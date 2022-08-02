對於CNN主持人提出的困難問題，台積電董事長劉德音給出十分高明的答案
我們想讓你知道的是
避開了「全球化」與「中國依賴」的陷阱，闡述為何台積電如此獨特且重要，其成功與自由民主國家之間的互信、緊密合作與國家安全有關，是一個很漂亮的答案。在台灣人於國際媒體訪問中並不常見。
文：沈榮欽
台積電董事長劉德音接受《CNN》的Fareed Zakaria專訪，雖然一開始有些緊張，但是後來漸入佳境，Zakaria問出大家都想問的問題，劉德音則給出很高明的答案，是一個非常成功的訪問。
最厲害的地方在於Zakaria問道：「你是否擔心台灣如此高度整合至中國的高端供應鏈中，是否會對台灣造成威脅？台積電經常被稱為護國神山，但是也因此招來中國宣稱要掌控台積電，中國不容許對他們最有價值的資產在其國界之外。」
這個問題不僅是避戰的矽盾 VS. 引戰的和氏璧二選一的難題，同時問題中內嵌「台積電已經高度整合進中國高端供應鏈」中，可能引發美國觀眾疑慮。
劉德音的回答十分高明，不落入對方的問題框架。他表示沒有人可以透過武力控制台積電，因為這會讓台積電陷入一個無法營運的狀態，因為像台積電這樣一個複雜的晶圓廠，是與外在世界有即時的聯結才得以維持營運，包括由歐洲、日本、美國等國家，從材料、化學品、到設備備品等供應等，透過許多人的努力才讓台積電晶圓廠能夠營運。所以，若是用武力拿下台積電，台積電也無法繼續營運下去。
然後劉德音接著說：因此讓中國高度需要台灣，並不是一件壞事。這裡劉德音埋下伏筆，要化解美國觀眾疑慮。
果然引發Zakaria 好奇追問，劉德音見上鉤後，繼續說道，因為若台積電的營運中斷，將會對中國各面向的經濟造成巨大動亂，特別是中國最先進的零組件供應將因此消失，進而造成整個供應鏈運作中斷，會讓中國做事之前需要三思而行。
劉德音在不用全球化這個可能會引發強烈情緒的字眼下，解釋了為何國家相互依賴對方無法複製的生產過程，有助於降低單方面莽撞動武的機率。
後來他在解釋台積電的成功時，又用不同方式重複了相同的論點。不僅讓Zakaria 得到一個不枯燥且令人耳目一新的說法，而且避開了「全球化」與「中國依賴」的陷阱，闡述為何台積電如此獨特且重要，其成功與自由民主國家之間的互信、緊密合作與國家安全有關，是一個很漂亮的答案。在台灣人於國際媒體訪問中並不常見，看得出劉德音有非常優秀的幕僚，既表彰了台積電，也宣揚了台灣，多少掩蓋了後面對於俄烏戰爭過於簡單論述的缺失。
幹得漂亮，劉董事長。
後續補充
李中志教授：劉德音過於低估戰爭的風險。
完全同意李教授的觀點，我在文中提到劉德音後來對俄烏戰爭的回應更是過於天真，只是太晚沒能細說。
賴怡忠：完全不提信任供應鏈問題，基本把安全放在兩岸架構下看，以為相互依賴具備足夠的嚇阻效果。
Wei-lien Hung： 國安體系本來眼界就該與大眾不同，假設他們能警惕是很好的。至少這段訪談釋出明確的，台灣有事，你們也會有事的訊號，任何想賺錢的公司都不應該忽略。
我覺得劉德音並沒有將安全置於兩岸架構下解釋，因為我只節錄一題關於中國的問題，劉德音後面的回答對供應鏈做出更多解釋。他的基調是台積電依賴民主國家的供應鏈與零件，這些仰賴互信才能達成，而中國是市場，因此中國無法以武力令台積運作。
而且劉德音是台積電董事長，不是台灣總統，不太可能在受訪中完全以總統的角度回答問題，也不能說出會令台積電股價大跌的訊息。他的目的在於消除美國觀眾的疑慮，因為美國晶片法通過在即，Intel整天吵不可以讓台積電獲得補助，台積電需要被視為和Intel同等地位以獲得補助。
一旦獲得補助，晶片法限制台積電於補助期間不得在中國投資28奈米以下製程技術，這給了台積電更好的理由在技術上去圍堵中國，拒絕中國投資的要求。但是這個想法不適合在訪問中明說的。
延伸閱讀
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- 美國商會：全球半導體產業快速變遷，台灣與台積電的生存之道與未來挑戰
- （更新）美國參議院通過2800億美元「晶片法案」，英特爾、台積電等半導體業者吃大補丸
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我相信未來一切會更好──約哈娜與媽媽的小豬農場
我們想讓你知道的是
在瓜地馬拉偏遠的山上，約哈娜和媽媽相依為命，母女兩人不懼低溫與遙遠路途，努力經營著小豬農場。透過參與世界展望會兒童資助計畫，他們也確信未來一切將充滿希望。
在瓜地馬拉山上一個偏遠的小村莊，9歲的約哈娜（Johana）和媽媽一起生活著，約哈娜的爸爸在約哈娜2歲時拋棄了她和媽媽，甚至當時媽媽的肚子裡還懷著妹妹。每個市集日，約哈娜和媽媽會在清晨4點出門，將飼養的豬隻運往市場販售，儘管一大早的天氣很寒冷，但這並沒有阻礙他們前進，約哈娜也說，「想一直支持媽媽做的所有事」。
「我會幫忙餵小豬，也會幫著媽媽一起蓋豬窩，我很喜歡這種感覺，因為我跟媽媽是一起的，當我們在市集，我會幫媽媽把小豬裝進麻布袋，我也喜歡跟小豬一起工作，我希望長大可以成為像媽媽一樣的人。」
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