裴洛西在陳菊陪同下參訪景美人權園區，會見李明哲、林榮基和吾爾開希等人討論中國人權問題

裴洛西訪團一行人，今（3）日下午前往過去常被稱為警總景美看守所的「景美人權文化園區」，也就是位於新北市的國家人權紀念館；由於這裡就是當年進行美麗島事件軍法大審的所在地，監察院長、人權會主委陳菊也特別出席並且帶著訪團進行參訪。裴洛西訪團也與中國民運人士吾爾開希、香港銅鑼灣書店老闆林榮基及台灣人權工作者李明哲和西藏流亡政府駐台代表格桑堅參，探討中國人權問題。

香港「銅鑼灣書店」店長林榮基等人在2015年被中國政府拘留，林榮基在深圳失蹤，數個月後被迫認罪，2016年6月獲釋返回香港，後來轉往台灣開店。吾爾開希是1989天安門學運領袖之一，在六四事件後遭通緝，在香港支聯會救援下才逃離中國，展開長期的流亡。李明哲為長期致力中國人權工作的NGO工作者。2017年在入境中國後與親人失去聯繫，後被以「顛覆國家政權罪」判刑5年並在中國服刑，今年4月服刑期滿後才得以返台。

陳菊陪同參觀，親自講述歷史

立委劉世芳稍早在臉書上貼出陳菊的照片，並表示裴洛西到這個地方來參訪，為此行訪台所堅持的核心理念和價值，民主自由和人權，見證台灣政治由威權體制改革為民主發展的歷史性時刻。

據透露，陳菊在當年她被以軍法審判的法庭內，向裴洛西與美國代表團親自說明這段台灣在威權統治下的歷史。美國訪團的國會議員們，都戴上即時翻譯耳機仔細聆聽。

而裴洛西也在臉書上表示，他們和「前政治犯」（指陳菊）一起參觀了國家人權博物館，並向為台灣民主受苦和戰鬥的英雄致敬，也聽取了民間社會關於人權的各種想法和意見。離開時大家都受到了其勇氣的鼓舞和啟發。

近下午1時，人權文化園區外陸續有各方民眾到場，現場十分熱鬧；統派團體包括藍天行動聯盟、統促黨、全民拔菜總部等都到場再次對裴洛西來台表達不滿，但也有民中拿著自製的「LOVE NANCY」牌子到場聲援，另名抗議的女子則舉著「裴洛西滾回去」的牌子，另外還有人穿著印有「光復香港，時代革命」的黑色衣服，也有人披著西藏圖博的旗子，舉著「STOP KILL TIBET」的標語。

裴洛西訪團大概在下午4點半離開園區，過程中並未與媒體會面也未受訪，大批媒體在園區外等候。

林榮基：希望美國能協助香港人

林榮基會後受訪時表示，會談中討論到西藏、香港、中國的人權議題，但他個人比較關注與香港反政府年輕人相關的議題，指出雖然英國政府昨日宣布，容許在1997年7月1日後出生、父母任一方持有BNO的年輕人都能赴英，但仍有部份反政府年輕人未被涵蓋在內，1997年出生的年輕人沒辦法透過此辦法離開香港，因此他在會談中有向裴洛西表達，希望美國政府能伸出援手幫助這些年輕人。

被問到裴洛西是否有給任何承諾要怎麼幫助香港人？林榮基則回應，當然不可能在今天這個情況去談細節，不過裴洛西有表示，她願意去幫助香港的年輕人到美國的話，她當然是會做。

今天稍早林榮基受訪時曾表示，如果見到裴洛西會提出一些建議，希望美國政府幫助香港年輕人離開香港，目前幫助香港人出來的有台灣、英國、加拿大政府，希望美國也能跟進提供協助，讓香港年輕人能夠移民美國，主要是針對遭到迫害的港人。

吾爾開希：歡迎來到接納我的國家

吾爾開希會後受訪時表示，「台灣人民吸入與呼出的都是自由，這是我們曾經爭取過來的，而我們會冒死捍衛這份自由」，他並稱與裴洛西在短短的時間內進行了熱烈又深入的談話，談到維吾爾族、香港、中國的民主運動等議題。吾爾開希保釋，和裴洛西認識30多年的時間，見過許多次面，但能夠在流亡期間來到接納自己的國家（指台灣）「歡迎你，我感到非常高興。」

吾爾開希也向裴洛西介紹在場的陳菊，他說明當年陳菊就是在此地被判處無期徒刑，陳菊的勇敢也贏得在場所有嘉賓的敬佩。吾爾開希說，能在台灣、在人權博物館這樣的場合與裴洛西相會，非常具有意義。

吾爾開希昨天曾在臉書上表示，裴洛西此行清楚地表明美國正在放棄長期的戰略模糊政策。也是美國對其中國和台灣的立場錯誤的糾正。季辛吉博士設計的對華長期政策顯然已經過時，綏靖政策使中國成為今天對世界秩序、和平與文明構成迫在眉睫的威脅。

他更表示，以美國為首的西方民主國家一直在錯誤地對待台灣這個民主國家重要夥伴。 說這些國家一直在幫助中國霸凌台灣也一點都不過分。希望裴洛西議長的這次訪問只是糾正錯誤過程的一個開端。 世界，尤其是美國，欠台灣太多。

李明哲則在接近五點時離開園區，不過他和妻子兩人面對媒體團團包圍追問並未多說，僅表示謝謝關心，今天是來感謝裴洛西議長這5年對他被關押期間的關心和救援，今天最主要是來感謝裴洛西，其他部分由還是由主辦單位來對外發言較為恰當，兩人很快就上車離開。

文化部於2011年成立國家人權博物館籌備處，下轄景美與綠島二處人權文化園區，積極進行白色恐怖相關調查研究、展示、人權教育推廣等工作；2018 年3 月15 日「國家人權博物館」正式成立，二處園區也分別更名為「白色恐怖景美紀念園區」及「白色恐怖綠島紀念園區」。

「白色恐怖景美紀念園區」原為「新店二十張景美軍事看守所」，戒嚴時期「白色恐怖景美紀念園區」為軍事、政治、治安案件之審訊、羈押的場所，有許許多多政治受難者在此遭到判刑，或判處死刑，或判處刑期，短暫羈押後轉送往綠島或台東泰源監獄，部分就在園區代監執行；1979 年「美麗島事件」在第一法庭舉行「軍法大審」、軍事情報局長汪希苓因「江南案」在此服刑。「白色恐怖景美紀念園區」在台灣人民爭取人權發展的歷史中，具有特殊意義。

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核稿編輯：翁世航