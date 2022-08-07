金廈大橋一場夢：面對比台灣更近的廈門，金門有難以割捨的歷史情結
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台灣民眾黨主席、現任台北市長柯文哲在成立該黨金門黨部時表態支持興建金門和廈門之間的大橋引發爭議，使得沉寂已久的金廈大橋議題再次成為話題，為什麼金廈大橋在台灣和金門兩地的意義有那麼大的不同？
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
在台灣轄下行政區當中，金門是一個非常特殊的地方，有些人會覺得金門為什麼在很多問題上，與台灣差別那麼大？其實金門和台灣兩地本來有很多本質上的不同之處。
金門距離中國的廈門最近的地方只有約六公里，金門在資源上難以自給自足、九成以上需要從其他地方供應，水電也供應不足，必須向對岸購買，這些都是台灣沒法立即解決的基本問題。
有一個例子就是廈門有臺商設立的大型醫學中心，海上航程約30分鐘可以到，但是金門急重症患者要接受醫療得要靠直升機後送200多公里之外的台灣，後送時間最少要一個多小時，若遇天候不佳，費時更久，容易錯過黃金救治時間。
國共對峙前線
金門是國共戰爭中最後一次武裝戰鬥的發生地，金門在冷戰時期一直擔任著台灣前缐的角色，從1949年到1992都是處於戒嚴狀態，比台灣還多了五年的時間。
台灣在1950年開始選舉縣市長、縣市議員以及後來的增額國大代表、增額立法委員，金門仍然是實行所謂的戰地政務，也就是類似軍管，縣長是指派的、一切聽命於金門防衛司令部指揮官。
冷戰年代，即便美國多次建議放棄、蔣介石政權還是堅持固守閩南的金門、閩北位於閩江口的馬祖兩個所謂外島的小型島群，並且把福建省政府設在金門，以此表達仍對中國大陸地區擁有主權。
早年發生在金門的古寧頭戰役是蔣介石政府國共內戰失利之後首次的勝利、但是中間大小海戰、炮戰等武裝戰鬥是一直到1958年的八二三炮戰之後才逐漸趨緩、進入「單打雙不打」的對峙。
人文薈萃的海上孤島
就歷史而言，金門開發甚至早於台灣，800多年前宋朝時的朱熹就曾經在金門講學，而根據金門當地的文獻，金門在後唐時期也就是900多年前就已經劃入同安縣。
雖說金門缺乏資源，但是根據金門的文獻，在宋、明、清三朝，金門出過50位進士，以一個位處邊陲、人口稀少的小島而言可謂文風鼎盛。
金門還有一個特別之處，那就是早年因為在家鄉謀生不易，所以金門是個僑鄉，自古窮困的環境就迫使金門人向外發展，大部分是去東南亞，積攢了財富之後返回金門，所以金門的建築散發濃濃的南洋風，和台灣同時期的建築大為不同。
從金門有聚落以來，當地生產的海產品和海鹽就是與現今的廈門一帶交易，近千年來大概只有在鄭成功以金門為反清復明基地，還有1949年共軍攻佔廈門的時候名義上曾經中斷過。
而當年共軍以幾乎是迅雷不及掩耳之姿拿下廈門，令許多在廈門經商、就學、居住甚至購物的金門人剎那間斷了回家之路，那種隔海相望卻遙不可及的回鄉之路，在戒嚴時期是深藏心裡的痛。
經濟轉型
在1950年代至1960年代金門守軍高達10萬大軍的時候，1980年代駐軍也還有8萬人左右，金門民眾則是以提供駐軍洗衣、飲食、日常用品、紀念品為生，有駐軍的支撐所以經濟還算可以。
但是由於例如錢幣不能直接換成新臺幣、台金兩地人員不能自由往來或者通婚等等原因又受到很大的限制，只不過對比當時的廈門，金門的經濟情況是好很多的。
可是1990年代在台灣民主化之後，金門賴以支撐經濟的守軍人數逐年遞減，反觀廈門則是成為了經濟特區、重要港口，資源匱乏、又失去了駐軍經濟的金門自然相形見絀。
為了支撐金門的經濟，把大名鼎鼎的金門高粱酒酒廠從軍方手上交給金門縣政府，成為台灣少見的縣營事業、開發觀光資源等等的做法。金門當地議員過去也為了想振興經濟，推動設立賭場的公民投票。
兩種小三通
台灣在2001年，開放了與廈門兩地的「小三通」（通商、通航和通郵）。但是以台灣人來回為主、一條龍過水式的小三通對金門的經濟發展助益並不大，能夠幫助金門經濟的是在2011年開放的金馬地區陸客自由行，廈門民眾可到金門旅遊，這也讓金廈互為彼此的「後花園」。
也就是說，廈門的民眾能夠在週五下午到金門過週末，在金門住兩晚、看看金門的景點、瞭解一下「金門廈門門對門、大炮小炮炮打炮」的那個年代。
廈門的民眾可以到金門看一場在中國看不到或者看不完全的電影、逛逛書店順便買中國境內看不到的禁書；金門民眾認為金門可以作為台灣的「民主的櫥窗」。
但是小型渡輪是金廈之間的主要交通工具，很容易受到氣候的影響而停航，這就是當初想要興建金廈大橋的其中一個原因，可以避免渡輪停航造成的不便。
金廈大橋一場夢
台灣本土派人士的眼中，興建金廈大橋跟親俄的克里米亞興建大橋連接俄國本土差不多，而金門意欲加強和廈門的往來，因為金門歷次選舉都是比較偏向統一的國民黨和新黨獲勝，所以也被他們形容是統派「染紅」。
其實最早提出興建大橋的想法並不是一般認為偏向統派的政治人物，反而是金門首位也是目前為止唯一一位以民進黨籍選上縣議員的陳滄江，是他在2015年競選立法委員時提出的政見。
不過，如今已經退出民進黨的他也說，現在兩岸關係緊張，雖然「撇開意識形態與敏感的政治議題」對金門是只有好處、沒有壞處，但是時空背景已經「不一樣」了。
的確，「共機擾台」、台灣農漁業產品被禁、「民進黨搞分裂」等等都顯示目前兩岸關係的緊張，中國甚至強調不排除武力犯台。在這種氛圍之下，大多數的金門人只求維持現狀，盼望戰爭不要重演，避免家園再度成為作戰前線。而這樣看來短期內金廈大橋似乎也就是一個不太可能實現的構想。
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
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台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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