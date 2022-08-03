台北市的「涼區」在哪裡？學者分析：城市要逃離熱浪，光靠公園綠地還不夠

環境資訊中心記者 劉庭莉報導

今年夏天全台亮起高溫預警，都市熱島效應也越來越嚴重。數據顯示，20年前台北市區與郊區的溫差僅1.5~2°C，2020年溫差卻已經來到3.5°C以上。但學者進一步分析還發現，盆地都市仍有高溫、低溫之別，北市萬華、大同區的高溫就明顯高於其他里。

這是否意味著傳統的公園綠地已不足夠？學者指出，問題並不出在公園綠地，而應著重於綠地提供的「涼化效應」，並將其發揮最大功能，配合調整都市規劃與建築物規範，可能就是未來躲過城市熱浪的關鍵。

都市熱島效應多嚴重？ 台北盆地內高低溫差顯而易見

「都市熱島效應就是實際的存在。」銘傳大學都市規劃與防災學系副教授石婉瑜受訪表示，從「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫」（TCCIP）跟氣象局的長期監測都可以看出，都市內的升溫趨勢非常快速。

台北市又為六都升溫速度之首，除了盆地地形容易蓄熱，原因還與都市化進程快速、人類活動開發集中有關。成功大學規劃與設計學院副院長林子平指出，20年前台北市區與郊區的溫差約1.5~2°C，但2020年溫差已經來到3.5°C以上，「這種狀況只會越來越嚴重。」

熱島效應強度加劇，光是台北盆地內，不同鄰里的高溫也顯現出高低差異。石婉瑜透過數據分析發現，台北盆地上午約10點左右，台北萬華、大同、松山機場及新北永和、新莊、樹林等部分鄰里的地表溫度有較高溫的現象。

石婉瑜分析，台北盆地內的新北地區往往較台北高溫，且高溫地點常落在工業區，這可能與缺乏綠地、建築物密集且多為鐵皮屋有關；萬華及大同的高溫區，則可能肇因於建築物密度高、巷弄狹小，建築間的綠地少，再加上堤防阻隔，使河道的風無法順利吹進來。這也說明了萬華人均綠地雖高，但多數屬於堤外河濱公園，對於堤內居住空間的降溫效果不佳。

台北盆地氣溫分布圖，2022年7月21日12時

圖片來源：建築與氣候研究室BCLab趙立衡繪圖，林子平提供

此外，盆地的夏季風速也體現出熱島效應，石婉瑜從近十年數據觀察發現，淡水河以西的平均風速較低，可能是造成新莊、三重、樹林等地暑氣不易擴散的原因。

改善熱島提高層級，在都市計畫前端才能好好「呼吸」

人均綠地高反而成為高溫區，難道是綠地失靈嗎？石婉瑜解釋，綠地仍可帶來「涼化效應」，但綠地如何配置也很重要，因此都市計畫前端的作為更關鍵。而他坦言，以目前台灣都市的綠地規劃，恐怕仍不足以因應極端高溫。

雖然《都市計畫法》要求都市計畫區內的公園、體育場所、綠地、廣場及兒童遊樂場應該占10%以上，但石婉瑜指出，這點不僅現實上常常做不到，且所謂的公園、綠地場所，還要承擔不同設施的功能，因此都市計畫區的「公園綠地」，仍有綠覆率過低的問題。儘管日後可透過都市計畫通盤檢討修正，但實際操作上又流於討論公園綠地的開闢率，且多以遊憩使用的角度評估人均綠地和可及性。

石婉瑜說，雖然這些指標在維護都市的居住品質上很重要，但若不以城市的地形、地勢、氣候、水文等自然條件進行檢視，考量溫度調節、保水、滯洪等環境功能來規劃綠地的最適區位的話，則很難從根本改善城市的體質，讓水與綠的自然系統發揮最大的氣候變遷調適效益。

他再度提醒，「如果我們要用都市計畫裡的『公園綠地』去因應氣候變遷，是不夠的。」

傳統「公園綠地」不足以抗極端氣候，學者提「綠色基盤」概念

石婉瑜認為，要因應極端高溫，需要更高層級的規劃及政策工具，近年常被提及的「綠色基盤策略」，就比都市計畫中的土地規劃工具「公園綠地」更加適合。

他解釋，綠地帶來的「涼化效應」能夠協助城市降溫，是因為植栽與水體覆蓋的自然地表，如草原、濕地、農地等，具有降低氣溫的功能。如果這些元素能結合其他開放空間，並連結自然的通風廊道，如山谷、丘壑、河川、渠道等，重建城市的自然通風與涼化機制，將可以有效降低城市的熱島效應強度。

另外，涼化效應不一定非得要大型綠地，小型綠地的相鄰配置也能提供良好的降溫效果，如果綠地結合水景（特別是噴泉），更可以調節微氣候，帶來冷卻的效果。

Photo Credit: 中央社 銘傳大學都市規劃與防災學系副教授石婉瑜認為，綠地空間規劃要放在都市計畫前端，才有辦法建構能呼吸的自然通風體系

石婉瑜提醒，綠基盤規劃要放在都市土地使用計畫之前，才有辦法提供系統性、策略性的規劃框架。他舉例，台灣過去曾經推動《景觀法》，就有機會提高綠地規劃的層級，並賦予結合縣市「景觀綱要計畫」的法源基礎。另一個政策工具則是透過地方國土計畫的劃定機會，結合地方變遷調適計畫，將綠色基盤納入氣候調適規劃。

林子平也建議，國土計畫可以參考荷蘭經驗，針對綠地做通盤考量。荷蘭全國性的綠帶系統，足以讓「一隻黃鼠狼可以從南部走到北部」，沒有被太多人工設施阻斷的綠地，生態系統才能連結在一起，也就是聯合國提倡的「自然為本」解方（Nature-based Solutions, NbS），不只是降溫，也提供防洪、固碳、遊憩、棲地等生態系統服務。

「學會看風向」 扭轉盆地地形弱勢，從建築規範下手

24日當天全台飆出高溫，花蓮富源測站出現40.4°C，新北板橋39.4°C創下設站以來的新高，全台只有新竹市沒有發布高溫預警。林子平說明，這是因為新竹市臨海及北側的頭前溪可引入海風，氣候較為舒適。

因此若進一步考量到都市設計，熱島效應仍有改善的可能。林子平提到，仍有部分地區的都市綠地規劃值得效仿，例如台中在都市更新中的獎勵項目，有基地通風率的計算，如果建築鄰近綠地、公園或廣場，可以透過計算來調整建築棟距及量體，減少建築阻擋風的情形；新北市江子翠北側沿大漢溪區域，為避免建築物太過密集，有管制建築寬度占比，讓河道的風得以進入。