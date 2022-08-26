反思「性別揭曉派對」風潮：當性別成為一門好生意，誰得利？
我們想讓你知道的是
社會性別作為社會建構性別的一種「常規」，規定了生理男與生理女生下來就必須要遵守特定規範，如男生必須穿西裝，舉止大方；女生就必須穿洋裝，舉止文雅。而性別揭曉派對正是透過「男生=藍色」、「女色=粉紅色」的社會符碼，來強化社會對胎兒的期待。
文：楊鈞傑
近兩年來，台灣突然竄起「性別揭曉派對」（Gender Reveal Party）的風潮，許多藝人與YouTuber在社群媒體上分享寶寶性別的喜悅，用藍色與粉紅色來標誌男寶或女寶。然而，這個派對卻帶來一些意外：因煙火引起森林大火[1]、在愛荷華州甚至因爆炸性物質殺死準阿嬤[2]⋯⋯。
為何大眾如此熱衷「性別揭曉」？「性別揭曉派對」還會帶來哪些社會上的問題？
揭曉「性別」？為何性器如此重要？
「性別揭曉派對」從何時開始？最早在2008年，美國一名準媽媽Jenna Karvunidis為了分享生產的喜悅，特別舉辦了一個派對，透過切開的蛋糕為粉紅色，來宣告自己即將要有女兒，上傳到社群媒體上的貼文也迅速掀起熱潮。此後，父母開始利用藍色與粉紅色的蛋糕、氣球、煙火、粉末等材料，來昭告天下自己即將擁有兒子或女兒，而2020年的台灣也開始搭上派對的順風車。
但是，這樣的「性別揭曉」到底有什麼問題？
首先，生理性別（sex）不是二元的！性別揭曉派對最主要尊崇的，是胚胎解剖學裡的性器官決定論，透過醫師在超音波裡顯示「與生俱來」的生殖器來定義「男女」。然而，擁有兩種性器官的「雙性人」（intersex）卻被排擠在這個二元分類之外 [3]，他們可能是XX或XY染色體，卻沒有一定屬於「女」或「男」。
再者，性別揭曉派對錯誤連結了生理與社會性別（gender），更強化了社會性別的二元論述。社會性別作為社會建構性別的一種「常規」，規定了生理男與生理女生下來就必須要遵守特定規範，如男生必須穿西裝，舉止大方；女生就必須穿洋裝，舉止文雅。而性別揭曉派對正是透過「男生＝藍色」、「女色＝粉紅色」的社會符碼，來強化社會對胎兒的期待。
還記得兩年前的「粉紅口罩事件」嗎？當時小男孩害怕被嘲諷陰柔，而不敢戴粉紅色口上學，現在「性別揭曉派對」又再製性別刻板印象。
這種性別二元框架的傷害範圍廣泛：如不符合社會對於「男生陽剛」與「女生陰柔」的規範的族群；認同不屬於「男」或「女」的非二元性別者（non-binary gender）；及不符合社會對於性別「生物決定論」，後天改變生理性別的跨性別族群。性別揭曉派對所強加的社會期望，將讓這群孩子成長時面對更多的壓力。
性別「揭曉」：網路作為「表演」的公共舞台
性別揭曉派對的另一個特色，就是必須透過社群媒體來放送派對的喜悅，如Facebook、Instagram、YouTube，以及美國流行的Pinterest，也能藉由hashtag、pin的分類化功能，將胎兒的性別昭告天下。
透過科技，女人的懷孕進入了一種「儀式化」過程，將原本私人產檢的超音波結果，變成一個不僅是父母，而是公共社群的事情。從超音波走向社群網站，性別揭曉派對的「儀式」填補了科技在女性孕期對身體控制的時間間隔（從超音波的第16周到生產的第40周）；關注胎兒的性別成為了一場「表演」，準父母是主演者，親朋好友是參與者，網友則是觀眾 [4]。
「如此戲劇化的揭露孩子性別感覺像在作秀，而且很虛假。切開蛋糕發現的整個過程，就像它是子宮的替身一樣，有點令人噁心。」一位準爸爸說 [5]。
學者 [6] 認為，這種「表演」在網路上的能見度變高後，不僅強化了傳統性別二元的刻板印象，也樹立了一個「門檻」，預設「好」的準爸媽都必須要舉辦這種派對，並且要接受網路公評且標準的親職照護模式 [7]，才能在社群裡取得「權力」、在親屬間取得一定的聲量。
