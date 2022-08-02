韓國天團BTS的兵役動向成熱議焦點，國會可能修法允許只須接受3週軍事訓練

由於韓國兵役服役兩年的相關規範，韓國流行音樂天團防彈少年團（BTS）成員也即將陸續入伍服役，而這勢必引來防彈少年團演出的空白空窗期，面對此狀況，韓國國防部長李鐘燮表示，即便防彈少年團成員進入韓國的強制性兵役，但軍方也可能商討提供防彈少年團練習、甚至海外演出的可能性。

根據《中央社》指出，在韓國，18至28歲身體素質符合條件的男性，都必須服2年兵役。但多年來，在許多領域表現傑出的男性得以免役、延後入伍或縮短役期，包括奧運或亞運獎牌得主，或在特定比賽中得獎的古典音樂家或舞者。

到了2019年，修法之後，具全球知名度的流行歌手得延後至30歲才入伍。而防彈少年團之中最年長成員的Jin，明（2023）年將滿30歲必須入伍。韓國國會目前正在討論是否要再次修法，允許韓星只須入伍接受3週的軍事訓練。

根據外媒《綜藝報》表示，韓國國防部長李鐘燮提到，相信會有辦法能讓防彈少年團有機會練習，而如果防彈少年團安排了海外演出，也有可能讓他們能隨時出國表演。

而《中央社》也報導，李鐘燮表示，要在不損害公平公正原則、不加劇兵源短缺的範圍內尋求解決之道。若BTS成員入伍服役，軍方可研議提供練習、出國演出的機會。

至於BTS所屬經紀公司，並未回覆置評要求。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 BTS

防彈少年團近年迅速崛起，除了在亞洲地區爆紅之外，也在北美地區展露頭角，尤其是去年憑藉《Butter》入圍葛萊美獎最佳流行對唱／組合獎（Best Pop Duo / Group Performance），這是防彈少年團連續兩年獲得該獎項提名，同時也是韓國團體的首次壯舉。

而除了葛萊美獎之外，防彈少年團在去年11月22日全美音樂獎（AMA）頒獎典禮也榮獲「最受歡迎組合」、「最受歡迎歌曲」，更拿下「年度藝人」大獎，成為第一組獲得此獎的亞洲藝人，寫下歷史新頁。

從近年的人氣聲勢與獎項入圍來看，防彈少年團儼然是國際性的知名團體。不過，值得一提的是，今（2022）年6月剛滿出道9週年的防彈少年團，在6月14日晚間於聚餐晚宴影片中，無預警地宣布團體將中斷活動，未來各成員會開始solo計畫，短期內專注於各自的活動，集中心思在各自專輯，等同於「單飛不解散」。

至於隊長RM更表示，有必要探索自己的作品，而不必在各界對防彈少年團高度期待的壓力下，不斷地錄音和表演。RM在和其他6名成員坐在一桌時表示：「韓國流行音樂和整個偶像體系的問題，是不給你時間成熟。你必須不斷地生產音樂，不斷地工作。」

此事當時也引起各地粉絲一片譁然。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範