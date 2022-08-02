最新統計：近10年露宿者數字拾級而上無停過
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新界區有多區露宿者人數有急增的趨勢，如葵青區、元朗區在19至21年的短短2年內，已翻倍增加，北區增近4倍，屯門更增近7倍，而過往唯一未曾有露宿者紀錄的西貢區（包將軍澳）更首度「破零」，有3名露宿者。
天時暑熱，今年七月的酷熱日數是有紀錄以來單月最多，當大家都寧願逗留室內「嘆冷氣」，長居街外成為極端天氣最為脆弱的露宿者，人數卻節節攀升。根據近日統計署公佈最新數字[1]，露宿者數目由2012年的555人，激增近三倍至2021年的1,581人，而近10年以來的數字竟未曾減少過，當中尤以九龍的油尖旺和深水埗為重災區，分別有601及424名露宿者，約佔總數的三分之二。
數據亦顯示，新界區有多區露宿者人數有急增的趨勢，如葵青區、元朗區在19至21年的短短2年內，已翻倍增加，北區增近4倍，屯門更增近7倍，而過往唯一未曾有露宿者紀錄的西貢區（包將軍澳）更首度「破零」，有3名露宿者。除了整體數字不斷上升外，露宿者中的女性比例亦不斷提高，由2012年的3.8%增至去年的11.32%。可見，露宿者問題不僅未見有緩解跡象，更是在多方面逐年惡化。
另外，最多露宿者的油尖旺和深水埗兩區，正正是香港其中兩個發展密度最高的區域。早於2006年規劃署委託中大進行的「都市氣候圖及風環境評估標準 - 可行性研究」[2]中，便已表明油尖旺和深水埗等區，屬於熱負荷非常高而風流通潛力較低的地區，會嚴重影響人們的熱舒適度。隨著氣候繼續暖化，夏天一年熱過一年，市區發展密度亦越來越高，長期置身於酷熱且不通風的環境，露宿者自身的生存處境較以往更加「宿一燒」。隨著未來市建局進一步加密重建區的建築密度，他們的處境或會更加惡劣。
事實上，去年香港中文大學尤努斯社會事業中心聯同社協、救世軍、基督教關懷無家者協會等機構公布《全港無家者人口統計調查2021調查簡要報告》[3]，當中亦有列出香港各年的露宿者數目，惟每年的數字較社署上述公布的數字為多，反映向政府登記的露宿者人數或低估實況。而上述無家者機構的報告中亦有明言，有一定數量的無家者並未有包括在該調查之中，亦代表具體情況或遠較數據上所呈現的更為嚴重。
露宿者問題過往未有一個政策局主導處理，更遑論有具體政策減少露宿者流落街頭的情況，僅有社署會資助救世軍、聖雅各福群會及基督教關懷無家者協會，營辦露宿者綜合服務隊，接觸及向有需要的露宿者提供服務，但上述數字正正揭示社署的露宿者措施對問題根本沒有舒緩。而即使社署會為部分露宿者提供宿位，但往往最多也只能居住六個月，僅半年又再逼使露宿者流浪街頭，既不治本亦不治標。民間屢次向政府建議制定「無家者友善政策」，卻多年未見回音，時至今日，政府都未有合理而全面的具體措施解決露宿者問題。
愈來愈多人要流浪街頭，除了整體經濟環境及個人／家庭及疫情因素外，實與市區可負擔城市政策不無關係，近日壓縮基層廉租生存空間的市區重建，或許會更進一步惡化露宿者的問題。
承諾每日要解決一個問題的李家超，這個問題又會等到何時解決呢？而現屆政府強調設立「關鍵績效指標」（KPI），又會否只解決問題裡呈現的數字，而非從根源上解決因房屋問題而衍生出的露宿者問題呢？
注釋：
（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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