然而，在這場「表演」的舞台上，卻只有特定文化資本的族群可以參與演出，如白人、中產階級、高教育程度的家庭。他們一方面能負擔派對的費用，另一方面也跟上了西方的「流行」與「進步」，提升自己在社會上的地位，進一步掌握了在社群媒體上對於性別規範與胎兒照護的資源和話語權。
入侵子宮：當「性別」成為一門好生意，誰得利？
除了分享「性別揭曉」外，網路科技帶給了派對業者推銷與牟利的機會，將消費文化「入侵」女人的子宮，把女人的孕期分割成不同零碎階段進行販賣與銷售。而廠商主打的產品則是鑲嵌在異性戀體制下的性別觀，如藍色與粉紅色氣球、彩帶、禮物等，吸引信奉「兩性」的消費者上門。這些產品足以快速使商家積累財富，比如有商家光是一個蛋糕就賣了100至1000美金 [5]，更遑論所有的派對布置。
但「賺錢」本身不是重點，重點是得來的「利潤」是為了什麼目的？得到什麼後果？服務什麼樣的價值？而性別揭曉派對隱含的正是人的生命階段都可被商品化，任何重要時刻都可以攢出錢來。
商品化不僅將未出世的胎兒納入自由市場競爭，更賦予了女性「自由」的假象：性別揭曉看似給予了女性「選擇」掌握自己的身體，紀錄與分類化她的人生，提升自我在文化與階級上的「市場價值」，但這種「個人」的女性充能（empowerment）卻忽視了女人在集體政治經濟體系上的弱勢地位。
這種新自由主義的女性主義危機在於，只有白人與中產階級的霸權文化被看見、異性戀的家庭價值觀被強化、信奉性別二元「知識」的人得到「權力」，並施加在性別、種族、階級弱勢族群上。危險的是，它容易聯合新保守主義的勢力 [9]，針對女性與同志運動進行反撲。
結語：「就只是個派對玩玩，那麼認真幹嘛」？
Tags：
不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
我們想讓你知道的是
中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
經營55年的經典品牌新東陽，特別挑選畜養期長達8個月的台灣上等原生種黑豬，肉質甘甜無腥且肉皮厚而緊實，肌纖維更細更多，肉質更顯鮮嫩彈性；再以高級純釀醬油及獨家配方調味，經過職人的特殊焙炒製程，做出酥鬆口感及香氣逼人的美味「黑豬肉鬆」。新東陽全產品經嚴格品管皆取得CAS產品認證，製程經ISO9001及HACCP雙重國際認證審核，保證產品不添加防腐劑、味精、人工糖精、人工色素，吃起來更安心。
為確保肉質新鮮、安全、衛生，新東陽將檢驗合格的黑豬肉於現代化密閉式低溫廠房中生產，並在獨特配方調理製程下，經快速凍結、切片、48小時醃漬、貼合、烘乾、截切，再經高溫烤焙而成。像是以獨特蜜汁配方製作出的「蜜汁黑豬肉乾」，甜而不膩、肉質鮮嫩、嚼勁十足；甚至運用西餐中的高檔食材松露製成「松露黑豬肉乾」，嚐完香氣逼人，將台灣最道地傳統的肉乾提升到另一個層次。
要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
新東陽在中秋節推出的「XO烏金黑豬肉乾」可說匠心獨具，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬，再搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬而成，經高溫烘烤讓肉乾更持久入味，XO醬使豬肉乾更加鮮美，肉質更綿軟細膩且鬆軟易嚼。明明是在品嚐肉乾，卻能聞到撲鼻而來的烏金XO醬烤肉香氣，高檔食材透過創意完美展現，絕對能讓收禮者津津樂道，體會「一家烤肉萬家香」的道地台灣人情味。
三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！