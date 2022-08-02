台大學生會迎新傳單陷本土語言爭議：「會長的話」以台語呈現遭抨擊，會長強調台灣是多語國家
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有網友反應看不懂台語，卻收到學生會回應：「自信點，把『我感覺』拿掉」。對此，副會長表示這不代表全體學生會發言。不過，會長也在個人臉書上強調，「會長的話」作為個人發言，當然可以表達自己的立場。
開學季將至，學校陸續也開始發放相關須知。然而，近期有網友在大學生論壇《Dcard》上發文，指稱台大學生會所發放的迎新傳單上只有英語與台語，私訊學生會成員，卻收到不友善的回應。不過台大學生會副會長則澄清，表示該名成員發言不代表學生會。
台大學生會迎新DM以台、英語呈現，引發各方爭論
9月開學季將至，而為歡迎入學的新生，台大學生會在今年所發表的「會長的話」專欄中，便包含台語、客語、華語跟英語4種不同的語言，但在寄發給新生的宣傳單內，卻只有英語版與台語版。
根據7月30日網友在《Dcard》台大版的發文，在名為「今年台大新生的迎新傳單」的文章中，有網友便表示迎新會的紙本只有英文跟台語，有新生抱怨看不懂感覺像文盲，但卻遭學生會幹部回應：「自信點，把『我感覺』拿掉」。
文章中貼出該名成員的回覆，訊息中便表示：「在中華民國的文化刨根族群洗清政策下，99%的台灣人確確實實就是文盲沒錯，我們只能用中國殖民者和英美殖民者的語言溝通。但，我們可以選擇學習而非抱怨」。
同時，該名學生會成員也強調，義務教育自2001年納入本土語言，所以28歲以下的多數台灣人除了客語或族語族群，都應該要看得懂。而如果你是客家人，則理當應該看懂客語文，原住民同理。
僅「會長的話」以台語呈現，副會長籲勿讓外界產生誤解
對於本次新生迎新手冊的爭議，台大學生會副會長蔡朝翔也做出回應。
《聯合新聞網》報導，蔡朝翔便澄清，宣傳單手冊上僅會長的話是用台語和英語呈現，其他介紹仍使華語，若只特定拍下「會長的話」，會讓外界產生很大的誤解。
至於該名回覆網友私訊者的學生會成員身份，蔡朝翔也表示，他是過去和學生會有合作過的學生，但言論僅代表其個人，不代表全體學生會立場。
會長回應迎新手冊爭議，不希望本土語言只是補充性的存在
關於本次學生會迎新手冊爭議，台大學生會長孫語謙，也在7月31日於個人臉書回應。
孫語謙表示，在給新生的學生會DM上，介紹各部門的段落都仍然是使用華語，一點也不會因為看不懂台語而不了解學生會的工作與功能。「會長的話」作為個人發言，當然可以表達他的立場，並同時呈現在文字內容以及使用的語言。
孫語謙指出，大家當然可以因為是台語而選擇不要看，他相信這對一個新生來說不會有太大的損失。這是每個人各自的選擇，學生會從來沒有能力強迫學生做什麼。
孫語謙回應，不是使用本土語言才是擁有意識形態，使用華語也是。當現況是不公平的，或者是出於不正義的歷史因素，選擇維持現況、遵守常規就是選擇讓不正義維持。並表示，當然這也可能是妥協下的結果，例如以華語撰寫的各部門簡介便是妥協後的結果。
不過，孫語謙也強調，自己並沒有刪減其他語言，而是新增不同的語言版本，並沒有刻意排擠誰。
而對於本次事件中，各種排斥使用本土語言的留言，孫語謙則認為，對於本土語言的反對論點也就那些，吵久了也會疲乏。或許也可以請大家看到本土語言貼文的時候，留言感謝一下翻譯的同學，或是給予指教、討論選字。
最後，孫語謙也在文末表達自己的立場，表示不希望本土語言只能夠作為補充性的存在，同時也是讓大家習慣一下「台灣是個多語國家」這個事實。
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：楊士範
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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