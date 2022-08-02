裴洛西訪台將帶來核彈級效應，我們應該聚焦在哪些重點？

近期傳得沸沸揚揚的美國眾議院議長裴洛西來台訪問，已確定將在8月2日晚間飛抵台北松山機場。這是近期相當重要的國際現況，無論是對台灣、台海、亞太、印太情勢發展，甚至是就整體美中關係、地緣政治等面向，裴洛西訪台將帶來具核彈級影響的效應。

這次裴洛西的亞洲行，幾經波折，不但引起中國強烈反彈，更因為日前才剛落幕的拜習通話，讓這次出訪瀰漫著詭譎多變的氛圍，可以說，裴洛西訪台結束後的後座力恐怕還有待觀察。

裴洛西挺過中國壓力，台美關係突破性發展

美國眾議院議長裴洛西來台，這是1997年前議長金瑞契快閃訪台後，美方來台政要的最高層級。當然，這絕對不是中國所樂見的狀態。

從不惜軍事回應的恫嚇，到聽令而戰的聲明，顯然，中國對於裴洛西訪問台灣一事相當在意。尤其正值中共進入二十大的權力交替之際，表現出強硬態度是有著對內、對外的政治用意，這並不意外。此外，這也顯示出美中對抗已難轉圜，而裴洛西仍執意訪台，這表示美方對外政策的中國因素正在削弱之中。

不過，外界相當好奇，裴洛西來台訪問將會談及哪些議題？

以目前公開的拜訪行程當中，前往總統府與總統蔡英文見面，以及前往立法院拜訪台灣國會及議員，不難想像，裴洛西一定會有重要的談話，以她身為美國國會議長的身分，除了具有美國官方地位之外，更是象徵著代表美國社會民意的展現，這對同樣是民主政體的台灣來說，民主交流合作是她最終決定來台訪問的正當性理由。

此外，對裴洛西來說，到訪台灣是這趟亞洲行的最大亮點，無論是就中國對台的軍事威脅，或是台灣在印太戰略的重要地位，裴洛西勢必會強調台美之間在民主與人權的價值鏈結，這呼應了當前的國際現況，更對比出中國的獨裁專制；其中，值得關注的是裴洛西會否在公開行程中，強調美國對台灣安全的承諾，以及美國國會對台海和平的立場，這會讓台美軍事合作帶來推進作用。

彰顯台美民主共同價值，裴訪台有助民主防衛