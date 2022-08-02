東協外長會議本週柬埔寨登場，緬甸危機與南海問題加劇東協分裂

文：亨特

東協10個成員國的外長們這個星期在金邊開會時將試圖協商解決他們的分歧，包括緬甸衝突、南中國海糾紛和接納東帝汶加入聯盟。

柬埔寨合作與和平研究所資深顧問穆爾格（Bradley Murg）說，菲律賓在新總統小馬可仕的領導下將提出南中國海議題，小馬可仕正在重申海牙2016年對北京南中國海領土聲索為非法的仲裁結果。

柬埔寨10年前擔任東協輪值主席國時，柬埔寨反對提及中國和中國在南中國海與菲律賓和越南的衝突，外長們因此在東協成立45年首次未能發表聯合公報。

這被認為是主辦國家的一個重大外交挫敗，並在此後出現了與柬埔寨的分裂。柬埔寨是北京慷慨援助的一個主要受益國，經常被觀察家們視為是中國在東協的代理人。

穆爾格說，「這顯然是柬埔寨會擔心的事情，因為事實上柬埔寨上次的主席國身份由於無法達成一項協議而以激烈的唇槍舌劍而告終。」

東協大部分國家希望對南中國海的行為準則達成統一陣線，但批評人士稱北京利用柬埔寨挫敗一項協議的進展，阻止對其海洋聲索的外交反對。中國希望在逐個國家的基礎上處理談判。

穆爾格說，「這不是柬埔寨真的希望在這次東協峰會上討論的話題，但如果菲律賓決定討論，就很可能主導這個星期的會議，而菲律賓似乎願意這樣做。」

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為中國在南海渚碧礁人工填海建造的基地。照片是由菲律賓空軍在2017年4月21日拍下。

分析人士還說，今年的主席洪森首相努力實現東協與緬甸軍政府的關係正常化也加劇了分裂，上星期緬甸處決4名民主促進人士也讓分裂惡化。

緬甸軍政府星期一把緊急狀態延長了6個月，表示答應的選舉只有在「穩定與和平」的環境恢復以後才可以進行。

穆爾格說，「緬甸問題將繼續討論，儘管柬埔寨做出了最大努力，緬甸政權似乎顯示繼續鞏固權力，僅靠東協的接觸是不夠的。」

他說大部分東協國家都更加希望對緬甸有更加全球的接觸，這次東協會議會讓他們就此討論，但分裂仍然嚴重。

分析人士還說，印尼、馬來西亞和汶萊已經形成了三駕馬車，反對2021年政變後被禁的緬甸軍政府重返東協。

東協人權議員（ASEAN Parliamentarians for Human Rights）指責泰國、柬埔寨和寮國協助軍政府，並在星期一敦促所有東協成員國承認由被推翻的領導人翁山蘇姬的支持者建立的緬甸民族團結政府。

美國國務卿布林肯就此表示，他對東協未能向軍政府及其領導人敏昂萊施加任何壓力感到失望。

布林肯在曼谷記者會上說，「我認為可以不幸地說，我們沒有看到積極的跡象，」「相反，我們繼續看到緬甸軍政府壓迫緬甸人民，緬甸人民繼續看到軍政府從事暴力。」

7月26日，大批民眾聚集在曼谷的緬甸大使館外，抗議緬甸軍方處決四名民運人士。Photo Credit：AP / 達志影像 7月26日，大批民眾聚集在曼谷的緬甸大使館外，抗議緬甸軍方處決四名民運人士。

澳洲、日本、印度、韓國等另外10個國家也將作為對話夥伴參加本次峰會。俄羅斯外長拉夫羅夫和布林肯也將參加，但美國國務院說，兩人不計劃會晤。

金邊新興市場諮詢管理主任托滕（David Totten）說，「顯然有很多重要議題需要處理，包括緬甸以及俄羅斯外長拉夫羅夫與布林肯之間的潛在攤牌。

他說，「會有引發關注的議題，但我也希望他們討論經濟議題。」

東協經濟體受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以及俄羅斯入侵烏克蘭而部分導致的全球通脹的重創，極大減少了購買力，普通家庭買不起稻米等重要昂貴產品。

東南亞地區的絕對貧困人口在COVID-19爆發前有所緩解，從2017年的2120萬降到2019年的1490萬。

但亞洲開發銀行說，疫情讓將近500萬人重新陷入絕對貧困。

托滕說，「貧困依然是東南亞的一個大問題，民眾在受苦。燃油價格和商品運輸價格都飛漲，」「旅遊業等依然沒有復原，外國投資需要回到當地。」

東帝汶也在議題中。東帝汶努力遊說，希望成為東協的第11個成員國，已經得到幾乎所有成員國的支持。

消息人士說，東帝汶的申請有兩個擔憂，一是東帝汶作為東協成員國需要的後勤資助能力，二是東帝汶與北京的密切關係。

接近東帝汶的一名分析人士說，「有人擔心東帝為會成為中國在東協的另一個聲音，大多數成員國並不希望如此。這些反對正由新加坡領導，」「中國通過柬埔寨已經有足夠的聲音。」

Photo Credit：Reuters/達志影像 東帝汶總統霍塔7月19日到訪印尼，並與總統佐科威會面印。印尼將在明年擔任東協輪值主席國。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：緬甸和南中國海問題將分裂並主導東盟峰會

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範