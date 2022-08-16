食道癌有五大危險因子，出現吐血黑便、吞嚥困難、胸部疼痛等症狀須特別留意

文：盧柏文（衛生福利部雙和醫院、臺北醫學大學新國民醫院 消化內科醫師 ）

「喝咖啡吃甜食，讓你胃食道逆流了嗎？」，這句經典的廣告詞家喻戶曉。在人手一杯手搖飲、燒烤火鍋隨手可得的現代社會裡，胃痛、胃酸過多、胃食道逆流已然是文明病的最佳代表。可是，這些症狀若只是藉由胃乳與胃藥抑制症狀就能高枕無憂嗎？另外，菸酒不離手、檳榔常就口的朋友們，是否也偶有吞嚥困難的症狀呢？小心安靜卻致命的食道癌找上你。

認識食道癌

食道癌顧名思義就是原發在食道的癌症，依照位置及型態可以分為兩類，第一是佔全部食道惡性腫瘤約九成的「鱗狀上皮癌」，通常發生在食道的上三分之二處；第二是「食道腺癌」，一種從食道腺體產生癌變的腫瘤，常發生在食道與胃的交接處，且發生率有上升趨勢（ref. 1）。

了解常見的食道癌種類後，我們更應該了解如何預防這樣致命的病症；讓我們從食道癌的危險因子逐一檢查，看看自己中了幾樣吧！

食道癌的五大危險因子

1. 年齡與性別：食道癌通常好發於50歲以上的男性，近年因食道癌過世的前裕隆集團董事長嚴凱泰及藝人安迪，更是大大增加了大眾對於食道癌好發於中年熟男的印象。

2. 抽煙喝酒：對於老菸槍而言，食道癌與抽菸的關聯性也是密不可分（ref. 2）。關於酒精的使用，除了直接刺激食道的黏膜，文獻更指出容易造成食道癌的產生，並且進一步造成胃酸過多、逆流的症狀，進一步傷害食道（ref. 3）。看到這邊，還是快把手上的煙與烈酒給收起來吧！

3. 刺激性飲食：東方人的特有飲食文化：麻辣燙，那種從裡暖到外的麻辣感真叫人抵擋不住。但是千萬要注意一下是否過量。根據研究指出，在某些文獻指出會造成黏膜的刺激，有可能會造成食道癌的發生（ref. 4）；而反覆受傷的食道黏膜，會大大提升食道癌的風險（ref. 5）。下次喝熱湯的時候，不仿多吹幾⼝，或是等它涼一點再喝。

4. 胃食道逆流：對於多數人而言，胸⼝灼熱、酸氣直衝喉嚨的不適感，都只是偶爾發作。倘若你的症狀反覆出現，也無法靠胃藥、胃乳改善，那就得當心是否有食道病變的可能性。嚴重的胃食道逆流很容易引起病患的不適，但是如果長期的胃食道逆流沒有經過有效的治療或控制，容易進展到下一個階段的食道病灶：巴雷特氏食道病變（Barrett’s esophagus）（ref. 6）。

5. 巴雷特氏食道病變：這個聽起來「很藝術」的病可是一點也不浪漫，它指的是一個食道癌前的病變，主要是下段食道產生了組織學上的變化，食道表面由「鱗狀上皮細胞」變化為「柱狀上皮細胞」的過程。大家可以想像成是原本建築物外牆貼了磁磚，在經過長年摧殘後，新來的建築工人隨便找了一些樹皮貼上去，而這些樹皮不僅保護功能低落，還隨時會剝落並且殘破不堪。 而且文獻指出越長的巴雷特氏食道病變，意味著越高風險的食道癌症（ref. 7）。

食道癌的症狀

至於食道癌到底有什麼症狀呢？到底有沒有辦法能在發生早期就自行發現呢？

1. 吞嚥困難：當腫瘤變大影響了食道功能，就很可能發生吞嚥困難。起初可能會發現食用較硬的食物或大口的食物時，會出現吞嚥困難與疼痛感；當疾病繼續進展，甚至是吞流質食物都會出現症狀時，通常已較為嚴重，因此只憑症狀想要早期發現並不容易。

2. 胸腹部疼痛：腫瘤造成的發炎效應及組織變化，經常造成食道癌患者會出現長期的胸腹疼痛的症狀，特別是在吞嚥之後，因此若出現長期的疼痛，務必也要注意食道癌的可能。

3. 吐血及黑便：食道腫瘤有潛在的出血風險，當血液順著消化道一路隨著糞便排出，就會造成較深顏色的糞便（俗稱瀝青便）。另外，若是食道血管大量出血、甚至是直接吐血，是非常危急的情況，病患很可能在幾分鐘內出血過多而休克，可說是一顆不定時炸彈。

4. 體重減輕：惡性腫瘤造成的體重減輕是常見的現象，肇因於癌症造成的「惡病質」，也就是讓身體吸收營養的能力大幅下降的症狀。惡性腫瘤要嚴重到使人體重減輕，通常已有一定的嚴重度，特別是食道癌又是轉移特別快的一個癌症，因此如果不是刻意瘦身的狀態下，發現體重有明顯下降，就得要好好考慮進行一個完整的身體檢查喔（ref. 8）。

食道癌的檢查

由上述症狀可以知道，食道癌要在早期就通過症狀發現，並不是一件容易的事，也導致食道癌在發現時多已有一定程度的轉移，尤其食道癌的預後相當不好，第一期的五年存活率雖有近60％、但第二期僅有40％、第三期約20％、第四期小於5％，而台灣整體食道癌的五年存活率，平均起來僅有15％左右（ref. 9），因此可以知道多數人都是在晚期才發現，遺憾終生。

雖然目前看來食道癌不容易早期就由病患自己發現有異常，但仍可以透過檢查來及早發現，一般常見的胃鏡檢查、上消化道攝影等等，都能幫助臨床經驗豐富的醫生見微知著。

隨著內視鏡科技的進步，現階段的內視鏡有將影像改良檢查的方式（Narrow Band imaging, NBI），此種檢查是利用特定波長的光源，使食道表淺的黏膜的淡紅色光源過濾後，更容易凸顯早期癌症病灶的方式，比起一般胃鏡視野內一整條紅通通的食道，影像改良檢查有著更加良好的早期檢驗率。