「大打邊爐」：用卡牌遊戲凝聚港人
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2019社會事件和疫情後，不少香港網民自組本地文化關注組，除了「打邊爐研究院」外，還有「燒賣關注組」和「香港兩餸飯關注組」等。
卡牌遊戲「大打邊爐」由「打邊爐研究院」三個香港年輕人設計，遊戲早前在不同市集展覽及開放試玩，現在不同網上平台發售。在創意產業工作的Kevin、Paul和Joe說，希望透過這款遊戲讓大家聚在一起。
大打邊爐是首個打邊爐卡牌遊戲，2021年最初推出時，插畫經本地著名設計師Rex Koo設計。遊戲由「角色牌」、「湯底牌」、「功能牌」、「食材牌」和「機會牌」組成。對戰時，參與者需要取得自身角色牌指定的食材牌以勝出。這些卡牌均融入本地文化元素，如角色牌的經典人物memes，以及其他牌以廣東話口語和俗語寫成的描述。
《SCMP》訪問中，設計者笑說，他們都不是桌上遊戲的發燒友；「但過去三年，我們見到香港人真的悶透了和不開心。我們想用自己的創意，創造一些能讓人產生連結的東西。」而打邊爐和卡牌遊戲，是最適合與好友一起享受的兩件事。
設計者透露，當中靈感無厘頭，也有來自對打邊爐的普遍認識，以及從社交媒體追隨者發問中得到的想法。三人另一個想做到的目標，是向廣東話文化致敬；「我們覺得像遊戲中出現的廣東話俗語，其實已經開始消失。如果我們不嘗試保育這些獨特語言，香港以外地方將不會再有人使用。」
2019社會事件和疫情後，不少香港網民自組本地文化關注組，除了「打邊爐研究院」外，還有「燒賣關注組」和「香港兩餸飯關注組」等。不過，與民間氣氛截然不同的是政府官員的態度。
日前新任教育局局長蔡玉蓮接受《環球時報》專訪，指「當達到一些條件後，學校可用普通話來教授中國語文」。蔡玉蓮補充，這些條件包括老師的預備情況和配套支援，學生的普通話能力等等；她表示，香港新世代若不能說普通話，將損失中國快速發展的機會。
《香港電台》報導中引述蔡若蓮所說：「早在2000年的課程指引中，特區政府就提出用普通話教授中國語文等科目的長期目標，這一目標至今未變」。言論引起網民討論，指將來普通話或不只為中文課的授課語言，還延伸至其他科目，香港學童將與廣東話疏離。
在卡牌遊戲中，牌上的廣東話口語字眼都沒有太多解釋。「僅是這些字眼存在，就能提醒人們廣東話的獨特性。」即使外在環境變化，Joe認為廣東話不會被輕易取代。
新聞來源：
- Hotpot card game that plays on Cantonese slang and memes and the creators behind it, whose goal is to help preserve Hong Kong culture（SCMP）
- 試玩港式「大打邊爐」卡牌遊戲！化身經典memes角色集齊湯底牌/食材牌加入大混戰（U港生活）
- Media reports on promoting Mandarin in Hong Kong schools ‘inaccurate,’ Education Bureau says（HKFP）
- Hong Kong to cancel Cantonese taught Chinese when conditions are met, says education chief（The Standard）
- 蔡若蓮稱如條件可行將推廣完全用普通話教授中國語文等（香港電台）
- School education in Putonghua necessary in HK, to be realized when conditions are met: HK Education Secretary（Gloabl Times）
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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin
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