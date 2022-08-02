金門酒廠KK Bar 喜「in」奪金週年，金門縣長楊鎮浯化身一日店長，邀「麟洋」暢談Live Young精神、發表紀念酒

還記得一年前的7月31日，在東京奧運賽場上那一記令全國民眾情緒瞬間沸騰的「in」球，讓來自於金門與台北的「麟洋配」-李洋與王齊麟，成了萬眾矚目的羽球黃金雙打！如今，一年過去了，甫結束「台北公開賽」的麟洋兩人趁著空檔，特別選在奧運奪金日週年前夕，蒞臨金門酒廠今夏在台北開設的快閃酒吧「KK Bar金酒吧」，暢談爆紅的那一夜後，在疫情之下仍選擇征戰各地的壓力，以及在賽事中或奪牌或失利的心情。金門縣長楊鎮浯也化身「KK Bar金酒吧」一日店長，暢談各自人生的「轉烈」時刻。同時，特別從金門帶來剛出廠的「麟洋配Live Young奪金週年紀念酒」，勉勵二人把握每一次轉烈的機會，以「Live Young」的精神，朝著兩年後的奧運金牌目標前進。

Photo Credit：金門酒廠

今夏最爆紅的高粱特調酒吧「KK Bar金酒吧」，是金門酒廠在七十週年時刻，站在過往百億營業額的榮光下，面臨攻克新世代品飲市場的挑戰，而決心「轉烈」翻轉品牌，貼近年輕世代的對話平台。因此，特別邀請由金酒長期贊助的年輕運動員：年輕一輩的李洋，以及同為奪金搭檔的王齊麟，前來開箱「KK Bar」的高粱酒特調。而金門縣長楊鎮浯也以一日店長「牛哥」的身份，親自為兩人調製以58度金門高粱酒為基酒的「人生轉烈點」高粱特調。

Photo Credit：金門酒廠

在微醺的輕鬆氛圍下，李洋與王齊麟分享了「奧運奪金」是一次人生的轉烈點，面臨爆紅的關注與期待，也曾有迷失在掌聲及鎂光燈下的時侯。而後來陸續參加比賽，又是有輸有贏的局面，在面對網友的批評時，只能以更多的練習及加倍的努力來回應，有時真的覺得「壓力山大」。金門縣長牛哥以過來人的經驗與麟洋分享如何把失敗與挫折，轉變為前進的動力。他的人生轉「烈」點是從觀光處長轉戰立委時，而當受徵召決定選縣長時，當時還相當年輕，那也是一次人生的「轉烈點」。而後又以擔任縣長雖壓力大，但卻想為金門鄉親做更多事的熱誠，因此隨時提醒自己永遠保持Live Young的初心。並以此勉勵麟洋，保持一開始的起心動念，才能始終保積極及Live Young精神，永不放棄。

麟洋奪金周年Live Young紀念酒。Photo Credit：金門酒廠

奧運奪金週年前夕，金門縣長楊鎮浯更特別帶來由金酒公司為兩人量身打造的「麟洋配Live Young」奪金週年紀念酒，並在「KK Bar」首次亮相。楊縣長表示，李洋是優秀的金門子弟，在金牌頒獎典禮上開心喊出「我來自台灣，我是金門人」讓所有金門人都與有榮焉，也因為他的關係，金酒公司更加碼贊肋「麟洋配」，所以李洋與王齊麟都是金酒之子，金門驕傲，台灣之光，也因此他親自從金門帶來兩款紀念酒，要將這份禮物送給他們。「麟洋配Live Young」奪金週年紀念酒，以挑戰玻璃極致工藝的16面切角錐形酒瓶設計，還原了由16根羽毛組成的羽球造型，也完美還原了那球撼動人心、光耀台灣的「IN」。瓶身上鑲有閃電造型的麟洋配英文縮寫「LY」，不只是兩人姓名的縮寫「LIN & YANG」，更是期許將奪金的感動能永久典藏，讓所有人如同麟洋般永遠「LIVE YOUNG」！雙瓶裝盒更彰顯這對最佳拍檔，一靜一動，有人發動就有人組織，有人進攻就有人補位，絕佳默契呈現羽球雙打的完美平衡！另外一款專為李洋打造，是以16根鳳羽象徵李洋的羽球生涯途中經歷了負傷中斷、自我懷疑、得失心影響表現等磨練，憑藉著不放棄的毅力順利拿下金牌，同時也隱喻著金門雖於歷史當中遭受烽火，但仍跨越轉型期、開創新金門，如同鳳凰不死鳥浴火重生之寓意。

李洋16年紀念酒全組合。Photo Credit：金門酒廠

最後金門縣長楊鎮浯更拿出由粉絲們留言的加油布條，贈送給麟洋兩人為他們集氣，期待他們將每一次「轉烈」的時刻，都化為成長的動力，堅持「Live Young」精神，也預祝他們下一場比賽成功再奪金。「麟洋Live Young紀念酒」及「李洋16」紀念酒也會在「KK Bar」營運期間在店內進行展示。相關販售訊息，可以關注金酒官網及粉絲團。

金門酒廠《KK Bar金酒吧》相關資訊

地址：100台北市中正區八德路一段1號

營業時間：7/13～8/28周一到周日

策展區 11:00-21:00

酒吧區 13:00-22:00

金門酒廠官網：https://www.kkl.com.tw

金門酒廠FB：https://www.facebook.com/KKL.kin/

金門酒廠IG：https://www.instagram.com/kinmen_kaoliang_liquor/