陰囊癢到凍未條？濕疹亂擦藥小心愈擦愈癢，蛋皮抓到變象皮！

文：張凱安

資料查核：Hello 醫師

43歲林先生自一年前開始出現陰囊癢的症狀，使用止癢藥膏後，搔癢雖獲得暫時緩解，但沒過幾天又故態復萌，且陰囊皮膚不只發紅，也慢慢變得愈來愈粗厚。難以忍受的他終於在半年前赴皮膚科就醫。

醫師檢查後說：「這應該是陰囊濕疹，你的皮膚因為一再搔抓而增厚了，增厚皮膚會愈來愈癢，形成惡性循環。」

以下說明何謂陰囊濕疹、陰囊濕疹為何會導致蛋皮變厚，以及陰囊濕疹的原因與治療。

什麼是陰囊濕疹？

陰囊濕疹（Scrotal eczema）顧名思義即是發生於陰囊部位的濕疹。由於陰囊所處位置溫暖潮濕，且其皮膚細薄並充滿皺摺、不易清洗，因此特別容易因清潔與衛生習慣不佳而引發濕疹、傷口及細菌感染。（延伸閱讀：皮膚炎、濕疹、乾癬？差別在哪一次弄懂！）

陰囊濕疹不是性病，無傳染性，多發生於成年男性身上，患部通常僅限於左右陰囊皮膚，但有時也會擴散至肛門及陰莖。

陰囊濕疹的症狀：陰囊癢、皮膚粗厚

陰囊濕疹的主要症狀為搔癢，並可分為急性、慢性等兩種。兩者差異可藉由患部的症狀判斷；急性陰囊濕疹會出現密集、粟粒大小的丘疹和水泡、皮膚潮紅，並可能因反覆搔抓而出現腫脹、糜爛、滲出、結痂，或其它繼發性的細菌感染。

一般而言，陰囊濕疹患者以慢性居多，其成因包括由急性轉為慢性、患部處理不當（亂用藥膏），或經漫長時間、患部反覆發作而成。

慢性陰囊濕疹由於患者反覆搔抓陰囊，皮膚受刺激而增生，且增生皮膚又會異常搔癢，形成惡性循環，其常見病徵如下：

陰囊皮膚粗厚

陰囊皺摺加深，如同核桃、象皮

濕疹患部呈褐色

陰囊皮膚乾燥

有薄痂、麟屑

引發陰囊濕疹的原因：敏感體質、潮濕、其它因素

陰囊濕疹的主要原因為個人體質較敏感，加上內、外在因素刺激而成，常見內在因素包括：

遺傳

精神疾病或壓力

失眠

疲勞

胃腸功能不佳

內分泌失調

新陳代謝障礙

常見外在因素如下：

過度搔抓

洗澡水過燙、過度清洗

接觸含有刺激性物質的化學藥物或沐浴乳

生活環境潮濕悶熱

陰囊處多汗

內褲較緊或穿著緊身外褲（推薦閱讀：內褲穿太緊！小心發生陰道念珠菌感染）

飲酒

食用海鮮或辛辣食品

治療陰囊濕疹藥膏不亂用，聽醫師指示最安心

一般而言，陰囊濕疹在治療上會以中效或弱效的類固醇藥膏，合併口服抗組織胺達到消炎、止癢的療效，並在治療期間輔以保濕乳液、低刺激性的清潔用品，重建陰囊表皮障壁。患部通常會在2～3週內逐漸痊癒，恢復正常樣貌。

在治療期間，切勿過度清潔或使用清潔力較強的肥皂、沐浴乳或消毒藥水，以免過度刺激患部皮膚，導致症狀惡化。

部分患者會自行去藥局購買止癢藥膏治療，但若僅含薄荷等具清涼效果的成分，僅能於塗抹後短暫幫助止癢，但卻無足夠消炎能力，因此當藥效退去後，患部沒多久便會因發炎而再度發癢；類固醇止癢藥膏則具備良好的消炎功效，使用適當的藥劑強度、劑型，搭配正確用法，便能有效控制症狀。

患者雖可自行赴藥局購買類固醇藥膏治療，但陰囊皮膚極薄，藥劑吸收效果極佳，若使用強效型類固醇藥膏，或使用方法不當（如塗抹過多），可能導致陰囊皮膚變薄、萎縮、微血管擴張，並出現灼熱、刺痛等症狀。建議患者赴皮膚科就診，接受醫師專業診斷，並依照醫師指示使用強度適中的類固醇藥膏進行治療。（延伸閱讀：類固醇藥膏強度分7級，皮膚癢該擦哪款？超詳細類固醇藥膏選用指南！）

Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航