新竹市審計室指Youbike冷熱門站點每日周轉率差14倍，市府承諾明年調整車柱數
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總預算報告書中指出，除了每日周轉率過低，公共自行車傷害險執行成效也偏低，已加保傷害險的人數只有整體使用人數的33.89％。對此，新竹市政府回應，已檢討周轉率並加強宣導傷害險。
Youbike近年來在新竹市廣設站點，而時任新竹市交通處長的新竹市長參選人沈慧虹，便長期參與Youbike在新竹市的推行，更曾承諾當選後將持續推動多元運具。不過，新竹市審計室在7月28日的決算報告中卻指出，去（2021）年新竹市的Youbike整體使用率過低，應設有淘汰機制。
部分租賃站每日周轉率過低，與熱門站點周轉率相差達14倍
曾任台北市交通局專門委員，2014至2016年身為新竹市交通處長的沈慧虹，曾參與新竹市的Youbike的規劃及執行。在6月9日，沈慧虹便在臉書上分享過往參與台北市的Youbike規劃、再引至新竹市的經驗。
此外，根據《自由時報》報導，沈慧虹在7月12日出席Youbike2.0的啟用記者會時更承諾，在當選後將持續推動多元運具，讓市民有更多選擇。同時，沈慧虹在12日也在臉書上發文強調，作為一個交通專業者的幸福，看著自己催生的政策成功，真的非常有成就感。
不過根據審計部新竹市審計室，於7月28日提出的新竹市政府2021年的總決算審核報告，新竹市的公共自行車營運狀態仍有改善的空間。
報告書內容指出，新竹市政府在2015年開始，便委託微笑單車公司，辦理公共自行車租賃系統建置及營運。今（2022）年更打算在原先的50個站點中增設Youbike2.0的車輛，更預計要再設置20個站點。
然而，新竹市審計室檢查Youbike去年在新竹市的營運狀態後發現，排除3級警戒期間，有部分的租賃站的騎乘數量過少，每天更有近半數的站點每部車輛僅不到1個人騎乘。相較於熱門站點的每日平均周轉率，兩者差異達14倍。對此，審計室建議要縮減租借車次較少的冷門站點，或建立相關的淘汰機制。
公共自行車傷害險執行成效低，應提升民眾投保率
此外，新竹市審計室也表示，雖然說微笑單車已經在網站、官方電子報等管道宣導公共自行車傷害險資訊，但民眾加保比率仍偏低。
新竹市審計室指出，該市在2021年10月份使用YouBike的有9萬3525人次，但已加保傷害險的卻只有3萬1696人，約33.89％。此外，在2019到2021年的3年期間，民眾使用YouBike所發生的事故受傷有59件，但符合傷害險理賠卻僅有1件，約1.69％，比率偏低。
新竹市審計室強調，根據2021年針對YouBike服務滿意度問卷的調查報告，多數受訪者對於投保的資訊並不清楚，同時「不知道此項資訊」、「不知道如何操作納保」的受訪者更分別占75.4％及5.4％，合計已逾8成。因此，希望新竹市政府加強宣導，以保護民眾權益。
新竹市府回應：已檢討周轉率並加強宣導傷害險
關於新竹市審計室決算報告書提出周轉率過低的建議，根據《聯合新聞網》報導，該市府交通處便指出，部分站點租借次數確實不高，今年在與微笑單車公司續約時，有請廠商檢討。不過，由於考量部分站點仍有使用需求，明年會以不取消站點為前提，主要減少周轉率較低的站點車柱數，將車柱移往新設站點，明年預計新增30站。
至於針對自行車傷害險的投保率過低，新竹市政府則已在報告書中回覆，將持續在官網、租車的站點持續宣導傷害險的加保，同時也會再透過各機關學校協助宣傳。
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：楊士範
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