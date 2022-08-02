〈最偉大的作品〉重啟周杰倫的導演魂，透露未來有望拍攝一部圍繞「藝術家」的電影

相隔6年，推出錄音室專輯《最偉大的作品》的周杰倫，專輯一發行就創下多項點擊紀錄，7月19日也榮登知名音樂串流平台Spotify全球首週新發行專輯榜的第5名，僅次於《Jack In The Box》、《Gemini Rights》、《Special》、《emails i can't send》等4張專輯。

至於與專輯同名的歌曲〈最偉大的作品〉MV，因在其中出現許多藝術大師的彩蛋，例如馬蒂斯（Henri Matisse）、馬格利特（René Magritte）、達利（Salvador Dalí）、莫內（Oscar-Claude Monet）、常玉、徐志摩等等，也引起不小話題，更曾佔據台灣、香港、新加坡等地YouTube發燒影片的第一名位置，目前在YouTube的點擊次數則來到1747萬次。

根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》的報導，〈最偉大的作品〉開啟了周杰倫的下一個創作篇章——一部藝術電影。周杰倫告訴《綜藝報》：「〈最偉大的作品〉MV收到許多好評，包含來自法國旅遊局的反饋，因此我可能會考慮準備拍攝一部電影，講述一個圍繞著藝術家們的故事，我也有可能親自執導。」

Photo Credit: AP / 達志影像 周杰倫

多數人對於周杰倫的印象，都是在音樂領域的表現。從2000年開始，自從周杰倫發行個人首張同名專輯，就立刻引爆華語樂壇浪潮，〈可愛女人〉、〈星晴〉、〈黑色幽默〉、〈龍捲風〉等都是膾炙人口的歌曲，單曲人氣至今也仍高居不下，當時周杰倫也以新人之姿一舉拿下金曲獎最佳專輯，同時也入圍最佳製作人、新人和作曲人獎。

而後，周杰倫大致維持一年一張錄音室專輯的速度，推出《范特西》、《八度空間》、《葉惠美》、《七里香》、《十一月的蕭邦》等廣受好評的專輯，且憑藉《魔杰座》、《跨時代》兩張專輯，連續拿下最佳國語男歌手等獎項。

周杰倫個人至今得過15座金曲獎，是最多次入圍與獲獎的歌手之一，而其中包含《Jay》、《范特西》、《葉惠美》和《跨時代》都曾拿下金曲獎最佳國語專輯，在華語樂壇獨樹一幟。

Photo Credit: 杰威爾音樂提供

然而，離開樂壇，其實周杰倫也熱愛影像創作。2005年，周杰倫演出改編自同名漫畫的電影《頭文字D》，這是周杰倫首度擔綱劇情長片的男主角，而在片中飾演主角藤原拓海的周杰倫，也憑藉此片獲得金馬獎、香港電影金像獎的雙料最佳新演員。

隔年，周杰倫演出由中國名導張藝謀執導的《滿城盡帶黃金甲》，片中也聚集了周潤發、鞏俐、劉燁、倪大紅等實力派演員。而在張藝謀的盛名之下，也讓世界影壇首度看到周杰倫的演出，《滿城盡帶黃金甲》在些許北美影評協會的獎項中提名，且最終也順利入圍了奧斯卡最佳服裝設計。至於周杰倫本身，也因此片入圍香港金像獎最佳男配角獎。

2007年，出演了兩部劇情長片的周杰倫，選擇拿起導演筒，首度自導自演電影《不能說的秘密》，周杰倫除了自己演出之外，也找來桂綸鎂、黃秋生、曾愷玹等人主演，甚至請來攝影大師李屏賓掌鏡。

最終《不能說的秘密》入圍金馬獎5項大獎，最終抱回最佳視覺效果、原創電影歌曲等兩項大獎，且還獲得年度台灣傑出電影獎。以新導演的成績來看，算是相當不錯。

Photo Credit: 《不能說的秘密》

《不能說的秘密》也在近年被改編翻拍成韓國版，且在今（2022）年台北電影節也重新放映，顯見受歡迎程度。而在執導了《不能說的秘密》之後，2013年周杰倫推出另一部導演作品《天台》，相較於《不能說的秘密》的奇幻愛情類型，《天台》則走向喜劇歌舞風格，並找來周杰倫許多好友演出。

而除了導演作品之外，周杰倫也陸續有參與電影演出，包含《功夫灌籃》、《刺陵》、《蘇乞兒》等片，到了2011年，周杰倫的影視生涯也從華語影壇轉戰至西方，與知名喜劇演員塞斯・羅根（Seth Rogen）、實力派影星克里斯多夫・華茲（Christoph Waltz）、當紅女星卡麥蓉・狄亞（Cameron Diaz）共同演出的《青蜂俠》，這是周杰倫首度進軍好萊塢的影視作品，其中〈雙節棍〉一曲更成為片尾曲。而雖然《青蜂俠》在全球最終僅賣出2.27億美元，且評價也不甚理想，但周杰倫也成功讓更多西方影迷看到其表現。

Photo Credit: 《青蜂俠》

後來，到了2016年，周杰倫就更進一步參與另一部好萊塢大型製作《出神入化2》，此片由華裔導演朱浩偉執導，並集結傑西・艾森柏格（Jesse Eisenberg）、馬克・魯法洛（Mark Ruffalo）、摩根・費里曼（Morgan Freeman）、米高・肯恩（Michael Caine）、伍迪・哈里遜（Woody Harrelson）、戴夫・法蘭科（Dave Franco）、丹尼爾・雷德克里夫（Daniel Radcliffe）等多位好萊塢知名影星。

而周杰倫在其中飾演魔術店老闆，更製作獻唱中文主題曲。不過，本片聚集了多位明星，但卻並未反映在票房表現上，最終全球僅收穫3.34億美元，比起卡司陣容的星光，顯得較為暗淡。

最後，除了《青蜂俠》、《出神入化2》等好萊塢大作之外，周杰倫也傳出未來將與《玩命關頭》系列馮・迪索（Vin Diesel）一同出演新作《限制級戰警4》，再度走向好萊塢。