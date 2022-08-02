《方圓》「1984」對談二：篡改歷史的藝術

（《方圓》編按：文學及文化季刊《方圓》，每期邀請各領域的創作人、評論人與學者等就文化主題對談，「1984」一期包括政治、傳媒與文學藝術等角度，從決定香港前途的1984年講到《1984》的政治預言。以下節選部份內容，原文約一萬八千字。）

時間：2021年11月3日

地點：香港文學生活館

主持：鄧小樺（作家，香港文學館總策展人，《方圓》總編輯。下稱「鄧」。）

與談人：

馬嶽（中大政治及行政學系副教授，香港政制及民主發展史研究者。下稱「馬」。）

方可成（中大新聞及傳播學院助理教授，被刪號的中國公共知識份子。下稱「方」。）

黃嘉瀛（藝術家，浸會大學視覺藝術系碩士畢業。下稱「黃」。）

鄧：《1984》中，溫斯頓對歷史的敏感度很高，和我們殖民統治下生長的人有很大分別。我讀小說時會想，這個人和我的思維真的完全不一樣。

馬：小說的藍本是三、四十年代的蘇聯，史太林年代的大清洗中連相片都要修改，例如要把某個人從領導層的合照中抹走，畫成其他東西。

鄧：可成若講中國的情況，可以講三日三夜（眾笑）。

方：這個話題真的很大（笑），我把六四後的變化當為主線來談吧。中國在九十年代初開始了「愛國主義教育」，這對教材、媒體生產系統等等都有大影響。談到這一套歷史敘述，竄改事實當然是一方面，另一方面，整個敘事的方式也是很重要的，簡單來說就是強調屈辱的受害者敘事，例如共產黨領導中國走出了西方列強欺辱以來的波折苦難。從九十年代開始，課本一直都是這樣，社交媒體的整合則是最近五年、十年的一個主要變化。現在九五後、零零後的年輕人和我們八十後對歷史的感覺應該是不一樣的，我們八十後的認識比較接近苦情戲，但現在的年輕人更多是大國崛起、作為贏家的自豪。現在宣傳的方式也有變化了，運用不同視聽媒體，比如有一套重要的動畫《那年那兔那些事兒》，它把國家萌化為動物，但它的敘事，我覺得是挺法西斯主義的，我們應該給它做做話語分析（眾笑）。

Photo Credit：AP / 達志影像

我這一代對歷史的認識雖然是苦情戲式的，但還是會意識到它的刻板，你能夠看出是官方的敘事。回答歷史試卷時，我們當然會背誦要點、按照標準作答，但內心並沒有被說服。很多人會覺察到歷史是有禁忌的，知道它被審查過，所以有動力去尋找更多資訊，當年的互聯網的防火牆也還沒那麼高。比如我04年上大學的年代，大學宿舍裡有個內聯網，大家會在上面傳六四的紀錄片。現在已經沒有這一套了，大概愈來愈少的年輕人知道這一日發生過甚麼。前幾年有一間共享單車的公司在6月4日做活動，還用了坦克車的符號來做宣傳，有坦克圖標的單車可以免費騎行。最近小紅書也在6月4日那天在微博上發帖：「大聲告訴我，今天是甚麼日子」，其實原本是想說今天是星期五，明天可以放假了（眾笑）。當然也會有知情的年輕人，但其中有不少支持當年政府的做法，覺得學生是錯的，亂來的。所以我覺得整體的敘事沒有本質的變化，但是從負面的、悲情的受難敘事轉向了正面的強國敘事。

鄧：我比可成年長，小時候看大陸電視，星期日早上九點都會播甲午戰爭的電影，有個士兵目睹戰艦沉沒痛哭，每個星期日一早醒來就看他哭，真的給我留下很大創傷，我那時對之很有牴觸情緒。我作為一個七十後，完全不想進入這種悲情敘事。

方：小樺這個看電視的經歷，正正說明那時你沒有選擇，但現在年輕人太多東西可以選了。《1984》只有懲罰沒有獎勵，有人會把這一點和《美麗新世界》（Brave New World）比較，比如《娛樂至死》（Amusing Ourselves to Death）這本書很出名，裡面就直接對比了這兩種反烏托邦，並認為《美麗新世界》才更接近世界的現實。所以過量的信息，尤其是讓人分心的娛樂信息，本身也構成一種審查。

鄧：是不是說網軍的其中一個方式並非真的要辯論或者罵人，而是就只是把你從原有話題上轉移視線？

方：是的，國外也有相關研究，把這稱為cheerleading，網軍只說政府好話，而不是直接跟罵政府的人對抗。《1984》提供了很好的理解框架，但始終有局限性，還有很多新的現象。

鄧：《1984》裡竄改的是報紙，可見整個社會都是停滯的，報紙和歷史的關係仍然很緊密。我還想問問可成關於假新聞的問題，如果假新聞一直這樣累積下去，形成了一套歷史的敘述的話，從媒體研究的角度，這對公民來說會有怎樣的影響？

方：這種特別過分、特別可笑的造假，大家還是可以看清楚的，比如大躍進期間的生產數據，現在還是會在網上被拿出來取笑中國官方宣傳。另外也有研究發現——至少十年前做這個研究時是這樣的——相對於《人民日報》這些官方媒體，大家其實更願意相信市場化的商業媒體提供的信息，所以公民其實還是有一定的判斷能力，有一定的選擇空間。

但政府同時也在提升它的能力。當然有些假新聞仍然做得很粗疏，很容易就會被揭穿，產生反效果。比如幾個月前，很多中國傳媒引述了一位偽造出來的瑞士生物學家Wilson Edwards，他批評美國向主張新冠病毒的起源與中國無關的專家施壓，結果瑞士大使館出來澄清瑞士沒有一個公民叫Wilson Edwards。但政府的手法愈來愈精密，讓你不能簡單將它界定為假新聞，例如放大某部份的偏頗信息，或者包裝成適合社交媒體傳播的方式。