【書評】《送書人》：每本書裡都像藏了一顆心臟，只要有人開始讀它就會跳動起來

文：許菁芳

每本書裡都像藏了一顆心臟

讀《送書人》，令人想起多年前的老派電影《愛是您．愛是我》（Love Actually），多條故事支線相互交織，繞了一大圈喜怒哀樂，圈住人世間各種真愛，真實的愛。

故事從城門書屋的卡爾先生踏出書店開始。他所提供的是一項熟客服務，實體書的訂閱制，由他本人為長期顧客選書並親送到家。卡爾先生喜歡這項工作，因為他是真正的愛書人，他喜歡用書中的角色給客戶取綽號，為他們推薦適合的書——在他們已然成型的偏好以及他主觀的推薦之間，取得微妙的平衡。卡爾先生也喜愛送書的徒步小旅行，喜歡腳踏在路磚上的感覺，這是他所熟悉的城市，他所熟悉的客戶與一成不變的生活。

不過，當然，卡爾先生的好日子需要一點鮮亮的色彩。九歲的夏莎不請自來，她穿著顯眼的亮黃色外套，黃色針織褲襪，以及翻毛的淺棕色靴子，加入卡爾先生的送書行列。小孩總是不受控制，尤其在卡爾先生規律的送書小旅行裡，夏莎是一連串不規則的音符，打破卡爾先生與長年客戶的默契——但或許這不是件壞事？

夏莎如一陣風地跑進古老的別墅裡，攪亂老客戶達西先生的午後時光。她侵門踏戶的還不只是一位老客戶，憑著真心的笑容，她成了艾菲小姐的座上賓，獲得巧克力與掏心掏肺的淚水。她打量卡爾先生的老客戶們，鄭重地建議卡爾先生，必須帶給客戶們不同的書——不能再允許他們耽溺於原本的悲傷、沈默、膠著的家庭、約定成俗的孤寂。書餵養讀者能量，但選擇讀下什麼書，吸收什麼能量，有時候卻是讀者自己下意識的選擇。夏莎認為，卡爾先生不能放任讀者無止盡地走進輪迴裡，書是神聖的使者，送書人要帶來更大的力量。

讀書的老客戶們開始感覺到一股生命力，攪動原本慣以為常的生活步調。有人開始興味盎然地讀抓錯的圖文書與笑話集，有人閱讀珍・奧斯汀（Jane Austen）的長篇小說。有人踏出家門重拾教鞭，有人蓄積能量抵禦家暴。書的意義開始改變，送書與讀書乘載重要的訊息，推動讀者們付出、連結與感受。原本靜水流深的送書之旅，開始有小小漣漪，有轉折跳躍。

甚至是卡爾先生本人，也迎來暮年重大的變化。在老東家過世之後，他離開了城門書屋，變賣他多年收集的藏書。他到處尋找被父親禁足的夏莎；他沒找到夏莎，倒是找到了她氣呼呼的父親。卡爾先生送出一本重要的書給盛怒的年輕父親，《強盜的女兒》，他想，這或許能讓這個挫折而剛硬的父親看見，夏莎是個多麽特別而亮眼的孩子。

人生很奇妙的一點是，無論怎樣的跌宕起伏，總會落入新的平衡。卡爾先生與他的熟客們，獲致了新的閱讀習慣，在原本的生活裡翻新出不同的火花。書帶來更多愛的滋潤、書聚集更多人的能量。像是達西先生，一人讀樂樂，不如眾樂樂，他想要開始舉辦讀書會，在他廣大而富裕的花園別墅裡，接待終於離開暴力丈夫的艾菲小姐，以及終於自願離開修道院的孤挺花修女。夏莎的爸爸讀了卡爾先生送的書，對自己承認了為父的挫敗與渴望——他不喜歡閱讀，但卻擁有一個熱愛閱讀的女兒，他想禁絕的其實也不是愛書的夏莎，他只是不想被夏莎排拒在她小小美好世界之外。

小說發展至此，書與愛書人，串流起一段段綿延不絕的愛。曾經每個讀者都只是一個點，而送書人僅僅穿梭其中，反覆輪迴他們原本習慣的生命樣態。但是，年輕的愛書人插隊進來，帶來亮麗與天真的愛智之心；她的眼睛看見不同的可能性，她無邪地相信書可以為人帶來更多連結，更多突破。

人的故事就在一本本書中，每本書裡都像藏了一顆心臟，只要有人開始讀它，這心臟就會跳動起來，因為人們的心臟就會和書本的心臟產生連結。

一本本書交疊，是一顆顆跳動的心；一位又一位愛書人攜手，心越大，鼓動的力量越大，愛越大。

書籍介紹

《送書人》，皇冠出版

作者：卡斯騰．赫恩（Carsten Henn）

譯者：黃慧珍（Magda Huang）

只要有人還在讀，

小說中的人物，就能一直活下來……

據說，書本自己會找到需要讀它的人。

只是有時候，它們還在等待，

等待著那個人引路。

《哈利波特》讓她與第一個男友結緣。

《強盜的女兒》幫助一對單親家庭的父女重拾幸福。

《追憶似水年華》讓他回想起年輕時父母親對他的愛……

你，曾被一本書改變一生嗎？

卡爾是個不折不扣的書痴，他在書店工作，一生奉獻給書本。每天下班後，他會在城市裡散步，將指定的書送到老顧客家中，卡爾是他們與這個世界維持聯繫的重要管道，更是他們專屬的「送書人」。

原本以為這樣的生活會永遠持續下去，直到夏莎闖進了卡爾的生命之中。九歲的她聰明伶俐，卻對卡爾看似平淡無趣的送書工作產生興趣。夏莎總能看見事物的不尋常之處，她會在送書時注意到某個人家裡只有紅色封面的書、某個女讀者遭受丈夫的家暴……她甚至會拉著卡爾一起解決顧客的疑難，她的加入宛如陽光，照亮了卡爾孤寂的心。

原本只為書而活的卡爾，從沒想到自己竟然這麼渴望另一個人的陪伴。單親家庭的夏莎，也因為卡爾獲得了更多溫暖。但好景不長，夏莎逃課送書被父親知道，卡爾也因此被解雇，面對消失無蹤的夏莎，失去一切的卡爾做了一個重要的決定……

Photo Credit: 皇冠出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航