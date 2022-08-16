《中國陌路》：打掃我們辦公室16年的劉小姐，她的人生就是現代中國的縮影

文：麥可・史密斯（Michael Smith）

嬰兒、男孩、剩女

一九七一年，上海

我在上海住了六個多月後，才知道最能體現現代中國的報導題材就在我眼前上演著。

劉貞（Lin Jen）是我們辦公室的清潔人員，經常可以看到她出現在我住處兼辦公室的房子裡，她也是我剛到中國時認識的人。她是一位年約六十五歲的精實女性，在《澳洲金融評論報》當清潔人員已經十六年了。她不會說英語，但很愛跟人聊天，也不管你是不是正要趕著截稿，到後來，她教我的中文比我花錢請的中文老師還多。

她喜歡人家叫她劉小姐，渾身充滿活力。她可以大氣不喘地爬著陡峭的樓梯從一樓到四樓，通常還會提著頂樓飲水機要裝的十五公升水桶。每次我試著要幫忙她都會被她揮手趕走。

她會說：「我很強。」

劉小姐的強悍不是沒有原因的。她和數百萬中國人一樣，在毛澤東的文化大革命期間以及之後一直持續到八〇年代的饑荒中受了許多苦。從很多方面來說，她的遭遇就是全中國的遭遇。

她出生於一九五四年，在上海外圍一個叫周浦的地方長大，位置就在現今上海兩座機場的正中間。在一九九〇年代上海市快速擴張時，這個地區被併入上海市，成為其高樓林立的市區。

劉小姐的童年很愉快，住在傳統中國式的四合院裡，上有父母，下有手足共十一人，其中有六個女孩，五個男孩。房子裡有自己的井和一個小花園，家裡有四間臥室，兩間給女孩住、兩間男孩住。當時中國的新生兒夭折率很高，但他們一家十一個孩子都平安活了下來。

劉小姐的父親有個不錯的公家機關工作，他在當地的商務局當主任，負責管理當地居民的物品配給。當時的物價和生產目標都由國家制定，資源也都由國家分配。劉小姐高中畢業後就在當地的布行擔任會計工作，工作很輕鬆。

然而她父親的官職卻成了她的累贅。毛澤東一聲令下，數百萬個在上海等市中心受過教育的優渥青年都要下鄉向工農階級學習。這些人被稱作知青。

劉小姐十七歲時，她的父母把她送到中國西部的偏遠地區。他們別無選擇，她父親的官職使他必須成為榜樣，效忠毛主席的政策，將原本就業率低的城市人口重新分配到鄉下。她的幾個哥哥姐姐早在這之前就已經離家，鄰居知道劉小姐居然還在當會計沒跟著下鄉後開始抱怨。要是劉小姐的父親再不送她下鄉，連自己的工作都可能不保。

劉小姐當然老大不願意。她跟我說：「我千百萬個不願意。我在上海好好當個會計，日子輕鬆的很，但我不得不下鄉。我氣壞了。大部分的年輕人都知道，出了上海以外的地方日子都不好過，何況是被他們送去甘肅或內蒙古那種地方。」

一九七〇年，她被送到甘肅，中國西北方靠近蒙古的內陸省份。現在的甘肅因為沙漠和古絲路的貿易古道成為旅遊勝地，但在交通不便的五十年前，被送到甘肅就像被送到西伯利亞。搭火車前往甘肅省會蘭州那天，劉小姐滿腔怒火，死也不看來送行的爸媽一眼，就讓爸媽站在月台上對她揮別。

她說：「我坐上車後正眼不看他們一眼。我媽難過到暈了過去，但我真的恨死我的家人了，我不懂為什麼要犧牲我的幸福來成全他們。我那時太年輕，不懂事。」

「那趟車程好久，但一路上我一點也不覺得餓或冷，只是滿腔恨意。」從上海搭火車到蘭州要七十個小時，到了以後，她發現甘肅比她想像中的還要落後。和她同行的一百名上海年輕人在護送下到了宿舍，短住後再被送往更偏僻的甘肅鄉間進行勞動。當地人都不喜歡上海人，覺得上海人沒吃過苦、嬌生慣養。

她和數十萬中國人一樣，在毛澤東的命令下動員來建造防空洞，要以此保護中國人民躲避蘇聯的空襲。因為卡車進不了隧道，所以劉小姐被分配到的工作是要挑大桶的水泥到工地去。其他工人一次只要挑一桶五十公斤的水泥，劉小姐和其他的上海年輕人則被要求要一次挑兩桶。他們每天只能吃玉米和五穀雜糧，當時她瘦到體重只剩四十公斤。

「當地的官員和工作管理人也都不喜歡上海人，覺得上海人軟弱、嬌貴、自覺高人一等，所以都想給我們苦頭吃，對待我們的態度根本就是虐待，他們會動手打我們，我常被人用棍子敲額頭。但是後來有些上級的惡行被告發，所以就被調走了。」

白米在勞改營裡算是奢侈品，連用水都由上層嚴格配給，他們會派人守在水龍頭旁，一百五十個人只有一個水龍頭可以用。

雖然文化大革命在一九七六年就結束了，但劉小姐一直到了一九八六年才得以返鄉。這種情形並不只發生在她身上。中國衰敗的經濟狀態造成大城市工作機會短少，所以像劉小姐這樣的數百萬知青在上級一聲令下就此斷了返鄉之路，必須等到有工作機會才能返鄉。她的許多朋友乾脆死了心不回去，直接在甘肅成了家。

但她一心就想回家，所以她的父母花了一大筆錢為她在一間啤酒廠安插了工作。這在當時中國家庭很常見，為了給孩子安插個工作機會而塞錢賄賂僱主，好讓下鄉的孩子獲許返家。她在啤酒廠每個月可以掙得一百元人民幣。

即便當時中國的政治已經不再動盪，正逐漸走向富裕，但人生的難題還是沒有放過劉小姐。

回到上海時她已經三十一歲。在那個年代的中國，這個年紀已經大到嫁不出去了。那時的社會認為，受過教育的女人到二十七歲還單身就是社會公害，還因此將她們貼上「剩女」這種充滿貶義的標籤。至今這仍是中國的一大問題，即使在這個家中多半只有一個孩子而且更喜歡男孩的國家中，不管這些數百萬單身職業婦女是不願意結婚或是找不到另一半，未婚的女性就是揹負了罵名。