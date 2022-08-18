當年石牆暴動的有色酷兒，如今被「漂白」埋葬在社會制度與都市記憶裡
我們想讓你知道的是
這些以資本競逐為核心、採企業模式經營開發的都市，如紐約、舊金山等看準了商機，透過網路行銷、廣告、社群平台來推銷「同志旅遊」，但獲利的只有房地產商、開發商與當地商家，黑人、亞裔、拉丁裔酷兒永遠被排擠在白人主導的粉紅經濟（pink economy）外。
文：楊鈞傑
六月是同志驕傲月，為的是紀念1969年6月28日發生在紐約格林威治村的石牆「暴動」，當時石牆酒吧聚集的皆是被主流社會邊緣化的同志社群，而警察卻以「例行公事」為由臨檢，導致警民衝突升溫，爆發後續的示威抗議遊行，延燒至全美與各國的同志運動。
然而，曾經為黑人與拉丁裔酷兒聚集地的石牆，如今卻成為了白人與觀光客同志的「朝聖地」，緬懷格林威治村的同志歷史，但這裡卻早就不是有色酷兒社群的歸屬之地。是什麼因素改變了他們的生存空間？又是什麼原因分裂了同志社群？
警察暴力與都市轉型：同志空間的「仕紳化」
造成石牆暴動的警察暴力，不僅是為了「掃黃」社會秩序的同性戀與性工作者，更為1970、1980年代起的都市轉型政策鋪路。例如1982年發生在時代廣場的藍色酒吧（Blue’s bar）的突襲檢查，即是以「打擊犯罪」、「清貧」、「秩序維護」、「零容忍」、「生活品質」等為由，打造都市良好的投資環境，並開啟了警務「清理」性少數、不放過任何潛在犯罪「風險」的「破窗效應」 [1]。
隨著警力與資金的挹注，吸引了投資客與中產階級的進駐，造成都市同志空間的「仕紳化」：資本不斷在房地產之間流轉與積累，導致房租上漲，同性戀、中低收入戶、黑人與拉丁裔社群被迫搬遷到離都市核心更遙遠的社區，導致「同志大遷徙」（great gay migration）[2]，取而代之的是白人、中產階級與異性戀者。
學者 [3] 提到，「仕紳化」導致的是社區的「同質性」，這些中產家庭不僅「漂白」了原本多元的社區，更注入了性別與階級的一致性；他們挾持著特權與優勢進入到社區，驅趕了原本在曼哈頓東西村、下東城、哈林區、雀兒喜的同志社群文化；「仕紳化」象徵一種「取代」過程，將工人階級居民移出都市空間。
這些都市更新計畫異性戀化 了原本LGBT空間的社會規範，並挾帶了以「家庭」為核心的居住模式，限制了當地同志文化，如夜生活、派對，租金的上揚更像一把分割同志社群的利刃，使特定性少數能與仕紳化共舞，形成新的同志認同 [4]。
貧窮、HIV、無家者、性工作者：被驅趕的有色酷兒
但是，所有的同志都受到「仕紳化」的影響嗎？如今能夠在石牆酒吧啜飲一杯要價16美金的長島冰茶 [5] 的，已不再是當時站在同志運動最前線的有色酷兒，而是享受運動成果的中產白人同志。
學者 [6] 認為，這種從同志社群「由內而外的仕紳化」（Gentrification from within），保存了某種主流「接受」的同志特徵，只有那些光鮮亮麗、投資人不會趨避 的生活樣態才會被保留，如乾淨、文青、浪漫的同志才是社區的「賣點」，他們販賣的是一種包容性下的「常規」，一種看似接納卻又排擠的同志文化。
同志空間的「仕紳化」不僅發生在紐約，加州的舊金山與洛杉磯、芝加哥的男孩城（Boystown）、喬治亞的亞特蘭大等同志社群也都面臨都市重劃等挑戰，不過被驅趕的永遠只有女人、有色人種、貧窮與無家者、性工作者，及感染HIV的酷兒，並以「安全」為由，劃分了一種「不正義地理」（unjust geographies）[7]。
如芝加哥的男孩城，當地非營利組織的參與結合了警務維安與監視系統，對年輕的有色酷兒與無家者進行取締與驅趕，以社會控制來確保屬於白人同志的社群 [8]。
又如學者 [3] 也發現，同志空間仕紳化的開始，正是紐約市在1980年代時愛滋疫情的大流行時期。她注意到，愛滋高死亡率是曼哈頓社區快速仕紳化的一個決定性因素，這些感染HIV的同志既沒有醫療保險與社福保障，也沒有相關繼承權，導致人死亡後空屋率上升，而市政府又以租稅誘因來吸引白人開發商進駐，使租金上漲，同志無家者的比例也逐步攀升。
這些感染HIV的黑人與拉丁裔酷兒，只會被譴責為噁心、活該、道德惡魔，被政府與社會所排擠，落入惡性循環。於是，「我們」「乾淨」的存在，就必須依靠「他們」「骯髒」的襯托，並使其處於貧窮、依賴與低開發的狀態，而這些因素恰巧就是愛滋的溫床，也是開發商極力打壓的對象。
消費與商品化的酷兒：大都會下的「白人」同志旅遊
我們可以看見都市轉型形塑了新的同志空間，而這個空間必須符合都市治理的原則，必須規畫成一種可投資的地區。只有主流社會所接受的性實踐者，如白人、中產階級、一對一關係、不用藥等同志，才能被肯認為性公民，享受都市改革的成果，保有原有的社群[9]。
如此一來，一種被宣稱為「本真」（authenticity）的同志形象被創造出來，排擠其他有色酷兒的生存空間。僅有 #乾淨健康的白人男女同志 才是大眾消費同志的精神食糧，讓異性戀能安全的「一窺」同性戀的神秘面紗。
這種以白人為視角的「同性戀常規性」（homonormativity），更在近期結合消費文化與旅遊業，吸引各國佳麗來到大都會地區的同志空間，享受當地的同志酒吧與夜生活，花費高額的娛樂費來「體驗」同志文化，或作為一個「有品質」且「上流」的同志 [10]。
這些以資本競逐為核心、採企業模式經營開發的都市，如紐約、舊金山等看準了商機，透過網路行銷、廣告、社群平台來推銷「同志旅遊」，但獲利的只有房地產商、開發商與當地商家，黑人、亞裔、拉丁裔酷兒永遠被排擠在白人主導的粉紅經濟（pink economy）外。
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
我們想讓你知道的是
今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
若想感受味蕾加乘疊加的咖啡 × 甜點體驗，官方推薦：「台北‧獨家盛情精品配方（中焙）」與原味或白巧克力口味相搭，焦糖與咖啡充分融合一體；若是喜歡中深焙口味的朋友，也一定要試試「羅馬‧獨家風華精品配方（中深焙）」與草莓或黑巧克力一起搭配享用，會把奶油香氣提升至另一層次，原來咖啡也可以有如此細膩的品飲饗宴阿！
接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
【新光A9 推出「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版】
8/18（四）起在新光A9一樓POP-UP Store，另有「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版。限量版系列利用跳色圓滿的形體以及光暈發散漸層的組合做呈現，宛如藝術品般瑰麗迷幻色彩搭配寶石粉外盒設計，也非常值得蒐藏。
如果你也想品嘗BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒 ，趕緊上官網預購！
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