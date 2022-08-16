食道癌有五大危險因子，出現吐血黑便、吞嚥困難、胸部疼痛等症狀須特別留意
我們想讓你知道的是
在繁忙的生活中，我們不免需要大啖美食來紓壓。倘若出現了胃食道逆流、甚至是食道癌的症狀，切勿輕忽自行買藥症狀治療，必要時一定要尋求專業醫師的協助搭配內視鏡的檢查。
文：盧柏文（衛生福利部雙和醫院、臺北醫學大學新國民醫院 消化內科醫師 ）
「喝咖啡吃甜食，讓你胃食道逆流了嗎？」，這句經典的廣告詞家喻戶曉。在人手一杯手搖飲、燒烤火鍋隨手可得的現代社會裡，胃痛、胃酸過多、胃食道逆流已然是文明病的最佳代表。可是，這些症狀若只是藉由胃乳與胃藥抑制症狀就能高枕無憂嗎？另外，菸酒不離手、檳榔常就口的朋友們，是否也偶有吞嚥困難的症狀呢？小心安靜卻致命的食道癌找上你。
認識食道癌
食道癌顧名思義就是原發在食道的癌症，依照位置及型態可以分為兩類，第一是佔全部食道惡性腫瘤約九成的「鱗狀上皮癌」，通常發生在食道的上三分之二處；第二是「食道腺癌」，一種從食道腺體產生癌變的腫瘤，常發生在食道與胃的交接處，且發生率有上升趨勢（ref. 1）。
了解常見的食道癌種類後，我們更應該了解如何預防這樣致命的病症；讓我們從食道癌的危險因子逐一檢查，看看自己中了幾樣吧！
食道癌的五大危險因子
1. 年齡與性別：食道癌通常好發於50歲以上的男性，近年因食道癌過世的前裕隆集團董事長嚴凱泰及藝人安迪，更是大大增加了大眾對於食道癌好發於中年熟男的印象。
2. 抽煙喝酒：對於老菸槍而言，食道癌與抽菸的關聯性也是密不可分（ref. 2）。關於酒精的使用，除了直接刺激食道的黏膜，文獻更指出容易造成食道癌的產生，並且進一步造成胃酸過多、逆流的症狀，進一步傷害食道（ref. 3）。看到這邊，還是快把手上的煙與烈酒給收起來吧！
3. 刺激性飲食：東方人的特有飲食文化：麻辣燙，那種從裡暖到外的麻辣感真叫人抵擋不住。但是千萬要注意一下是否過量。根據研究指出，在某些文獻指出會造成黏膜的刺激，有可能會造成食道癌的發生（ref. 4）；而反覆受傷的食道黏膜，會大大提升食道癌的風險（ref. 5）。下次喝熱湯的時候，不仿多吹幾⼝，或是等它涼一點再喝。
4. 胃食道逆流：對於多數人而言，胸⼝灼熱、酸氣直衝喉嚨的不適感，都只是偶爾發作。倘若你的症狀反覆出現，也無法靠胃藥、胃乳改善，那就得當心是否有食道病變的可能性。嚴重的胃食道逆流很容易引起病患的不適，但是如果長期的胃食道逆流沒有經過有效的治療或控制，容易進展到下一個階段的食道病灶：巴雷特氏食道病變（Barrett’s esophagus）（ref. 6）。
5. 巴雷特氏食道病變：這個聽起來「很藝術」的病可是一點也不浪漫，它指的是一個食道癌前的病變，主要是下段食道產生了組織學上的變化，食道表面由「鱗狀上皮細胞」變化為「柱狀上皮細胞」的過程。大家可以想像成是原本建築物外牆貼了磁磚，在經過長年摧殘後，新來的建築工人隨便找了一些樹皮貼上去，而這些樹皮不僅保護功能低落，還隨時會剝落並且殘破不堪。 而且文獻指出越長的巴雷特氏食道病變，意味著越高風險的食道癌症（ref. 7）。
食道癌的症狀
至於食道癌到底有什麼症狀呢？到底有沒有辦法能在發生早期就自行發現呢？
1. 吞嚥困難：當腫瘤變大影響了食道功能，就很可能發生吞嚥困難。起初可能會發現食用較硬的食物或大口的食物時，會出現吞嚥困難與疼痛感；當疾病繼續進展，甚至是吞流質食物都會出現症狀時，通常已較為嚴重，因此只憑症狀想要早期發現並不容易。
2. 胸腹部疼痛：腫瘤造成的發炎效應及組織變化，經常造成食道癌患者會出現長期的胸腹疼痛的症狀，特別是在吞嚥之後，因此若出現長期的疼痛，務必也要注意食道癌的可能。
3. 吐血及黑便：食道腫瘤有潛在的出血風險，當血液順著消化道一路隨著糞便排出，就會造成較深顏色的糞便（俗稱瀝青便）。另外，若是食道血管大量出血、甚至是直接吐血，是非常危急的情況，病患很可能在幾分鐘內出血過多而休克，可說是一顆不定時炸彈。
4. 體重減輕：惡性腫瘤造成的體重減輕是常見的現象，肇因於癌症造成的「惡病質」，也就是讓身體吸收營養的能力大幅下降的症狀。惡性腫瘤要嚴重到使人體重減輕，通常已有一定的嚴重度，特別是食道癌又是轉移特別快的一個癌症，因此如果不是刻意瘦身的狀態下，發現體重有明顯下降，就得要好好考慮進行一個完整的身體檢查喔（ref. 8）。
食道癌的檢查
由上述症狀可以知道，食道癌要在早期就通過症狀發現，並不是一件容易的事，也導致食道癌在發現時多已有一定程度的轉移，尤其食道癌的預後相當不好，第一期的五年存活率雖有近60％、但第二期僅有40％、第三期約20％、第四期小於5％，而台灣整體食道癌的五年存活率，平均起來僅有15％左右（ref. 9），因此可以知道多數人都是在晚期才發現，遺憾終生。
雖然目前看來食道癌不容易早期就由病患自己發現有異常，但仍可以透過檢查來及早發現，一般常見的胃鏡檢查、上消化道攝影等等，都能幫助臨床經驗豐富的醫生見微知著。
隨著內視鏡科技的進步，現階段的內視鏡有將影像改良檢查的方式（Narrow Band imaging, NBI），此種檢查是利用特定波長的光源，使食道表淺的黏膜的淡紅色光源過濾後，更容易凸顯早期癌症病灶的方式，比起一般胃鏡視野內一整條紅通通的食道，影像改良檢查有著更加良好的早期檢驗率。
Tags：
【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
購票資訊詳見官方網站