美國提供「海馬斯」多管火箭投入俄烏戰爭，能否助烏克蘭扭轉戰局？

文：Ruairi Casey

今（2022）年6月下旬，烏克蘭方面宣布摧毀了俄羅斯軍隊位於頓巴斯東部伊久姆的一個基地，造成至少40名俄軍士兵死亡。在當晚的另一場軍事行動中俄羅斯精銳空降兵部隊（VDV）的一名指揮官遇襲身亡。

這兩項戰果都是烏軍依靠海馬斯高機動性多管火箭發射系統（HIMARS）實現的。這也是今年2月烏克蘭戰爭打響以來，烏軍首次可以對前線進行深入打擊。

今年6月，美國開始向烏克蘭提供「海馬斯」火箭炮。當時俄羅斯仍在頓巴斯（Donbas）和盧漢斯克（Luhansk）的重炮攻勢中推進。從那時起，「海馬斯」成為烏克蘭軍方擁有的「大殺器」。烏軍方稱其已對俄羅斯目標進行了數十次打擊，包括防空系統和彈藥庫。

上週，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）宣布再向烏克蘭追加提供4套「海馬斯」火箭炮，總數最終將達到16套。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）7月9日在推特上表示：「海馬斯在戰場上已經帶來重大變化。更多的海馬斯和美國其它武器將提升我們的戰力，有助於對恐怖主義國家去軍事化。」

什麼是「海馬斯」火箭炮？

「海馬斯」火箭炮是洛克希德馬丁公司製造的一款車載多管火箭發射系統。20世紀90年代正式投產，並在2005年左右由美國軍隊首次部署使用。

該火箭炮發射器可以安裝六枚GPS制導的中程GMLRS制導導彈，射程可達92公里，或一枚遠程制導的陸軍戰術導彈（ATACMS），射程可達300公里。不過美國沒有向烏克蘭提供ATACMS導彈，因為擔心烏克蘭方面可能會使用這些導彈攻擊俄羅斯本土，造成戰事升級並將美國捲進這張軍事衝突。

「海馬斯」火箭炮需要由三名炮兵操作，重新裝填需要5分鐘時間。作為一個移動火炮系統，它可以在發射後迅速轉移，以保護炮兵和系統免受敵方的任何還擊，這種能力被稱為「打了就跑」（shoot and scoot）。

洛克希德馬丁公司稱，「海馬斯」造價約500萬美元，到目前為止已有超過540套投入過實戰中使用。美國、羅馬尼亞、新加坡、阿聯、約旦和烏克蘭是目前為數不多的擁有「海馬斯」火箭炮的國家。另外美國已經批准向波蘭和台灣出售該火箭炮系統。上週愛沙尼亞證實將從美國購買六套「海馬斯」火箭炮。

美軍曾在阿富汗部署使用過「海馬斯」打擊塔利班，並在伊拉克摩蘇爾使用「海馬斯」打擊過「伊斯蘭國」恐怖組織武裝。

「海馬斯」可以改變戰局嗎？

烏克蘭戰爭初期，其它國家向烏軍提供的NLAW反坦克導彈和標槍導彈（Javelin），在阻撓俄羅斯軍隊向基輔和哈爾科夫（Kharkiv）推進的戰鬥中發揮了至關重要的作用。

最近幾個月俄軍在烏克蘭東部緩慢推進，在重火力下已經佔領了盧漢斯克地區多數居民為烏克蘭人的城市，以及頓巴斯的大半部分地區。

烏克蘭的常規火力不足，最大射程僅為40公里。「海馬斯」火箭炮對於提升烏軍戰力十分關鍵，該系統可以有效打擊遠在敵後的重要指揮所、通信和後勤中心，同時又能安全地保持在俄羅斯的炮火射程範圍之外。

俄羅斯方面顯然已經切身感受到「海馬斯」的威力，但似乎又缺少保護俄軍和相關基建免遭精準制導導彈攻擊的簡易辦法。本週一（7月25日）俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）下令「優先使用高精端武器打擊敵軍的遠程導彈和火炮系統。」

根據英國皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）發表的報告，烏克蘭利用「海馬斯」火炮系統打斷了俄羅斯對前線的彈藥供應，據估測俄軍每天消耗2萬枚炮彈。7月初社交網站上流傳的一些影片顯示，看起來是俄羅斯的一些彈藥庫被擊中並起火燃燒，這有可能是烏軍利用「海馬斯」完成的戰果。

另外「海馬斯」火箭炮也被烏軍使用打擊戰場上的有生力量。例如奧德薩地區官員布拉楚克（Serhiy Bratchuk）說，本月早些時間，烏克蘭的「海馬斯」火箭炮擊中了俄軍在赫爾松（Kherson）地區的總部，俄羅斯武裝部隊第22軍團的參謀長納斯布林少將（Artyom Nasbulin）被擊斃。

俄羅斯的S-400防空導彈系統顯然無法攔截這些導彈，目前仍不清楚俄羅斯情報部門是否已成功定位並採取反擊。上週，俄羅斯國防部表示，他們已經摧毀了四套「海馬斯」火箭炮。但是美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）說，烏軍掌握的「海馬斯」火箭炮系統都完好無損。他還說，烏軍約200名軍人正在訓練學習使用「海馬斯」。

就像NLAW反坦克導彈和土耳其拜卡「旗手」（Bayraktar）無人機一樣可以短暫扭轉戰局，但俄羅斯肯定會找到方法適應或者降低「海馬斯」的效力。

除此之外，隨著時間的推移，「海馬斯」系統將難以維護和修理，而且昂貴的彈藥庫存將迅速耗盡。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航