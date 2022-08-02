新增2萬3302例本土病例，疫情趨勢屬於下降或持平、住宿式機構確診達低點
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指揮中心發言人莊人祥表示，今日的個案跟上週同一時間相比，還是下降了1488例，約為6％左右，所以這週可能還是屬於下降或持平的趨勢。
中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增2萬3556例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬3302例本土個案及254例境外移入，另確診個案中新增31例死亡。今日新增之本土病例為1萬0836例男性、1萬2453例女性，13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布前5名為新北市（3920例）、台中市（2923例）、高雄市（2400例）、台北市（2295例）及台南市（2050例）。
指揮中心發言人莊人祥表示，今日的個案跟上週同一時間相比，還是下降了1488例，約為6％左右，所以這週可能還是屬於下降或持平的趨勢。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增84例中重症個案、31例死亡，死亡年齡介於90多歲到40多歲。
其中最年輕的死亡個案為40多歲男性，已接種3劑疫苗，本身有糖尿病、高血壓，7月26日出現呼吸困難、意識改變的症狀，當天送到急診先做電腦斷層，發現頭部左側腦內出血，緊急安排手術後就轉到加護病房繼續治療，因為也有驗出新冠，所以給予瑞德西韋服用。不過在加護病房住院過程中，發生腦壓升高、腦水腫惡化、血壓下降等急性變化，所以當天救治無效不幸過世，死因是新冠肺炎以及顱內出血合併中樞神經衰竭。
有2例兒童重症都是MIS-C個案，一名7歲男童沒有接種疫苗、也沒有慢性病史，5月31日確診，7月26日開始發燒、皮疹、紅眼，29日到急診發現血壓偏低、凝血功能異常，醫師便懷疑是MIS-C，個案目前仍在加護病房中治療。第2位是8歲男童，沒有慢性病史也沒有接種疫苗，5月19日確診，7月26日發燒、臉部出疹、紅眼、脖子痛、活力和食慾下降，7月27日急診時醫師懷疑是MIS-C，後續持續發燒與血壓偏低，7月30日轉入加護病房至今。
羅一鈞表示，這2例MIS-C個案都還住在ICU病房，但病況算是穩定。目前累積MIS-C增加到76例，總計兒童重症是142例，超過一半都是MIS-C。
羅一鈞也說明住宿式機構篩檢情形，機構住民的陽性率本週從6月中下旬的5％降到1.1％，且每週都持續降低，工作人員篩檢陽性率則從最早的2.7％降到0.7％。上週確診的工作人員是350例，住民819例，死亡人數19位，這在機構的統計都算是新的低點。目前累計的死亡人數1244位，總計致死率維持在2.67％，沒有明顯的增加或改變。
羅一鈞表示，篩檢的公費措施會持續在8月份進行，8月底之前再開會檢討，是不是要再修正或是延長篩檢措施。現行措施是工作人員1週篩檢1次，住民1週篩檢2次，兒童和身心障礙者可減少到1週1次。
健保署專門委員張作貞今日出席記者會，報告健保署跟衛福部共同推動的染疫康復者門駐診整合醫療計畫實施情形，該計畫提供跨多科別的醫療服務，項目包括胸腔科、感染科、復建科、中醫科，只要依照病人的症狀跟醫療需求，都可以提供跨多科別的門診整合服務。
截至8月1日，目前參與門駐診整合醫療計畫的醫院總共是108家，各縣市都有1家以上參與，到昨天下午3時參加計畫的收案人數總共是3174人，其中收案比較多的是台北市1243人、新北市525人、台中市428人。年齡層以31-50歲的區間比較多，加起來共有45％。
這個計畫的特色是提供跨多科別門診整合照顧，需要比較多的硬體設備跟醫事人力，參與醫院會依照自己本身的醫療量能提供開診次數。隨著疫情趨緩，如果相關需求增加，也會積極鼓勵參與醫院提升開診數目。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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