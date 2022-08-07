【書評】《送書人》：每本書裡都像藏了一顆心臟，只要有人開始讀它就會跳動起來
我們想讓你知道的是
曾經每個讀者都只是一個點，而送書人僅僅穿梭其中，反覆輪迴他們原本習慣的生命樣態。但是，年輕的愛書人插隊進來，帶來亮麗與天真的愛智之心；她的眼睛看見不同的可能性，她無邪地相信書可以為人帶來更多連結，更多突破。
文：許菁芳
每本書裡都像藏了一顆心臟
讀《送書人》，令人想起多年前的老派電影《愛是您．愛是我》（Love Actually），多條故事支線相互交織，繞了一大圈喜怒哀樂，圈住人世間各種真愛，真實的愛。
故事從城門書屋的卡爾先生踏出書店開始。他所提供的是一項熟客服務，實體書的訂閱制，由他本人為長期顧客選書並親送到家。卡爾先生喜歡這項工作，因為他是真正的愛書人，他喜歡用書中的角色給客戶取綽號，為他們推薦適合的書——在他們已然成型的偏好以及他主觀的推薦之間，取得微妙的平衡。卡爾先生也喜愛送書的徒步小旅行，喜歡腳踏在路磚上的感覺，這是他所熟悉的城市，他所熟悉的客戶與一成不變的生活。
不過，當然，卡爾先生的好日子需要一點鮮亮的色彩。九歲的夏莎不請自來，她穿著顯眼的亮黃色外套，黃色針織褲襪，以及翻毛的淺棕色靴子，加入卡爾先生的送書行列。小孩總是不受控制，尤其在卡爾先生規律的送書小旅行裡，夏莎是一連串不規則的音符，打破卡爾先生與長年客戶的默契——但或許這不是件壞事？
夏莎如一陣風地跑進古老的別墅裡，攪亂老客戶達西先生的午後時光。她侵門踏戶的還不只是一位老客戶，憑著真心的笑容，她成了艾菲小姐的座上賓，獲得巧克力與掏心掏肺的淚水。她打量卡爾先生的老客戶們，鄭重地建議卡爾先生，必須帶給客戶們不同的書——不能再允許他們耽溺於原本的悲傷、沈默、膠著的家庭、約定成俗的孤寂。書餵養讀者能量，但選擇讀下什麼書，吸收什麼能量，有時候卻是讀者自己下意識的選擇。夏莎認為，卡爾先生不能放任讀者無止盡地走進輪迴裡，書是神聖的使者，送書人要帶來更大的力量。
讀書的老客戶們開始感覺到一股生命力，攪動原本慣以為常的生活步調。有人開始興味盎然地讀抓錯的圖文書與笑話集，有人閱讀珍・奧斯汀（Jane Austen）的長篇小說。有人踏出家門重拾教鞭，有人蓄積能量抵禦家暴。書的意義開始改變，送書與讀書乘載重要的訊息，推動讀者們付出、連結與感受。原本靜水流深的送書之旅，開始有小小漣漪，有轉折跳躍。
甚至是卡爾先生本人，也迎來暮年重大的變化。在老東家過世之後，他離開了城門書屋，變賣他多年收集的藏書。他到處尋找被父親禁足的夏莎；他沒找到夏莎，倒是找到了她氣呼呼的父親。卡爾先生送出一本重要的書給盛怒的年輕父親，《強盜的女兒》，他想，這或許能讓這個挫折而剛硬的父親看見，夏莎是個多麽特別而亮眼的孩子。
人生很奇妙的一點是，無論怎樣的跌宕起伏，總會落入新的平衡。卡爾先生與他的熟客們，獲致了新的閱讀習慣，在原本的生活裡翻新出不同的火花。書帶來更多愛的滋潤、書聚集更多人的能量。像是達西先生，一人讀樂樂，不如眾樂樂，他想要開始舉辦讀書會，在他廣大而富裕的花園別墅裡，接待終於離開暴力丈夫的艾菲小姐，以及終於自願離開修道院的孤挺花修女。夏莎的爸爸讀了卡爾先生送的書，對自己承認了為父的挫敗與渴望——他不喜歡閱讀，但卻擁有一個熱愛閱讀的女兒，他想禁絕的其實也不是愛書的夏莎，他只是不想被夏莎排拒在她小小美好世界之外。
小說發展至此，書與愛書人，串流起一段段綿延不絕的愛。曾經每個讀者都只是一個點，而送書人僅僅穿梭其中，反覆輪迴他們原本習慣的生命樣態。但是，年輕的愛書人插隊進來，帶來亮麗與天真的愛智之心；她的眼睛看見不同的可能性，她無邪地相信書可以為人帶來更多連結，更多突破。
人的故事就在一本本書中，每本書裡都像藏了一顆心臟，只要有人開始讀它，這心臟就會跳動起來，因為人們的心臟就會和書本的心臟產生連結。
一本本書交疊，是一顆顆跳動的心；一位又一位愛書人攜手，心越大，鼓動的力量越大，愛越大。
書籍介紹
《送書人》，皇冠出版
作者：卡斯騰．赫恩（Carsten Henn）
譯者：黃慧珍（Magda Huang）
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（成人商品、實體商品、限定商品不包含在內，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
只要有人還在讀，
小說中的人物，就能一直活下來……
據說，書本自己會找到需要讀它的人。
只是有時候，它們還在等待，
等待著那個人引路。
《哈利波特》讓她與第一個男友結緣。
《強盜的女兒》幫助一對單親家庭的父女重拾幸福。
《追憶似水年華》讓他回想起年輕時父母親對他的愛……
你，曾被一本書改變一生嗎？
卡爾是個不折不扣的書痴，他在書店工作，一生奉獻給書本。每天下班後，他會在城市裡散步，將指定的書送到老顧客家中，卡爾是他們與這個世界維持聯繫的重要管道，更是他們專屬的「送書人」。
原本以為這樣的生活會永遠持續下去，直到夏莎闖進了卡爾的生命之中。九歲的她聰明伶俐，卻對卡爾看似平淡無趣的送書工作產生興趣。夏莎總能看見事物的不尋常之處，她會在送書時注意到某個人家裡只有紅色封面的書、某個女讀者遭受丈夫的家暴……她甚至會拉著卡爾一起解決顧客的疑難，她的加入宛如陽光，照亮了卡爾孤寂的心。
原本只為書而活的卡爾，從沒想到自己竟然這麼渴望另一個人的陪伴。單親家庭的夏莎，也因為卡爾獲得了更多溫暖。但好景不長，夏莎逃課送書被父親知道，卡爾也因此被解雇，面對消失無蹤的夏莎，失去一切的卡爾做了一個重要的決定……
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。