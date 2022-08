〈最偉大的作品〉重啟周杰倫的導演魂，透露未來有望拍攝一部圍繞「藝術家」的電影

相隔6年,推出錄音室專輯《最偉大的作品》的周杰倫,專輯一發行就創下多項點擊紀錄,7月19日也榮登知名音樂串流平台Spotify全球首週新發行專輯榜的第5名,僅次於《Jack In The Box》、《Gemini Rights》、《Special》、《emails i can't send》等4張專輯。

至於與專輯同名的歌曲〈最偉大的作品〉MV,因在其中出現許多藝術大師的彩蛋,例如馬蒂斯(Henri Matisse)、馬格利特(René Magritte)、達利(Salvador Dalí)、莫內(Oscar-Claude Monet)、常玉、徐志摩等等,也引起不小話題,更曾佔據台灣、香港、新加坡等地YouTube發燒影片的第一名位置,目前在YouTube的點擊次數則來到1747萬次。

根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》的報導,〈最偉大的作品〉開啟了周杰倫的下一個創作篇章——一部藝術電影。周杰倫告訴《綜藝報》:「〈最偉大的作品〉MV收到許多好評,包含來自法國旅遊局的反饋,因此我可能會考慮準備拍攝一部電影,講述一個圍繞著藝術家們的故事,我也有可能親自執導。」

Photo Credit: AP / 達志影像 周杰倫

多數人對於周杰倫的印象,都是在音樂領域的表現。從2000年開始,自從周杰倫發行個人首張同名專輯,就立刻引爆華語樂壇浪潮,〈可愛女人〉、〈星晴〉、〈黑色幽默〉、〈龍捲風〉等都是膾炙人口的歌曲,單曲人氣至今也仍高居不下,當時周杰倫也以新人之姿一舉拿下金曲獎最佳專輯,同時也入圍最佳製作人、新人和作曲人獎。

而後,周杰倫大致維持一年一張錄音室專輯的速度,推出《范特西》、《八度空間》、《葉惠美》、《七里香》、《十一月的蕭邦》等廣受好評的專輯,且憑藉《魔杰座》、《跨時代》兩張專輯,連續拿下最佳國語男歌手等獎項。

周杰倫個人至今得過15座金曲獎,是最多次入圍與獲獎的歌手之一,而其中包含《Jay》、《范特西》、《葉惠美》和《跨時代》都曾拿下金曲獎最佳國語專輯,在華語樂壇獨樹一幟。

Photo Credit: 杰威爾音樂提供

然而,離開樂壇,其實周杰倫也熱愛影像創作。2005年,周杰倫演出改編自同名漫畫的電影《頭文字D》,這是周杰倫首度擔綱劇情長片的男主角,而在片中飾演主角藤原拓海的周杰倫,也憑藉此片獲得金馬獎、香港電影金像獎的雙料最佳新演員。

隔年,周杰倫演出由中國名導張藝謀執導的《滿城盡帶黃金甲》,片中也聚集了周潤發、鞏俐、劉燁、倪大紅等實力派演員。而在張藝謀的盛名之下,也讓世界影壇首度看到周杰倫的演出,《滿城盡帶黃金甲》在些許北美影評協會的獎項中提名,且最終也順利入圍了奧斯卡最佳服裝設計。至於周杰倫本身,也因此片入圍香港金像獎最佳男配角獎。

2007年,出演了兩部劇情長片的周杰倫,選擇拿起導演筒,首度自導自演電影《不能說的秘密》,周杰倫除了自己演出之外,也找來桂綸鎂、黃秋生、曾愷玹等人主演,甚至請來攝影大師李屏賓掌鏡。

最終《不能說的秘密》入圍金馬獎5項大獎,最終抱回最佳視覺效果、原創電影歌曲等兩項大獎,且還獲得年度台灣傑出電影獎。以新導演的成績來看,算是相當不錯。

Photo Credit: 《不能說的秘密》

《不能說的秘密》也在近年被改編翻拍成韓國版,且在今(2022)年台北電影節也重新放映,顯見受歡迎程度。而在執導了《不能說的秘密》之後,2013年周杰倫推出另一部導演作品《天台》,相較於《不能說的秘密》的奇幻愛情類型,《天台》則走向喜劇歌舞風格,並找來周杰倫許多好友演出。

而除了導演作品之外,周杰倫也陸續有參與電影演出,包含《功夫灌籃》、《刺陵》、《蘇乞兒》等片,到了2011年,周杰倫的影視生涯也從華語影壇轉戰至西方,與知名喜劇演員塞斯・羅根(Seth Rogen)、實力派影星克里斯多夫・華茲(Christoph Waltz)、當紅女星卡麥蓉・狄亞(Cameron Diaz)共同演出的《青蜂俠》,這是周杰倫首度進軍好萊塢的影視作品,其中〈雙節棍〉一曲更成為片尾曲。而雖然《青蜂俠》在全球最終僅賣出2.27億美元,且評價也不甚理想,但周杰倫也成功讓更多西方影迷看到其表現。

Photo Credit: 《青蜂俠》

後來,到了2016年,周杰倫就更進一步參與另一部好萊塢大型製作《出神入化2》,此片由華裔導演朱浩偉執導,並集結傑西・艾森柏格(Jesse Eisenberg)、馬克・魯法洛(Mark Ruffalo)、摩根・費里曼(Morgan Freeman)、米高・肯恩(Michael Caine)、伍迪・哈里遜(Woody Harrelson)、戴夫・法蘭科(Dave Franco)、丹尼爾・雷德克里夫(Daniel Radcliffe)等多位好萊塢知名影星。

而周杰倫在其中飾演魔術店老闆,更製作獻唱中文主題曲。不過,本片聚集了多位明星,但卻並未反映在票房表現上,最終全球僅收穫3.34億美元,比起卡司陣容的星光,顯得較為暗淡。

最後,除了《青蜂俠》、《出神入化2》等好萊塢大作之外,周杰倫也傳出未來將與《玩命關頭》系列馮・迪索(Vin Diesel)一同出演新作《限制級戰警4》,再度走向好萊塢。