台大學生會迎新傳單陷本土語言爭議：「會長的話」以台語呈現遭抨擊，會長強調台灣是多語國家

開學季將至，學校陸續也開始發放相關須知。然而，近期有網友在大學生論壇《Dcard》上發文，指稱台大學生會所發放的迎新傳單上只有英語與台語，私訊學生會成員，卻收到不友善的回應。不過台大學生會副會長則澄清，表示該名成員發言不代表學生會。

台大學生會迎新DM以台、英語呈現，引發各方爭論

9月開學季將至，而為歡迎入學的新生，台大學生會在今年所發表的「會長的話」專欄中，便包含台語、客語、華語跟英語4種不同的語言，但在寄發給新生的宣傳單內，卻只有英語版與台語版。

根據7月30日網友在《Dcard》台大版的發文，在名為「今年台大新生的迎新傳單」的文章中，有網友便表示迎新會的紙本只有英文跟台語，有新生抱怨看不懂感覺像文盲，但卻遭學生會幹部回應：「自信點，把『我感覺』拿掉」。

文章中貼出該名成員的回覆，訊息中便表示：「在中華民國的文化刨根族群洗清政策下，99%的台灣人確確實實就是文盲沒錯，我們只能用中國殖民者和英美殖民者的語言溝通。但，我們可以選擇學習而非抱怨」。

同時，該名學生會成員也強調，義務教育自2001年納入本土語言，所以28歲以下的多數台灣人除了客語或族語族群，都應該要看得懂。而如果你是客家人，則理當應該看懂客語文，原住民同理。

僅「會長的話」以台語呈現，副會長籲勿讓外界產生誤解

對於本次新生迎新手冊的爭議，台大學生會副會長蔡朝翔也做出回應。

《聯合新聞網》報導，蔡朝翔便澄清，宣傳單手冊上僅會長的話是用台語和英語呈現，其他介紹仍使華語，若只特定拍下「會長的話」，會讓外界產生很大的誤解。

至於該名回覆網友私訊者的學生會成員身份，蔡朝翔也表示，他是過去和學生會有合作過的學生，但言論僅代表其個人，不代表全體學生會立場。

會長回應迎新手冊爭議，不希望本土語言只是補充性的存在

關於本次學生會迎新手冊爭議，台大學生會長孫語謙，也在7月31日於個人臉書回應。

孫語謙表示，在給新生的學生會DM上，介紹各部門的段落都仍然是使用華語，一點也不會因為看不懂台語而不了解學生會的工作與功能。「會長的話」作為個人發言，當然可以表達他的立場，並同時呈現在文字內容以及使用的語言。

孫語謙指出，大家當然可以因為是台語而選擇不要看，他相信這對一個新生來說不會有太大的損失。這是每個人各自的選擇，學生會從來沒有能力強迫學生做什麼。

孫語謙回應，不是使用本土語言才是擁有意識形態，使用華語也是。當現況是不公平的，或者是出於不正義的歷史因素，選擇維持現況、遵守常規就是選擇讓不正義維持。並表示，當然這也可能是妥協下的結果，例如以華語撰寫的各部門簡介便是妥協後的結果。

不過，孫語謙也強調，自己並沒有刪減其他語言，而是新增不同的語言版本，並沒有刻意排擠誰。

而對於本次事件中，各種排斥使用本土語言的留言，孫語謙則認為，對於本土語言的反對論點也就那些，吵久了也會疲乏。或許也可以請大家看到本土語言貼文的時候，留言感謝一下翻譯的同學，或是給予指教、討論選字。

最後，孫語謙也在文末表達自己的立場，表示不希望本土語言只能夠作為補充性的存在，同時也是讓大家習慣一下「台灣是個多語國家」這個事實。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：楊士範