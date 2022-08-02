TNL+ 2022/08/02,
印太

裴洛西訪台將帶來核彈級效應，我們應該聚焦在哪些重點？

裴洛西訪台將帶來核彈級效應，我們應該聚焦在哪些重點？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

對裴洛西來說，到訪台灣是這趟亞洲行的最大亮點，外界也相當好奇，裴洛西來台訪問將會談及哪些議題？是否會在立法院發表演說？而台灣面對台美關係持續昇華的進展，除了正面看待，也必須審慎以對。

近期傳得沸沸揚揚的美國眾議院議長裴洛西來台訪問，已確定將在8月2日晚間飛抵台北松山機場。這是近期相當重要的國際現況，無論是對台灣、台海、亞太、印太情勢發展，甚至是就整體美中關係、地緣政治等面向，裴洛西訪台將帶來具核彈級影響的效應。

這次裴洛西的亞洲行，幾經波折，不但引起中國強烈反彈，更因為日前才剛落幕的拜習通話，讓這次出訪瀰漫著詭譎多變的氛圍，可以說，裴洛西訪台結束後的後座力恐怕還有待觀察。

裴洛西挺過中國壓力，台美關係突破性發展

美國眾議院議長裴洛西來台，這是1997年前議長金瑞契快閃訪台後，美方來台政要的最高層級。當然，這絕對不是中國所樂見的狀態。

從不惜軍事回應的恫嚇，到聽令而戰的聲明，顯然，中國對於裴洛西訪問台灣一事相當在意。尤其正值中共進入二十大的權力交替之際，表現出強硬態度是有著對內、對外的政治用意，這並不意外。此外，這也顯示出美中對抗已難轉圜，而裴洛西仍執意訪台，這表示美方對外政策的中國因素正在削弱之中。

不過，外界相當好奇，裴洛西來台訪問將會談及哪些議題？

以目前公開的拜訪行程當中，前往總統府與總統蔡英文見面，以及前往立法院拜訪台灣國會及議員，不難想像，裴洛西一定會有重要的談話，以她身為美國國會議長的身分，除了具有美國官方地位之外，更是象徵著代表美國社會民意的展現，這對同樣是民主政體的台灣來說，民主交流合作是她最終決定來台訪問的正當性理由。

此外，對裴洛西來說，到訪台灣是這趟亞洲行的最大亮點，無論是就中國對台的軍事威脅，或是台灣在印太戰略的重要地位，裴洛西勢必會強調台美之間在民主與人權的價值鏈結，這呼應了當前的國際現況，更對比出中國的獨裁專制；其中，值得關注的是裴洛西會否在公開行程中，強調美國對台灣安全的承諾，以及美國國會對台海和平的立場，這會讓台美軍事合作帶來推進作用。

彰顯台美民主共同價值，裴訪台有助民主防衛

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最新發展：

2022/07/28,
社會

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
Photo Credit：台灣世界展望會

我們想讓你知道的是

在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。

在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。

納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。

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Photo Credit：台灣世界展望會

「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。

透過兒童論壇的活動，納伊姆和他的夥伴對8所學校1300名孩童進行兒童安全、兒童法、兒童權利的培訓。納伊姆說：「改變總是伴隨許多挑戰，我有一個夢想，我希望建立一個孩童沒有暴力迫害的未來，我不怕困難，只要有人支持鼓勵我，這就是我能堅持更遠的力量。」

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本文章內容由「台灣世界展望會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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