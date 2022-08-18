陰囊癢到凍未條？濕疹亂擦藥小心愈擦愈癢，蛋皮抓到變象皮！
我們想讓你知道的是
陰囊濕疹不是性病，無傳染性，多發生於成年男性身上，患部通常僅限於左右陰囊皮膚，但有時也會擴散至肛門及陰莖。以下說明何謂陰囊濕疹、陰囊濕疹為何會導致蛋皮變厚，以及陰囊濕疹的原因與治療。
文：張凱安
資料查核：Hello 醫師
43歲林先生自一年前開始出現陰囊癢的症狀，使用止癢藥膏後，搔癢雖獲得暫時緩解，但沒過幾天又故態復萌，且陰囊皮膚不只發紅，也慢慢變得愈來愈粗厚。難以忍受的他終於在半年前赴皮膚科就醫。
醫師檢查後說：「這應該是陰囊濕疹，你的皮膚因為一再搔抓而增厚了，增厚皮膚會愈來愈癢，形成惡性循環。」
以下說明何謂陰囊濕疹、陰囊濕疹為何會導致蛋皮變厚，以及陰囊濕疹的原因與治療。
什麼是陰囊濕疹？
陰囊濕疹（Scrotal eczema）顧名思義即是發生於陰囊部位的濕疹。由於陰囊所處位置溫暖潮濕，且其皮膚細薄並充滿皺摺、不易清洗，因此特別容易因清潔與衛生習慣不佳而引發濕疹、傷口及細菌感染。（延伸閱讀：皮膚炎、濕疹、乾癬？差別在哪一次弄懂！）
陰囊濕疹不是性病，無傳染性，多發生於成年男性身上，患部通常僅限於左右陰囊皮膚，但有時也會擴散至肛門及陰莖。
陰囊濕疹的症狀：陰囊癢、皮膚粗厚
陰囊濕疹的主要症狀為搔癢，並可分為急性、慢性等兩種。兩者差異可藉由患部的症狀判斷；急性陰囊濕疹會出現密集、粟粒大小的丘疹和水泡、皮膚潮紅，並可能因反覆搔抓而出現腫脹、糜爛、滲出、結痂，或其它繼發性的細菌感染。
一般而言，陰囊濕疹患者以慢性居多，其成因包括由急性轉為慢性、患部處理不當（亂用藥膏），或經漫長時間、患部反覆發作而成。
慢性陰囊濕疹由於患者反覆搔抓陰囊，皮膚受刺激而增生，且增生皮膚又會異常搔癢，形成惡性循環，其常見病徵如下：
- 陰囊皮膚粗厚
- 陰囊皺摺加深，如同核桃、象皮
- 濕疹患部呈褐色
- 陰囊皮膚乾燥
- 有薄痂、麟屑
引發陰囊濕疹的原因：敏感體質、潮濕、其它因素
陰囊濕疹的主要原因為個人體質較敏感，加上內、外在因素刺激而成，常見內在因素包括：
常見外在因素如下：
- 過度搔抓
- 洗澡水過燙、過度清洗
- 接觸含有刺激性物質的化學藥物或沐浴乳
- 生活環境潮濕悶熱
- 陰囊處多汗
- 內褲較緊或穿著緊身外褲（推薦閱讀：內褲穿太緊！小心發生陰道念珠菌感染）
- 飲酒
- 食用海鮮或辛辣食品
治療陰囊濕疹藥膏不亂用，聽醫師指示最安心
一般而言，陰囊濕疹在治療上會以中效或弱效的類固醇藥膏，合併口服抗組織胺達到消炎、止癢的療效，並在治療期間輔以保濕乳液、低刺激性的清潔用品，重建陰囊表皮障壁。患部通常會在2～3週內逐漸痊癒，恢復正常樣貌。
在治療期間，切勿過度清潔或使用清潔力較強的肥皂、沐浴乳或消毒藥水，以免過度刺激患部皮膚，導致症狀惡化。
部分患者會自行去藥局購買止癢藥膏治療，但若僅含薄荷等具清涼效果的成分，僅能於塗抹後短暫幫助止癢，但卻無足夠消炎能力，因此當藥效退去後，患部沒多久便會因發炎而再度發癢；類固醇止癢藥膏則具備良好的消炎功效，使用適當的藥劑強度、劑型，搭配正確用法，便能有效控制症狀。
患者雖可自行赴藥局購買類固醇藥膏治療，但陰囊皮膚極薄，藥劑吸收效果極佳，若使用強效型類固醇藥膏，或使用方法不當（如塗抹過多），可能導致陰囊皮膚變薄、萎縮、微血管擴張，並出現灼熱、刺痛等症狀。建議患者赴皮膚科就診，接受醫師專業診斷，並依照醫師指示使用強度適中的類固醇藥膏進行治療。（延伸閱讀：類固醇藥膏強度分7級，皮膚癢該擦哪款？超詳細類固醇藥膏選用指南！）
- Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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