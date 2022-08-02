《方圓》「1984」對談一：1984年，還是大學生的馬嶽

（《方圓》編按：文學及文化季刊《方圓》，每期邀請各領域的創作人、評論人與學者等就文化主題對談，「1984」一期包括政治、傳媒與文學藝術等角度，從決定香港前途的1984年講到《1984》的政治預言。以下節選部份內容，原文約一萬八千字。）

時間：2021年11月3日

地點：香港文學生活館

主持：鄧小樺（作家，香港文學館總策展人，《方圓》總編輯。下稱「鄧」。）

與談人：

馬嶽（中大政治及行政學系副教授，香港政制及民主發展史研究者。下稱「馬」。）

方可成（中大新聞及傳播學院助理教授，被刪號的中國公共知識份子。下稱「方」。）

黃嘉瀛（藝術家，浸會大學視覺藝術系碩士畢業。下稱「黃」。）

馬：1984年1月我是大學一年級，渾渾噩噩、模模糊糊，不知道自己在做甚麼，大學一年級都不知道自己在做甚麼，然後驚覺自己要發奮。

鄧：那時的大學生活是怎樣的？年輕人對於政治的態度是怎樣的？你和其他人有沒有甚麼分別？

馬：只談1984這一年本身的話，當時的大部份香港人對談判過程都不知情。我寫過關於談判過程的論文〈The Sino-British Dispute over Hong Kong: A Game Theory Interpretation〉，談判第一、第二輪是在83年7月，經常只公佈六個關鍵字：「有益」及「有建設性」，像「中英雙方今日進行了有益及有建設性的會談」。當時大家都會拿這六個字開玩笑，做甚麼都說是「有益」「有建設性」。對很多香港人來說，談判雖然決定了他們的前途，但他們不知道是甚麼一回事，被蒙在鼓裡，也沒辦法參與，沒有人可以聲稱自己是代表香港去參與，剩下的就只有這六隻字，除了戲謔就沒甚麼可以做了。

大學校園中，83年應該是討論最熾熱的時期，學生會寄信給趙紫陽和戴卓爾夫人表達意見，例如反對戴卓爾夫人的「三條條約有效論」。這是我83年進入大學時最大的事件，也是學運史上的重要事件。學生會的這個舉動，被很多大學生質疑沒有權代表他們去決定一個這麼重大的議題。有些人會用自由主義的理論去解釋：這有可能危害到我將來的自由、人權，學生會哪有權聲稱自己代表所有中大學生、港大學生的看法？

在83年擔任中大學生會會長之前，羅永生是82年9月戴卓爾來港時到機場抗議的十三個學生之一。他在《香港80年代民主運動口述歷史》中提到，去機場的這十幾個人其實未曾有過抗議經驗，他們當時想像自己會不會被拘捕、被打，事後才發覺原來很大迴響，《人民日報》、《文匯報》會讚他們是愛國青年，所以他們會意識到大學生原來有這樣一種角色。

Photo Credit: AP / 達志影像

當然，就像羅永生的講法，當時絕大部份大學生都是民族主義者。八十年代初社會上民族主義是很強勢的，在大學或整個社會中辯論香港是否應該回歸中國，輿論短時間內就已經落定，因爲沒有人夠膽走出來說香港應該再做多幾十年殖民地，在任何公眾的、校園內的討論裡這樣說都死定了。

隔了這麼多年，我已經不肯定準確的時間線，但整個討論踏入84年後，感覺上已經沒那麼熾熱，因爲實際上學生和公眾可以介入的空間已經不多，找不到自己的角色。重要的談判在北京進行，香港人只能看新聞。

鄧：這種被忽略的狀態，不會導致憤怒、不滿的情緒嗎？

馬：我們要明白一點：那個年代的政治參與度是很低的。就算七十年代開始已有壓力團體運動，但這些壓力團體來來去去其實只有幾十人。當年李永達爭取八八直選，幾個星期就搞一次遊行，參與的都是那幾十人，這幾十人本來就互相認識的。

在八十年代，就算是學生也好，很多人對出來遊行是相當恐懼的。要到八十年代末期，譬如八八直選，大家才對遊行多了一點認識。一個正常的青年學生在親身上街之前是完全不會想到這些是怎麼發生的，不像現在十五、六歲的年輕人，不用說2019，六四、七一已是這樣，八十年代和這種已經融入為香港人生活一部份的情況和是完全兩回事來的，當時主流社會認為遊行已經很激進了。

鄧：那麼你當時是在甚麼機緣下讀《1984》這本書？

馬：我想是因為快到1984年，我覺得自己應該要讀讀《1984》了（眾笑）。當時媒體已經有不少討論，容易將它連結到極權主義的控制，聯繫到共產黨快要來了的想像。但我懷疑不是很多人真的看了《1984》，《動物農莊》應該比較流行，簡單有趣得多，看看一群動物也幾輕鬆啊，但《1984》較難。我或多或少不當作文學作品，而是當成政治著作來讀的。

黃：你當時是因為已經熱衷政治所以去讀嗎？

馬：我讀新聞系嘛。雖然我在中學時是渾渾噩噩的，也是填鴨式教育的產品。

黃：那是甚麼因素令你決定要政治化？

馬：讀中大吧，是某種啟蒙來的。另外也是當時大氣氛，前途談判、主權移交，你會感覺到很多改變即將到來，到了大學二、三年級感覺就更加強烈，原因就是非殖民化的權力轉移、鬆動，之前十幾年都動不了的東西突然之間就改了，例如有了區議會選舉，政府的態度、官員的嘴臉也變得不同，相當歡迎意見。85年開始間接選舉，李柱銘、司徒華在功能組別選上，整個立法局都不同了。