港大商學院成立越南分部，將與中國政協背景集團合作

香港大學經管學院上月27號在越南第四高大廈,胡志明市金融塔(Bitexco Financial Tower)成立越南分部。《VN EXPRESS》文章指,「港大將為越南學生提供高質素商科教育。」

此分部為港大繼北京、深圳、上海和以色列特拉維夫市後的第5個區外分部。分部網站指,目標是透過提供市場導向研究、高質素學習體驗,加強港越連結。該校將開放全額資助Optimas獎學金,予就讀商業和金融學科的越南學生申請。

早前,港大寄電郵予學生指,2022/23年度開始,將列「憲法、基本法及《國安法》入門」(Introduction to the Constitution, the Basic Law and the National Security Law)非學分課程為畢業要求。目前未知相關要求是否適用外地學生,以及外地分校。

中國全國政協常委蔡冠深旗下新華集團上月27日主辦「香港粵港澳大灣區與越南:合作夥伴關係邁向新臺階」午餐會,港大經管學院院長蔡洪濱亦有出席。與會嘉賓包括越南、韓國、柬埔寨與中國官員,香港和越南商會,以及越南不同大學和國際企業代表。

蔡洪濱介紹經管學院將在越南開設管理課程,包括數碼化轉型、領導力、商業分析和金融科技戰略;又簽署備忘錄,表明將與新華集團旗下的新華創新中心合作,培養越南青年企業家精神。

蔡冠深在越南投資過半世紀,近年積極推動「大灣區」與各國合作。在會上,他指兩地均為潛力強大的「火車頭」,期待推動雙方金融、科技及教育互惠多贏,共創繁榮。

近年,港大高層有越來越多建制派人士入駐,也更頻繁參與中國發展相關計劃。民建聯成員陳學鋒上月28號當選港大校董會成員,校長張翔更為現任特首競選時的主席團成員。李家超上月24日以校監身份出席大學活動時表示,會全力支持大學的發展,希望將推動「香港連同整個粵港澳大灣區一同崛起」。

