輕易去點擊。從「打廣告」的層面來說，在討論區洗連結的效益應該不高，為什麼這些娛樂城、博弈網站卻還是樂此不疲，其連結還是在各大論壇無孔不入呢？
大家點不點擊不太重要，重要的是「反向連結」
其實，這些網站到處洗連結，最大的目的根本不是希望有人去點，他們更在意的是「建立反向連結」。
什麼是反向連結？為什麼它很重要？
反向連結（backlinks）是搜尋引擎優化（SEO）中非常關鍵的一環。SEO所要做的是針對某一關鍵字操作各種優化手段，企圖讓自家的網站出現在該關鍵字的搜尋結果頁前幾名；而在各種優化方法之中，「建立反向連結」（Link Building）是相當常見且有效的手法。
所謂反向連結，指的是「從他人的網站指向自家網站」的連結。比如我是一家餐廳的老闆，某天某個知名的美食部落客在他的部落格介紹我的餐廳、並在文中放上了餐廳官網網址，如此一來，我就得到了來自美食部落客的「反向連結」。
事實上，Google排序關鍵字排名的成因非常複雜，其中一項名為「PageRank」的演算法是當中的骨幹，演算法會根據各項指標判斷每個網站的「權重」（Authority）。權重越高，代表該網站越值得使用者信賴及瀏覽，排名也自然會越高。
特別的是，「權重」是可傳遞的，而反向連結之所以是影響關鍵字排名的重要指標之一，正因為它是傳遞權重的媒介。這就好比論文引用的概念，當很多其他網站、尤其是本身權重就高（代表可信度、內容品質高）的網站在他們的文中置入你的連結，就像是為你的網站背書一般，搜尋引擎很可能會認為你的網站也同樣值得信任。
因此，爭取到越多優質的反向連結，對你的網站關鍵字排名越有利，Google官方亦曾證實反向連結是影響排名的第一大因素。國外知名的SEO權威曾針對1000多萬個網頁做分析，發現排名第1的網站，其反向連結的數量平均是是第2到第10名的3.8倍，足見反向連結的重要性。
這就是為什麼博弈或娛樂城網站四處洗帶連結的留言的原因，只不過，他們並不在意「優質」這點。
「洗留言」其實是一種建立反向連結的「暗黑手法」
博弈或娛樂城所採用的「到各大論壇洗連結、強行『自製』反向連結」，是Google官方明文列為「黑帽」（Black Hat）的手段。所謂「黑帽」，指的是利用一些投機的方式，企圖干擾或欺騙搜尋引擎及演算法，以求快速提升關鍵字排名，而具體哪些方式會被Google判定為黑帽，都已寫在官方指南中。
一般來說，若Google偵測到使用黑帽手段，會祭出「拉低排名」、「取消收錄」等相對的懲罰，為什麼這些博弈及娛樂城還敢這麼做呢？
事實上，「賭博」、「成人」、「娛樂城」、「高利貸」等產業具爭議性，相關的關鍵字是沒辦法購買付費關鍵字廣告的；如果想透過「撰寫高品質內容自然吸引連結」、「優質投稿」等白帽（White Hat，相對於黑帽的正當操作）手法來優化排名、爭取流量，可說是困難重重。常理來說，由於文章內所引用的內容也代表著自身的形象和信譽，幾乎很難有高權重的網站會想在自家文中置入博弈娛樂連結。
因此，這類網站才會選擇使用暗黑手法來衝排名。而且由於Google目前對繁中市場的掌握度還不高、不像英語市場如此嚴格地蕩劣質連結，比起黑帽手段在短時間內所獲得的效益，「被Google懲罰」的機率及風險實在太低了。
洗連結雖違規，但確實有用
以某娛樂城網站為例，透過免費的分析工具Ahrefs查看，可發現它擁有3萬7000多個反向連結、且其中高達93％是能有效傳遞權重的連結（dofollow）。
在關鍵字排名和流量上，也反映了這種手法確實很有效。再以另一娛樂城為例，像是「賺錢」、「博弈」這種廣泛、搜尋量較高的「大字」關鍵字，該網站都排到了第一、二名；流量也有顯著變化。
從上圖的時間區段來看，排名提升、連帶讓流量爆衝僅耗時短短一個月。這樣的成果是非常驚人的，假如使用白帽方式爭取熱門的關鍵字排名，最少也需要經營三、四個月、甚至半年一年以上，也不一定能衝到第一；也難怪這類博弈、娛樂城網站連結，仍頻繁地出現在各大論壇和討論區中了。
洗連結這麼有效，誰都適用嗎？小心流量歸零的風險
到各大論壇洗連結很容易上手、 被Google抓的機會又很低，對於有心要經營SEO的網站主，似乎非常有吸引力。
但別忘了，洗連結終究還是被官方明確點名的違規手法。娛樂城網站之所以「大膽」使用黑帽手段，是因為其產業的特殊性，讓洗連結的報酬率遠高於風險、才值得一博。
倘若是一般店家、非爭議性的行業就不是如此。雖然Google現在對繁中市場的掌握度不高，但永遠沒辦法知道官方什麼時候會開始掃蕩，假如投機取巧、圖一時的排名衝刺，某天「殞落」所帶來的傷害也相對更大。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
國科會科技辦公室 廣告
[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。